Видеоопрос: «Что вы думаете о возможном изменении пенсионного возраста?»
Дмитрий Медведев сообщил о планах возглавляемого им правительства — изменить возраст выхода на пенсию в России. По его словам, в ближайшее время Кабмин подготовит соответствующие предложения и внесет их в Государственную думу РФ. Об этом премьер-министр сообщил на заседании Госдумы.
«А что вы думаете о возможном изменении пенсионного возраста?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
комментарии
Мужчины в РФ подвергаются дискриминации по половому признаку.
Только за то, что они мужчины, мужчины выходят на пенсию на 5 лет позднее женщин.
Во всех странах, которые нам ставят в "идеал" (Бельгия, Великобритания, Армения, Германия, Италия, Канада, США, Финляндия, Франция, Япония и др.), мужчины и женщины выходят на пенсию в одном возрасте.
Надо понизить выход мужчин на пенсию до "женского возраста" - до 55 лет.
Тогда среднестатистические российские мужчины будут хотя бы доживать до пенсии...