Оренбургский, не пуховый: полку «горожан» в РФПЛ прибыло

Антипод питерского «Зенита» попробует дать бой старожилам Премьер-лиги

Еще одной командой, досрочно, вместе с самарскими «Крыльями», оформившей выход в Премьер-лигу, стал «Оренбург» — клуб самобытный и интересный, своего рода российский «Лестер». Визитная карточка коллектива — в материале «Реального времени».

Как «паровозик» выпустил «газ»

Клуб из Оренбурга в своем «газодобывающем» качестве не так уж молод — название «Газовик» он получил еще в 1976-м году. А до этого с 60-х годов прошлого века как команда с профессиональным статусом оренбуржцы защищали железнодорожную «честь» в футбольном клубе с именем «Локомотив». Интересно, что наивысшее достижение оренбуржского клуба в Кубке России связано как раз с «железнодорожным» пересечением (об этом чуть ниже).

Первый год выступлений «Газовика» в союзном чемпионате получился не слишком удачным — 18-е место из 22 команд. Но молодой коллектив прогрессировал, и в следующем сезоне «Газовик» выступил уже гораздо лучше, заняв 10-е место в 5-й зоне второй лиги — и это его высшее достижение в советский период. Костяк команды тогда составляли местные футболисты, так что лидерами тоже были воспитанники оренбургского футбола — мастер спорта Александр Ларионов, вернувшийся к тому времени из московского «Локомотива», Игорь Чумейко, ставший к тому времени опытным игроком, Николай Павличев — лучший бомбардир команды, а также Валерий Клименко и Сергей Ларин.

В сезоне 2013/2014 «Газовик» перевыполнил задачу закрепления в Футбольной национальной лиге и занял в ней высокое пятое место. Лишь по дополнительным показателям оренбуржцы не попали в зону стыковых матчей за право играть в Премьер-лиге. В сезоне 2014/2015 они вновь стали пятыми, при этом команда дошла до полуфинала Кубка России, лишь по пенальти уступив московскому «Локомотиву», будущему победителю турнира. За выход в полуфинал футболисты команды получили звания мастеров спорта России. В этот год «газовики» были особенно близки к Европе.

В сезоне 2013/2014 «Газовик» перевыполнил задачу закрепления в Футбольной национальной лиге и занял в ней высокое пятое место. Фото ural56.ru



«Премьерный» показ

А уже в следующем сезоне ФК «Газовик» стал победителем первенства ФНЛ и впервые в истории вышел в российскую футбольную Премьер-лигу вместе с тульским «Арсеналом». В межсезонье команда сменила учредителя и имя — стала представлять весь регион на высшем футбольном уровне с названием футбольный клуб «Оренбург».

В первый год в Премьерке было трудно. Хотя команда крупно почти никому не проигрывала (кроме «Локо» в Москве — 0:4 и «Амкара» в Перми — 0:3) и даже сумела выдать четырехматчевую ничейную серию против «Амкара», «Арсенала», «Рубина» и «Анжи», она все же закончила сезон на 13-м месте, попав в зону стыков. Причем с кем пришли в РФПЛ, с тем и подвисли — «Арсеналом». Туляки сумели выжить в битве с «Енисеем». А вот оренбуржцы попали в пару со «СКА-Хабаровск» и в тяжелейшей борьбе — два раза по 0:0 в Оренбурге и Хабаровске — уступили все-таки место в Премьер-лиге дальневосточникам в серии пенальти. Армейцы, как известно, тоже не задержались надолго в элите — они абсолютные аутсайдеры завершающегося сезона, задолго до его финиша потерявшие шансы остаться в РФПЛ.

Работа над ошибками

В нынешнем сезоне в ФНЛ «Оренбург» был просто неприступен в домашних матчах. Только «Балтике» «горожане» уступили на своем поле — 0:1, но в Калининграде взяли реванш с тем же счетом. На старте турнира они потеряли девять очков в четырех матчах, но потом пришли в себя и стали постепенно забираться наверх.

— «Оренбург» был на 14-м месте. Но я посмотрел, костяк Премьер-лиги полностью остался, — вспоминает защитник оренбуржцев Игорь Удалый. — Сомнений не было, я знал, что мы поднимемся.

Игорь Удалый: «Сомнений не было, я знал, что мы поднимемся». Фото fcorenburg.ru

В итоге получилось оказаться лучше всех в лиге за тур до окончания чемпионата с шестью поражениями в пассиве. Игра последнего тура в Тамбове, у которого оренбуржцы выиграли на старте сезона 2:1 и который поспорит за место в РФПЛ с кем-то из «стыкующихся», будет носить для них товарищеский характер.

Главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов вспомнил всех причастных к успеху.

— Хочу поздравить всех любителей футбола Оренбурга — Премьер-лига вернулась. Хочу поблагодарить за ту поддержку, которую болельщики оказывали и на выезде, и в родных стенах. Это 12-й игрок, без преувеличения. Футбол для вас, наши болельщики. Вы нас окрыляете! Мы знаем и верим, что в Премьер-лиге у нас будет колоссальная поддержка, — сказал он.

