Зона дискомфорта: кто из российских футболистов может рассчитывать на приглашение из Европы

5 «незвезд», которые, тем не менее, могут покинуть РФПЛ

«Кокорин почти договорился с лондонским «Арсеналом», «Дзюбе не хватило чуть-чуть для перехода в «Халл Сити», «Смолов не решился на переход в «Вест Хэм». Нашему колумнисту Виталию Ошовскому все это надоело, и он решил поискать новых претендентов на переезд в Европу. Вашему вниманию — колонка популярного футбольного автора, написанная для «Реального времени».

Владислав Игнатьев

В микст-зоне после матча «Динамо» — «Локомотив» игроки «железнодорожников» не скрывали радости от лучшей игры в сезоне: только что они разгромили соперника — 4:0. Наиболее скромно держался Владислав Игнатьев. «Владислав, вас тут в Европу отправляют», — сказал один из журналистов. «Не знаю. В будущем, может быть», — скромно ответил полузащитник.

А ведь его показатели во второй части сезона впечатляют. Игнатьев из рядового футболиста превратился в защитника, без которого правый фланг «Локомотива» уже не представить. Владислав весьма дерзко врывается в атаку — благо, в юности он поиграл и нападающим, и вингером. Игнатьев — очень умный футболист, и он прекрасно видит, когда стоит рисковать и врываться к лицевой. Именно его прострел на 87-й минуте привел к золотому голу Эдера в матче «Локомотив» — «Зенит».

Как и многим «крайкам», Игнатьеву вполне могла бы подойти АПЛ. Однако по манере игры Владиславу все-таки ближе Бундеслига. Там крайние защитники не «живут» на чужой половине поля, а включаются в атаку избирательно и в то же время смело. В «Баварию» Игнатьева не позовут, но условному «Штутгарту» Владислав вполне пригодится. Благо, там уже играет русский парень — сибиряк Андреас Бек.

Ташаев максимально хорош на свободном пространстве, а вот при плотной опеке у него появляются проблемы. Фото fcdynamo.ru



Александр Ташаев

«Здравствуйте… Я с «Первого канала»… Оц-оцениите и-игру Ташаева…», — задавал вопрос журналист Дмитрию Хохлову. Тренер, видя волнение корреспондента, оборвал: «Супер!.. Супер! Талант…». Только что Ташаев отгрузил два гола ЦСКА и принес своей команде победу, позволившую «Динамо» сохранить место в РФПЛ. Если при Юрии Калитвинцеве вингеру отчаянно не везло, то при новом тренере мы наблюдаем почти идеального Ташаева. Игрока, который готов к Европе здесь и сейчас!

В свое время в «Динамо» играл Павел Соломатин — невероятный спринтер, который, однако, не мог синхронизировать свой бег и работу с мячом. Именно поэтому Соломатин сейчас не мечтает о Европе, а борется за выживание в ФНЛ с «Волгарем». У Ташаева эта синхронизация улучшается буквально с каждым матчем. При должном тренерском подходе и правильно выбранной тактике Александр разрывает оборону соперника на левом фланге, а также потрясающе подключается на позиции центрфорварда. Снайпером он был еще в молодежном первенстве-2014. Теперь Ташаев — один из бомбардиров РФПЛ.

При выборе клуба в Европе Александру стоит ориентироваться на коллективы из второй половины таблицы. Ташаев максимально хорош на свободном пространстве, а вот при плотной опеке у него появляются проблемы. Матч «Динамо» — «Рубин» в полной мере проявил слабости Александра, над которыми ему еще предстоит поработать. Этим летом Ташаеву вряд ли стоит уезжать из России. Переезд в Европу будет максимально уместен, скорее всего, через год.

