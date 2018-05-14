Госзакупки: коттеджи в «Алабуге», зерно для «Татспиртпрома» и «Лада» для связистов

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. «Татспиртпрому» нужно зерна почти на полмиллиарда

Одним из крупнейших тендеров недели стала закупка, объявленная алкогольным гигантом Татарстана и некогда крупнейшим производителем водки в России — «Татспиртпромом». Компания собирается купить зерно ржи на сумму в 415 млн рублей. Об этом стало известно 4 мая, заявки на участие принимаются до 15 мая, а итоги будут подведены 16 мая.

Из технического задания можно узнать, что «Татспиртпрому» понадобится 50 тысяч тонн зерна. Поставлено оно должно быть в деревню Тимофеевка Высокогорского района и в Мамадыш. Поставляться зерно будет до 30 декабря 2018 года, а каждая тонна обойдется в 8,3 тыс. рублей.

2. Ремонт придет в районные поликлиники

Главное строительное ведомство Татарстана — ГИСУ — собирается потратить 279 млн рублей на капремонт поликлиник и женских консультаций в 10 центральных районных больницах. Такая информация появилась на портале госзакупок 4 мая. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 21 мая, а аукцион состоится 24 мая.

Ремонт, в частности, будет произведен в поликлиниках Актанышской, Кукморской, Чистопольской, Бугульминской ЦРБ. В Чистопольской ЦРБ ремонт также коснется двух филиалов поликлиники, в Актанышской и Кукморской ЦРБ будет отремонтирована женская консультация, в Аксубаевской ЦРБ — детское отделение поликлиники, в Бугульминской ЦРБ — Карабашская врачебная амбулатория. Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2018 года. В начале года, напомним, стало известно, что всего в 2018 году в регионе должны отремонтировать 120 поликлиник.

Рабочий проект выполнен ПАО «Камгэсэнергострой». Фото Максима Платонова



3. Коттеджи для «Алабуги» за 300 миллионов

Тем временем особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» собирается заплатить 274 млн рублей за третий пусковой комплекс строительства жилого дома для специалистов предприятия. Информация об этом появилась 7 мая. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 мая, а итоги будут подведены 7 июня.

Работы должны быть выполнены в течение 396 календарных дней с момента заключения контракта. Рабочий проект выполнен ПАО «Камгэсэнергострой». Объект расположится в части микрорайона коттеджной застройки 4-13 города Елабуги — на улицах Вест Драйв и Ист Драйв. Подрядчик должен будет построить 11 двухэтажных коттеджей общей площадью в 204 квадратных метров, один двухэтажный коттедж на 759 «квадратов», четыре двухэтажных дома на восемь квартир общей площадью в 620 кв. м, а также склад для хранения личных вещей и пропускной пункт контроля.

4. Где-то будут спать одаренные дети

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана собирается порадовать одаренных детей Казани новым спальным блоком. Такой вывод можно сделать из тендера на строительство стоимостью в 89 млн рублей, обнародованного 7 мая. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 23 мая, а аукцион состоится 28 мая.

Строительные работы должны быть завершены до 31 декабря 2018 года. Где именно будет расположен спальный блок — неясно, однако в проектной документации фигурирует в том числе и пристрой со спальными помещениями на 100 мест в ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» в Актанышском муниципальном районе Татарстана. Напомним, в начале года стало известно, что в 15 российских регионах началось создание специальных центров по выявлению и поддержке одаренных детей.

Управление культуры Казани собирается занять жителей и гостей города различными культурными событиями в период проведения чемпионата мира по футболу. Фото Дмитрия Резнова



5. Перфомансы на мундиаль

Управление культуры Казани собирается занять жителей и гостей города различными культурными событиями в период проведения чемпионата мира по футболу. На эти цели ведомство потратит 16 млн рублей. Тендер был объявлен 8 мая, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 24 мая, а аукцион состоится 28 мая. Мероприятия будут профинансированы из бюджета Казани. Республиканский бюджет выделит на культурную программу еще 40 миллионов.

В соответствии с закупкой, на территории «Последней мили», прилегающей к «Казань Арене», 16, 20, 24, 27, 30 июня и 6 июля должны проводиться перфомансы на девяти площадках в течение 4 часов в дни проведения матчей. На территории Кремлевской набережной в те же дни пройдет фестиваль «Территория Дружбы» с концертной программой, мастер-классами и пленэрами по рисованию, литературно-музыкальным мероприятием «Буккроссинг». На Баумана 12 дней будут проводиться фестиваль «Территория Искусств» с концертной программой, в парке им. Горького пройдет фестиваль «Территория Семьи». Помимо этого, должны быть организованы зоны видеоигр, футбольный аквагрим, футбольный бильярд, настольный футбол, текбол, робофутбол.

