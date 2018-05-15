«Казаньоргсинтез» увеличил выручку и нарастил прибыль

Нефтехимическое предприятие группы компаний «ТАИФ» подвело итоги первого квартала 2018 года

Фото: пресс-служба ОАО "ТАИФ"

Начало юбилейного года для «Казаньоргсинтеза» оказалось гораздо удачнее 2017 года. Чистая прибыль КОСа в первом квартале 2018 года составила 4,8 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года цифры достигали 4,4 млрд рублей. При этом на «Казаньоргсинтезе» продолжается системная модернизация мощностей. В 2017 году для реализации всех замыслов разработана Программа развития действующих производств на период 2018—2020 годов. Подробности квартальных итогов — в материале «Реального времени».

За первый квартал 2018 года выручка КОСа составила 19,6 млрд рублей

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело итоги первого квартала 2018 года. Выручка предприятия за три месяца возросла до 19,6 млрд рублей против 19,3 млрд рублей за аналогичный период 2017 года. По итогам первого квартала 2018-го была получена чистая прибыль в размере 4,8 млрд рублей, а за первый квартал 2017 года она составляла 4,4 млрд рублей.

Возросла и рыночная капитализация предприятия. Если на конец 2017 года рыночная стоимость совокупности акций «Казаньоргсинтеза» составляла 143,6 млрд рублей, то по данным на первый квартал этого года она достигла 165,5 млрд рублей.

Показатель производительности труда за первый квартал 2018 года составил 786,4 тыс. руб. продукции на одного работника, что на 2,3% выше аналогичного показателя, рассчитанного за первый квартал 2017 года. Рост связан в основном с увеличением выручки от реализации продукции.

Показатель производительности труда за первый квартал 2018 года составил 786,4 тыс. руб. продукции на одного работника



Снижается долговая нагрузка

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует зависимость предприятия от внешних инвесторов и кредиторов: чем выше значение показателя, тем выше зависимость. За первый квартал 2018 года значение показателя составило 0,11, тогда как за аналогичный период 2017 года — 0,23.

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала снизился по итогам первого квартала 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года более чем в 2 раза и составил 0,02. Снижение показателей связано с уменьшением долгосрочных и краткосрочных обязательств и увеличением собственного капитала.

Напомним, в августе 2017 года «Казаньоргсинтез» досрочно в полном объеме погасил обязательства по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк России». Кредит был оформлен в декабре 2009 года, и окончательный срок погашения приходился на июнь 2018 года. Кредитные средства были направлены на реструктуризацию задолженности компании по ранее привлеченным кредитам для финансирования инвестиционной программы, в рамках которой были построены два новых завода по производству бисфенола А и поликарбоната, а также проведена масштабная реконструкция производств этилена, ПНД и фенол-ацетона.

Перспективы роста

В первом квартале на предприятии продолжилась работа по обновлению оборудования. В рамках Программы развития действующих производств на период 2018—2020 годов ведется модернизация установок производства этилена Э-500, Э-200, складов участка 109/2 цеха 0109-0110; реактора «В» производства ПНД. На «Казаньоргсинтезе» будет внедрена технология производства кумола с использованием цеолитного катализатора на Заводе бисфенола А. Реализация проектов позволит увеличить переработку сжиженных углеводородных газов в качестве сырья пиролиза, нарастить объемы производства этилена и полиэтилена.

При этом «Казаньоргсинтез» продолжает разрабатывать Концепцию развития до 2025 года. В ее рамках затрагиваются вопросы сырьевого обеспечения и рассматриваются варианты наращивания мощностей производств этилена, полиэтиленов и других направлений производства нефтехимической продукции на основе переработки этилена.