Кузяев очень зависим от тренерского фактора: ему явно не по душе «метание» по различным позициям, и он буквально расцветает на глазах, чувствуя тренерское доверие. Фото fc-zenit.ru



Далер Кузяев

Немногие знают, что у талантливого хавбека «Зенита» была тяжелая юность. В секции челнинского «КАМАЗа» он не был на хорошем счету и еле удерживался в команде. «В 17 лет тренеры подошли к Кузяеву и сказали ему: «Ты нам не подходишь. Дохлый». Прошло несколько лет, и «Зенит» купил его у «Ахмата» за 5 млн евро», — рассказывал о Кузяеве легенда челнинского футбола Валерий Четверик.

Этот сезон у Далера начался с потрясающего гола в ворота «СКА-Хабаровск», после чего Кузяев «расписался» и в рамке «Спартака». На протяжении первых 8-9 туров Роберто Манчини нахваливал игрока, но как только у команды начались проблемы, Далера стали выпускать на малознакомых ему позициях. В этом сезоне Кузяев поиграл вингером на обоих флангах, а в некоторых матчах и вовсе представал в качестве защитника. «Кузяев проявил бы себя намного лучше, если бы его не дергал Манчини. Далер показывает определенный универсализм, но этот сезон мог получиться у него гораздо лучше», — говорил Рашид Рахимов.

После неудачной второй половины чемпионата о переезде Далера в Европу говорить вряд ли приходится. Кузяев очень зависим от тренерского фактора: ему явно не по душе «метание» по различным позициям, и он буквально расцветает на глазах, чувствуя тренерское доверие. Пока рано говорить, в какую европейскую лигу может попасть Кузяев. Главное, чтобы Далер наконец-то нашел своего тренера. И тогда сборная России может получить по-настоящему топового опорника.

В недавнем финале Кубка России Ризван пару раз накручивал на левом фланге сразу по нескольку игроков «Авангарда». Фото fctosno.ru



Ризван Мирзов

«С самого детства мне нравилось в футболе творчество. Моим идолом был Роналдиньо. Таких футболистов единицы, своими движениями на поле они вдохновляют на подвиги», — юность Ризвана Мирзова проходила в атмосфере футбольной романтики. Во многом это определило его позицию на поле: с юных лет Мирзов предпочитал играть оттянутого нападающего.

«Сейчас я довольно часто наблюдаю за игрой Криштиану Роналду и Азара. Я стараюсь перенимать у них лучшее, учиться правильным движениям, умению обострять игру», — говорил Ризван. Мирзов да Головин — пожалуй, только эти двое в РФПЛ смело и успешно идут в дриблинг.

Особенно удаются Мирзову решающие матчи. В недавнем финале Кубка России Ризван пару раз накручивал на левом фланге сразу по нескольку игроков «Авангарда». И в самой концовке этой встречи ему наконец-то представился шанс выйти на ударную позицию, которым он воспользовался. Именно Ризван является тем двигателем, без которого атаки «Тосно» становятся серыми и читаемыми.

Мирзову вот-вот стукнет 25 лет. По стилю игры ему однозначно подходит испанская Ла Лига, где есть простор для финтов и творчества. Там команды играют не столь «тесно», как в Италии. А для АПЛ Мирзову явно не хватает габаритов.

За «Кубань» Газинский так и не сыграл, зато в «Краснодаре» он уже провел 125 матчей. Фото fckrasnodar.ru



Юрий Газинский

Сейчас в это сложно поверить, но в 2012 году Газинский отклонил предложение «Краснодара» и отчаянно хотел перейти в «Кубань». Однако тренерский штаб «желто-зеленых» не увидел в опорнике никаких перспектив, и Юрий подписал контракт с «Торпедо». За «Кубань» Газинский так и не сыграл, зато в «Краснодаре» он уже провел 125 матчей!

Еще в ФНЛ Юрий показывал недюжинный потенциал. Газинский способен быть настоящим «кукловодом» в центре поля, а при необходимости — выступать в качестве «волнореза». Данные Юрия позволяют ему заиграть если не в АПЛ, то уж точно в Чемпионшипе. Однако Газинскому уже 28 лет, и на переезд в Европу ему нужно решаться прямо сейчас.