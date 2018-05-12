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Видеоопрос: «Что вы думаете о возможном изменении пенсионного возраста?»

07:00, 12.05.2018 6
Видеоопрос: «Что вы думаете о возможном изменении пенсионного возраста?» Фото: vybor.news

Дмитрий Медведев сообщил о планах возглавляемого им правительства — изменить возраст выхода на пенсию в России. По его словам, в ближайшее время Кабмин подготовит соответствующие предложения и внесет их в Государственную думу РФ. Об этом премьер-министр сообщил на заседании Госдумы.

«А что вы думаете о возможном изменении пенсионного возраста?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07:09
    Я думаю,надо навести порядок в уплате взносов в пенсионный фонд..... очень многие фирмы платят в серую,откуда взяться пополнению в пенсионный фонд?
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  • Анонимно 07:53
    Давно пора навести порядок.

    Мужчины в РФ подвергаются дискриминации по половому признаку.

    Только за то, что они мужчины, мужчины выходят на пенсию на 5 лет позднее женщин.
    Во всех странах, которые нам ставят в "идеал" (Бельгия, Великобритания, Армения, Германия, Италия, Канада, США, Финляндия, Франция, Япония и др.), мужчины и женщины выходят на пенсию в одном возрасте.

    Надо понизить выход мужчин на пенсию до "женского возраста" - до 55 лет.

    Тогда среднестатистические российские мужчины будут хотя бы доживать до пенсии...
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  • Анонимно 08:27
    Повышение возраста не приведет к повышению пенсий..... Государство,которое само угробило свою промышленность,не состояния платить нормальные пенсии..... А кроме как с производства больше нет больше возможности пополнение пенсионных фондов...... Неужели всерьез думаете,что полудохлый малый бизнес в состоянии прокормить страну?
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  • Анонимно 09:21
    60 и 55 лет это очень нормальный возраст. Работать до гроба не хочется же
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  • Анонимно 09:22
    Если здоровье будет позволять, то еще можно, а так сложно работать
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  • Анонимно 09:38
    До пенсии будут доживать только не пьющие, не курящие и занимающиеся регулярной физкультурой.
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