Спящий «Ак Барс», тюнинг «Авто» и грабеж «Сибири» топами лиги

Трансферный гид КХЛ

Сезон в КХЛ уже закончен — «на дворе» разгар трансферных боев за лакомые кусочки хоккейного рынка. Ситуация при этом знакомая: команды-середняки воюют за игроков маленьких клубов, топы обдирают середняков. Из всего этого и складывается то разделение на богатых и бедных, которое позже аукается турнирной скукотой «регулярки» и делает плей-офф предсказуемым процентов на 80. О том, что происходило на минувшей неделе на трансферном рынке КХЛ — в материале «Реального времени».

ЦСКА и «Авангард»: кто кому помогает?



Главный переход вчерашнего дня и последних дней в КХЛ — это, безусловно, обмен, совершенный московскими армейцами и омским «Авангардом». Союз этих команд давно известен тем, что первые подкидывают вторым неплохие кадры, среди которых уже значатся Широков и Бурдасов, на тот момент игроки сборной России. Переход Кирилла Петрова, одного из самых видных форвардов ЦСКА в минувшем плей-офф, видимо, из той же оперы. С чем связана такая щедрость армейцев по отношению к «Авангарду», понять сложно, и каких-либо внятных объяснений этому переходу нет.

В обратном направлении ушли права на шведского нападающего Филипа Карлссона. 22-летний форвард был задрафтован «Авангардом» 5 лет назад, в 2013 году. В минувшем сезоне швед выступал в лиге SHL за «Рёгле», в котором сыграл 12 матчей и набрал 3 (1+2) очка. При этом, несмотря на обмен, речи о переезде Карлссона в Россию, по всей видимости, не идет. По крайней мере никаких новостей на этот счет не поступало.

Между тем, стоит отметить, что пока омский «Авангард» ведет себя на трансферном рынке очень даже адекватно. Так, омичи вернули из НХЛ другого своего задрафтованного хоккеиста-защитника из системы «Оттавы» Вилле Покка, который уже договорился об однолетнем контракте с «Авангардом». В сезоне 2017/18 Вилле сыграл в 69 матчах, набрал в них 33 (7+26) результативных балла и даже был вызван на чемпионат мира в сборную Финляндии. Вторым новичком «Авангарда» стал голкипер Игорь Бобков, ранее выступавший за «Адмирал».

«Автомобилист» умудрился выхватить из умирающей «Лады» ее лучшего бомбардира Георгия Белоусова. Фото hclada.ru

Тюнинг «Автомобилиста»

Нельзя пройти и мимо трансферной политики екатеринбургской команды. Начавшаяся со смены главного тренера кампания продолжилась весьма серьезной работой на рынке свободных агентов КХЛ. Уже сейчас понятно, что «Автомобилист» рассчитывает в следующем сезоне забраться повыше в сетке плей-офф Восточной конференции и укрепляет свой состав сообразно целям. Так что самое главное теперь — правильно распорядиться имеющимися и собранными извне ресурсами.

Больше всего в проделанной екатеринбуржцами работе восхищает закрытие легионерских позиций. В «Автомобилист» пришли сразу трое нападающих, которые так или иначе будут претендовать на роль лидера команды. Найджел Доус, к примеру, долгие годы был основной силой в атаке «Барыса», а Дэн Секстон «звездил» в «Нефтехимике». Швейцарец да Коста не настолько силен как эти двое, но тоже видный форвард по меркам КХЛ. Кроме того, «Автомобилист» умудрился выхватить из умирающей «Лады» ее лучшего бомбардира Георгия Белоусова.

Немаловажной деталью трансферной кампании екатеринбургского клуба является сохранение прошлогодних лидеров команды. Уже точно остаются в «Автомобилисте» защитник Никита Трямкин, а также вратарь Якуб Коварж. Сохранили в составе и тройку лучших бомбардиров команды — Франсиса Паре, Илью Крикунова и Анатолия Голышева. Никуда пока не собирается уезжать и Алексей Василевский.

Кто останется, тот в «Ак Барс»?

Казанцы работают этой весной по тем же принципам, что и «Автомобилист», но получается пока, мягко говоря, не очень. Да, «Ак Барс» сумел продлить основного голкипера Эмиля Гарипова, отговорить от отъезда в НХЛ Альберта Яруллина и оставить на пару сезонов героя Кубка Гагарина Джастина Азеведо. Но при этом проморгал талантливого Никиту Язькова, который настолько был не против продолжить карьеру в Казани, что даже успел пообещать болельщикам, что остается «барсом». «Ак Барс» просто проспал момент заключения нового улучшенного контракта с нападающим, и теперь Никите предстоит раскрываться в «Магнитке».

Также менеджмент «барсов» рискует не сохранить капитана команды Александра Свитова, который не прочь вернуться в «Авангард», если казанцы не демонстрируют интереса к продлению соглашения с форвардом. В том же состоянии пребывает другой ведущий защитник Василий Токранов, рассматривающий варианты продолжения карьеры, не связанные с «Ак Барсом». А на рынок свободных агентов, по всей видимости, казанцы выйдут, когда все его лакомые кусочки найдут себе новые клубы. В общем, кто останется, тот в «Ак Барс».

