Аэропорт Казани построит для своих сотрудников спортивную площадку за 6,2 млн рублей

АО «Международный аэропорт «Казань» разместило тендер на строительство спортивного комплекса. На эти цели выделили 6,2 млн рублей.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, планируется на территории аэропорта построить открытое поле для игры в мини-футбол, спортивную площадку для занятия на тренажерах с навесом и раздевалку на две команды. Также тендер предполагает монтаж освещения территории, въездных ворот и озеленение газона.

Как пояснил «Реальному времени» пресс-секретарь аэропорта Казани Адель Гатауллин, спортивный комплекс строят для сотрудников. Он отметил, что у аэропорта есть любительская футбольная команда, которая будет тренироваться как раз на построенном поле.

Ранее сообщалось, что казанский аэропорт закупит почти на 4 млн рублей биоакустические установки.