Розалия Нургалеева: «Обновленный музей ИЗО откроется через полгода»

Фото: Максим Платонов

К Дню республики у казанцев будет обновленная Галерея современного искусства. Уже в мае особняк генерала Сандецкого, где сейчас находится главное здание ГМИИ РТ, закроется на ремонт, но откроется уже через полгода. Об этих новостях из мира изобразительного искусства и не только о них шла беседа на онлайн-конференции в студии «Реального времени». В гостях у редакции побывала директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Все самое современное

Читатели задали вопрос: «Сейчас здание Галереи современного искусства на Карла Маркса затянуто баннерами. Когда же оно откроется и что там будет нового?». Вопрос неудивителен, современное здание, открывшееся масштабной выставкой «Большая Волга» весной 1980 года, всегда было в центре внимания казанцев.

Там проводилась масса интересных выставок, начиная с экспозиции авторов знаменитой «бульдозерной» и заканчивая инженерными творениями Леонардо да Винчи. К сожалению, здание, построенное из стекла и бетона, было не без проблем. В морозы там было холодно, а во время оттепели и дождей протекали потолки.

«Конечно, здание, простояв с восьмидесятых годов, причем оно не очень удачно было спроектировано — в нем протекала крыша, тем не менее все же интересно. Сегодня, когда мы сняли все поздние слои, когда мы убрали перегородки, раскрылось совершенно уникальное пространство. Верхний свет, который льется в солнечные дни ровными лучами, двухсветное пространство, которое позволит показывать двухсветные работы. У нас будет мультимедийное поле, где можно показывать проекты самих художников, видео-арты. Как, например, в Милане показывали Кандинского, когда идет экспозиция и включается во втором свете мультимедийное пространство. И трактовка художника происходит уже на современном уровне», — рассказала Розалия Нургалеева.

«Конечно, здание, простояв с восьмидесятых годов, причем оно не очень удачно было спроектировано, протекала крыша, тем не менее все же интересно», — говорит Нургалеева о Галерее современного искусства на Карла Маркса



По ее словам, в обновленном здании будет климат-контроль, хорошо оборудованные фондохранилища, произведения нынешнего века из галереи «Хазинэ» перейдут в галерею на Карла Маркса. Один из первых проектов, который будет показан в обновленной галерее, — это авангард. Галерея откроется уже к 30 августа. На первом этаже здания будет русский авангард, это — полная коллекция, которой владеет музей ИЗО.

Второй и часть третьего этажа — проект «Россия. Реализм ХХI века». Совершенные неожиданные работы современные художников из разных городов России. Работы и традиционные, и современные. Многие художники уже дали согласие поучаствовать. «Это будет бомба», — считает Розалия Нургалеева. Кстати, в проекте будут участвовать три казанских художника, имена их пока содержатся в тайне. Но они уже выбраны кураторами будущей выставки.

На втором этаже откроется проект, посвященный Андрею Тарковскому. Он бывал в Казани, и сейчас на Свияжске живет художник, который работал с режиссером, это Рашид Сафиуллин. В экспозицию войдут фотографии и работы из частной коллекции. Конечно, будет и показ фильмов Андрея Тарковского.

В новой галерее будут локации для краткосрочных выставок работ современных молодых художников с последующим обсуждением на третьем этаже, где, помимо всего, расположится и конференц-зал с возможностью модернизации.

Все в сад!

«Что планируется во дворе дома Сандецкого?», — поинтересовались читатели. Этим летом, увы, ничего, потому что главное здание музея ИЗО уже на днях закрывается на ремонт. Он продлится около полугода. Все коллекции съезжают, и здание передается в руки реставраторов. Проект уже создан и согласован. В обновленном здании самого музея тоже будет много нового. Начиная от климат-контроля и заканчивая новым освещением.

Разговор с Розалией Нургалеевой коснулся еще множества интересных тем



«Конечно, мы постараемся сохранить старую ауру дома Сандецкого», — обещает Розалия Нургалеева. Здание будет закрыто всего на полгода, потому оно не руинировано, порядок в нем поддерживался, ремонтные работы периодически велись.

Ну а на будущее лето в саду дома Сандецкого снова забурлит жизнь, есть много интересных идей, реконструируется чаша, пройдут работы по оздоровлению деревьев. Сад как и дом сохранит свою ауру. В саду будет и концертная площадка, и площадка для инновационных проектов. Эта площадка будет еще и поэтической.

Кроме этого, в недалеком будущем в Казани откроется филиал Русского музея, где будут проходить сменные выставки, но первый этаж будет общественным пространством, и там откроется кабинет гравюр. Под филиал уже отданы здания бывшего магистрата на улице Баумана рядом с Никольским собором и Покровской церковью. А в доме купца Михляева (Микляева) рядом с Петропавловским собором откроется современно оборудованный детский центр, одна из фишек его в том, что реставраторы постараются воспроизвести аутентичную обстановку старого казанского дома.

Разговор с Розалией Нургалеевой коснулся еще множества интересных тем, полную стенограмму читайте в ближайшие дни на сайте «Реального времени».