6. Кукморский Сабантуй: и 15 миллионов не жалко

В районах Татарстана душа тоже требует праздника — и, судя по госзаказам, получит его. 7 мая МБУ «Районный дом культуры» Кукморского района обнародовало закупку, в соответствии с которой потратит 15 млн рублей на обустройство территории проведения национального праздника «Сабантуй» в Кукморском районе. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 23 мая, а аукцион состоится 28 мая.

В техническом задании содержится подробный список материалов, который понадобится для обустройства территории. В нем 106 наименований — от болтов и шурупов-саморезов до унитазов, канатов, бетона и смесителей. Работы должны быть проведены в деревне Киндер Куль в течение 30 дней с момента заключения контракта.





В Агрызском районе будет восстановлен Дом-музей имени Мухаммаджана Ахметжанова в селе Иж-Бобья



7. Агрыз восстановит купеческий дом

А вот в Агрызском районе будет восстановлен один из музеев. Соответствующая информация появилась благодаря тендеру Главинвестстроя — на восстановление Дома-музея имени Мухаммаджана Ахметжанова в селе Иж-Бобья. Стоимость работ составит 12,8 млн рублей, аукцион состоится 28 мая.

Работы должны быть закончены до 30 декабря 2018 года. Судя по документам на сайте Минкульта, речь идет об усадьбе купца начала XX века. Главный объект представляет собой двухэтажный дом с мезонином, с кирпичными стенами в цокольной части и основными бревенчатыми стенами. Помимо этого, у усадьбы трехстворчатые ворота, декорированные резьбой, также в состав входят и лавки с лабазом. Мухаммаджан Ахметжанов (Мухаметзян Ахметзянов) являлся землевладельцем и торговал мануфактурными товарами.

8. Мини-футбол в казанском аэропорту

А вот в казанском аэропорту, похоже, появится спортивный комплекс за 6,2 млн рублей. Такую закупку на неделе объявило ОАО «Международный аэропорт «Казань». Заявки будут приниматься до 14 мая, 15 мая подведут итоги.

Судя по техническому заданию, будет построена спортивная площадка для игры в мини-футбол, площадка 6 на 8 метров для занятий на тренажерах, утепленная раздевалка на две команды, а также тротуары с асфальтобетонным покрытием. Как пояснил «Реальному времени» пресс-секретарь аэропорта Казани Адель Гатауллин, спортивный комплекс строят для сотрудников. Он отметил, что у аэропорта есть любительская футбольная команда, которая будет тренироваться как раз на построенном поле.

В казанском аэропорту, похоже, появится спортивный комплекс за 6,2 млн рублей. Фото Максима Платонова



9. «Таттелеком» покатается на «Ладах» и «Ниссане»

«Таттелеком» тем временем заботится о транспорте. Государственный татарстанский телекоммуникационный провайдер собирается купить 12 автомобилей Lada на общую сумму в 5,7 млн рублей. Заявки будут приниматься до 17 мая, рассматриваться — 22 мая. Тогда же будут подведены итоги.

Из технического задания можно узнать, что в основном «Таттелеком» заинтересован в автомобилях Lada. В частности, ему понадобится пять автомобилей Lada Granta по 356 тыс. рублей, столько же Lada Largus по 551 тыс. рублей, еще один ВАЗ-2131 с кондиционером за 600 тыс. и один Nissan Almera в комплектации Comfort за 551 тыс. рублей.

10. Приложение для KazanSummit и мультфильм для Минобрнауки

Казанский IT-парк собирается заплатить 1,6 млн рублей за создание системы регистрации и разработку мобильного приложения для Международного экономического саммита России и стран Организаций исламского сотрудничества KazanSummit. Информация о тендере появилась на портале госзакупок 10 мая, она будет осуществлена у единственного поставщика. Им стала индивидуальный предприниматель Айгуль Хайруллина, зарегистрированная в Казани на улице Баруди.

От исполнителя потребуется создать систему регистрации и мобильное приложение. Для регистрации пользователь должен будет заполнить форму — в ней будет информация об условиях участия, опция выбора пакета участника, сравнение пакета участника, график повышения цен, таймер до окончания времени регистрации. Участнику можно будет скачать договор, забронировать отель, отправить другому участнику или компании предложение о встрече, увидеть расписание. Напомним, девятый по счету KazanSummit стартовал 10 мая.

Казанский IT-парк собирается заплатить 1,6 млн рублей за создание системы регистрации и разработку мобильного приложения для Международного экономического саммита России и стран Организаций исламского сотрудничества KazanSummit. Фото Олега Тихонова



А вот Министерству образования и науки Татарстана не нужно разрабатывать никакие приложения, оно заинтересовано в другом. Ведомство заплатит 1 млн рублей за поставку мультфильма «Кырмыска экиятлэре сериялы». Об этом стало известно 7 мая, единственным поставщиком стало ООО «Татармультфильм» Азата Ганиева.

Из спецификации известно, что мультфильм должен быть предоставлен на DVD-диске. Продолжительность его составляет 6 минут, создан он должен быть «на основе национальной анимационной среды и народных пословиц на татарском и русском языках».