Видеоопрос: «Что вы думаете о возможном изменении пенсионного возраста?»

Дмитрий Медведев сообщил о планах возглавляемого им правительства — изменить возраст выхода на пенсию в России. По его словам, в ближайшее время Кабмин подготовит соответствующие предложения и внесет их в Государственную думу РФ. Об этом премьер-министр сообщил на заседании Госдумы.