Соглашение на один год с латвийским клубом подписал нападающий Линус Виделл, уже выступавший за «Динамо» в сезоне 2014/15. Фото dinamoriga.lv



Короткой строкой

Неожиданно для многих усилилось рижское «Динамо», которое в первые дни трансферного окна потеряло Микса Индрашиса. Теперь рижане принялись латать «дыры», да так, что состав преобразился. Так, в команде появился шведский форвард «Брюнеса» Кевин Кларк, в активе которого в прошедшем сезоне 37 (20+17) очков в 56 матчах. Также соглашение на один год с латвийским клубом подписал нападающий Линус Виделл, уже выступавший за «Динамо» в сезоне 2014/15.

Китайский «Куньлунь» укрепил свои ряды защитником нижегородского «Торпедо» Кундратеком, а также нападающим Патриком Лундом. Форвард минувший год провел в шведском «Юргордене», набрав там 50 (17+33) очков в 63 матчах. На бумаге эти цифры выглядят довольно внушительно, теперь осталось лишь доказать их на КХЛовском льду.

Также продолжают «растаскивать» новосибирскую «Сибирь»: на неделе с новыми для себя клубами успели определиться еще несколько ведущих хоккеистов клуба. За вратаря Салака вели ожесточенную борьбу много топовых команд лиги, но чешский голкипер решил прописаться в «Локомотиве». Защитник Верещагин поддался уговорам менеджеров «Металлурга», а швед Бергстрем подписал однолетний контракт с челябинским «Трактором».

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ





«Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ)



з. Охтамаа («Карпят»)

н. Глинкин («Трактор»)

н. Язьков («Металлург») ЦСКА н. Вей («Барыс»)

з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьёв («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

н. Слепышев (НХЛ)



н. Жарков («Салават»)

н. Петров («Авангард»)



СКА н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачёв («Спартак»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ)



в. Коскинен (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Торесен

н. Шипачев



«Трактор» н. Бергстрём («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Виделль («Динамо Р»)

н. Кручинин (СКА)

н. Кравцов (СКА)

з. Климонтов



«Йокерит» гт. Марьямяки

з. Рейни

з. Нурмиканта

н. Хальме

н. Монто

н. Маннинен («Эребру»)



гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь)



«Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

в. Салак («Сибирь»)

н. Санников («Сибирь»)

н. Пулккинен («Вегас»)

н. Деарне («Рейнджерс»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Капустин («Лада»)

н. Лугин («Сочи»)



з. Любушкин (НХЛ) «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з. Верещагин («Сибирь»)

н. Язьков («Ак Барс»)



з. Терещенко («Салават») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА) гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Хомченко («Спартак»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов



«Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

з. Мамкин (Сочи)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. да Коста

н. Доус («Барыс»)

н. Литовченко («Амур»)

н. Шипачев (СКА)



гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш («Северсталь»ё1)

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто



«Нефтехимик» з. Полашек («Сочи»)

н. Пуустинен («Ювяскюля»)

н. Няттинен («Ювяскюля»)

н. Руохомаа («Карпят»)



з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак»)



«Торпедо» гт. Немировски



гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

з. Кундратек («Куньлунь»)

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)



«Авангард» в. Бобков («Адмирал»)

з. Покка (НХЛ)

н. Петров (ЦСКА)



в. Фурх («Северсталь») «Амур» в. Кашик («Злин»)

н. Филиппи («Либерец»)



в. Метсола («Салават»)

н. Литовченко (Автомобилист)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА)



«ХК Сочи» н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)



з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА) «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

з. Гончаров («Салават»)

н. Карсумс («Динамо» М)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик»)



н. Радил (НХЛ)

н. Дергачёв (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)



«Северсталь» в. Фурх («Авангард»)

з. Куляш («Авто») в. Гудачек («Спартак»)

з. Евсеенко («Витязь»)

н. Монс («Витязь»)



«Сибирь» в. Тейлор (АХЛ)

з. Логинов («Салават»)

н. Романцев («Металлург», ВХЛ)

н. Бертран («Карпят»)

н. Юнттила («Карпят»)

н. Пелтола («Таппара») в. Салак («Локомотив»)

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

з. Верещагин («Металлург»)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо» М)

н. Бергстрём («Трактор»)

н. Артёмов («Динамо» Мн)

н. Энеруд

н. Энлунд

н. Горбунов

н. Коньков



«Динамо М» з. Койвисто («Карпят»)

н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Закриссон («Сибирь»)

н. Афиногенов («Динамо М»)



н. Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара») н. Вей (ЦСКА)

н. Доус («Автомобилист»)

н. Фрэттин («Лозанна»)



«Динамо Минск» н. Костицын («Торпедо»)

н. Артёмов («Сибирь»)



з. Денисов («Сайпа») «Витязь» в. Ортио («Шеллефтео»)

з. Евсеенко («Северсталь»)

н. Монс («Северсталь»)

н. Комаров («Динамо М»)

н. Семин («Сокол»)



н. Афиногенов («Динамо М»)



«Адмирал» гт. Светлов з. Волченков

н. Кицын



Куньлунь гт. Тапола («Таппара»)

з. Кундратек («Торпедо»)

з. Мертл

н. Палола («Йокерит»)

н. Савинайнен («Югра»)

н. Лунд («Юргорден»)



з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта») «Слован» н. Микуш



«Динамо Р» н. Виделль («Трактор»)

н. Кларк («Брюнес»)



н. Индрашис («Динамо М»)