Семейный подряд

Состав у «Оренбурга» интернациональный. Помимо российских парней есть хорват Силвие Бегич, таджик Фарход Васиев, россиянин нигерийского происхождения Адесойе Ойеволе, воспитанник ташкентского «Трактора» Вадим Афонин, словенец Денис Попович. «Мы — одна семья. На поле и за его пределами, в раздевалке и еще где-то. Все было великолепно!», — делился Удалый.

В нападении у «горожан» воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплёва Артем Делькин, он поиграл в студенческой сборной России на Универсиаде-2013 в Казани. Андрей Козлов выступал за «Уфу» во времена ФНЛ и за «Торпедо». Борец в детстве (вольная и дзюдо) Хасан Мамтов поиграл в «Химках» Александра Григоряна, став лучшим бомбардиром, а также в «Анжи». То есть опыт Премьер-лиги имеется. «Надо признать, что все те ребята, которые были в команде изначально, и которые влились на каких-то этапах, кто-то лучше себя проявил, кто-то хуже. Но вклад в наше достижение — выход в Премьер-лигу — всех без исключения, он колоссальный. Все работали на результат. Мы очень довольны отношением ребят к тренировочной работе и играм. Где-то приходилось включать максимум характера, но все было на уровне!». — считает главный тренер Федотов.

Владимир Федотов: «Мы очень довольны отношением ребят к тренировочной работе и играм. Где-то приходилось включать максимум характера, но все было на уровне!» Фото fcorenburg.ru

Поиграл в 2006 году в «Газовике» и нынешний начальник ФК «Уфа» Артем Кашуба, о чем рассказал «Реальному времени».

— Игралось мне там неплохо, но только мало. По-моему, за основную команду сыграл всего четыре или пять матчей при Синицыне. А как пришел Аверьянов, совсем перестал выходить на поле. Слава Богу, была тогда вторая команда, в которой выступал в чемпионате Башкортостана и в кубке Оренбургской области. Так что хоть там поиграл, да и в родных краях при таком раскладе чаще бывать удавалось. Также Оренбург останется в моей памяти навсегда, так как в 2006 году родился мой старший сын Дима. Так что по-теплому вспоминаем с супругой город Оренбург. Публика здесь любит футбол, поэтому даже во втором дивизионе на каждый матч собирался полный стадион, и была атмосфера праздника. Сам стадион компактный, но уютный, без беговых дорожек. Зрители совсем рядом в каких-то двух метрах от тебя. О шансах «Оренбурга» пока трудно судить, мы ведь не знаем, кто в итоге останется в команде на будущий сезон. Наверное, они смогут извлечь уроки из позапрошлого сезона и, думаю, в Оренбурге будет тяжело всем командам Премьер-лиги. Тем более, этот сезон в РФПЛ показал, что нигде и никому легко не было — и в этом, наверное, главная изюминка сезона уходящего, — уверен наш эксперт.



Не Маракана

Команда выступает на стадионе «Газовик», расположенном в поселке Ростоши на окраине Оренбурга. Изначально он имел естественный газон без подогрева и трибуны, вмещающей около 4 800 зрителей, навеса над зрительскими местами не было.

В сентябре 2016 года была завершена реконструкция арены: были возведены четыре новые трибуны с крышей, накрывающей все посадочные места для зрителей. После реконструкции вместимость стадиона увеличилась до 6 489 мест.

В мае 2016 года власти Оренбурга объявили, что планируют построить в городе новый стадион на 10 тысяч мест, соответствующий всем современным требованиям, прототипом которого будет «Арена Химки». Но пока мечты остались мечтами. Хотя на днях появилась информация об очередной реконструкции старой арены. Это должен быть шикарный футбольный стадион с вместимостью 12 тысяч зрителей.

Команда выступает на стадионе «Газовик», расположенном в поселке Ростоши на окраине Оренбурга. Фото wikipedia.org

Уральский штаб

В разные годы у руля «газовиков» были дирижер ташкентского «Пахтакора» Андрей Пятницкий, брат игрока сборной России Евгений Смертин, знающий тонкости башкирского и уральского футбола Борис Синицын, не лезущий за словом в карман Роберт Евдокимов, а также знаток грузинского футбола Темури Кецбая. Сейчас главным тренером является Владимир Федотов. 51-летний специалист, будучи игроком, выступал за екатеринбургский «Уралмаш», «Дружбу» из Йошкар-Олы, тульский «Арсенал». Тренером поработал опять же в Екатеринбурге и Кузбассе. Привлекался было в амбициозный проект «Арарат» (Москва), но сбежал из него через два дня.



С 17 августа 2017 года тренер категории Pro-UEFA «рулит» клубом из Оренбурга уже самостоятельно, хотя был в штабе оренбуржцев с 2015 года. «Надо признать, что весь тренерский штаб достоин похвалы. Мы все вместе работали, вместе шли к этому результату. Все в городе этого хотели — руководство, тренеры, футболисты, болельщики. Звезды сошлись и мы выполнили задачу», — скромно заметил наставник по итогам завершающегося сезона.

«Оренбург» ждет попытка №2. Будет тяжело, и им, и с ними.

