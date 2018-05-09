Госзакупки на 9 Мая: Трофим в Сергиевом Посаде, простыни для ветеранов Иванова и открытки по 10 рублей

Как страна готовилась к Дню Победы

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» подготовило обзор наиболее интересных тендеров со всей страны, связанных с празднованием Дня Победы. Муниципалитеты задумали порадовать ветеранов простынями и растворимым кофе, а вот на салюты решили особо не раскошеливаться — по крайней мере, в Башкортостане.

Празднование: 38 миллионов на одну московскую сцену и 2 миллиона на все мероприятия в Бугульме

Одним из главных тендеров, связанных с празднованием Дня Победы, стал заказ ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» управления делами президента России, опубликованный 24 апреля. Ведомство потратило сумму в 53 млн рублей на оформление Красной площади и Васильевского спуска, а также на организацию праздничного фейерверка и техническое обеспечение мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы.

Закупка была произведена у единственного поставщика — московского ООО «АФП», зарегистрированного в декабре 2006 года на улице Часовой. Учредитель и гендиректор компании — Юрий Демидов (возглавляет еще одно ООО «АФП» и ООО «Агентство фестивальных программ»). Как можно узнать из сметного расчета стоимости, около 3,2 млн рублей будет потрачено непосредственно на фейерверк, а дороже всего — в 38,3 млн рублей — обойдется монтаж и демонтаж зрительских трибун и декорационного оформления на Красной площади.

Самыми дорогами лотами в рамках заказа на фейерверк являются 350 единиц пиротехнических изделий калибра 125 мм: каждый — по 3 198 рублей, всего — на 1,12 млн рублей. Дизайн оформления Красной площади обошелся в 1,55 млн рублей, дороже всего — 545 тысяч рублей — стоила разработка единой стилистики оформления Красной площади, примерно по 215 тысяч ушло на разработку оформления зданий Исторического музея и ГУМа (в каждом случае исполнитель должен был представить не менее пяти вариантов).

Ведомство потратило сумму в 53 млн рублей на оформление Красной площади и Васильевского спуска, а также на организацию праздничного фейерверка и техническое обеспечение мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. Фото kremlin.ru



Другие города России, само собой, не могут позволить себе тратить такие суммы на оформление одной только центральной площади, да и финансирование обеспечивают не федеральные бюджетные учреждения. К примеру, на оформление всего Нижнего Новгорода к празднованию Дня Победы местный Городской центр градостроительства и архитектуры потратил 8,2 млн рублей из городского бюджета. Имя поставщика стало известно 18 апреля, им оказалось нижегородское ООО «Ректайм», основанное еще в августе 1998 года. Учредителем компании является «Медиа Суппорт Сервисез Лимитед» с Британских Виргинских островов, а директором — Виталий Антонов.

За указанную сумму в 8,2 млн рублей «Ректайм» должен создать оформление не только к Дню Победы, но и к Дню города — Дню России (12 июня). Компания, в частности, должна оформить город флагами, транспарантами-перетяжками, панно, постерами, мобильными объемно-декоративными конструкциями. Непосредственно ко Дню Победы, например, объемно-декоративные конструкции будут установлены по девяти адресам, транспаранты-перетяжки — по 35 адресам, постеры — по 120. Демонтаж будет осуществлен очень оперативно — не позднее 10 мая.

Наконец, на контрасте с московскими тратами можно обратить внимание на тендер на праздничные мероприятия ко Дню Победы, объявленный исполкомом Бугульминского района. Общая сумма заказа составляет 1,98 млн рублей, победитель был определен 23 апреля — им стало казанское ООО «Дирекция культурных и социальных проектов», основанное в июле 2015 года. Учредитель компании — Карина Ситдикова (также является первым вице-президентом РФСОО «Федерация черлидинга РТ»), директор — Владимир Беленов (президент РОО «Федерация школьного спорта Татарстана»).

В рамках контракта компания должна будет обеспечить мероприятие звуковым и световым оборудованием, сценическим комплексом и зрительской трибуной, организовать праздничный салют продолжительностью не менее 4 минут, культурную программу не менее чем на 2 часа.

На 9 Мая в Сергиевом Посаде выступит исполнитель Трофим. Фото zab.ru



Действия: концерт Трофима за полтора миллиона и походы по местам боевой славы

В плане затрат на мероприятия отличаются не только регионы и Москва, но и некоторые небольшие города. К примеру, на 9 Мая в Сергиевом Посаде выступит исполнитель Трофим. За это местный образовательно-досуговый центр «Октябрь» заплатит 1,5 млн рублей из средств бюджетного учреждения.

Как следует из документации, «Музыкальный коллектив Трофимова С.В.» выступит на концерте в рамках проведения праздничного мероприятия 9 Мая на проспекте Красной Армии, 169 — Советской площади. Имя поставщика в документации обнаружить не удалось.

Тем временем, Министерство культуры России подготовило к 9 Мая другое мероприятие, связанное с более длительной активностью отдельных лиц. Ведомство в апреле направило 50 млн рублей на реализацию в 2018 году Национальной программы детского туризма «Дороги Победы. Путешествия для школьников». Исполнителем ее стала АНО «Агентство развития внутреннего туризма», зарегистрированная на Красной площади (в учредителях — Российское военно-историческое общество, Московский государственный институт культуры, Исторический музей, Музей Победы, Национальная корпорация развития туризма, Московский государственный институт индустрии туризма имени Сенкевича).

Суть программы заключается в организации двух- и трехдневных исторических маршрутов «для детей и юношества». Услуги должны оказываться в срок до 31 октября 2018 года в пять этапов — каждый из них должен пройти в сроки от 30 апреля до 31 октября. На каждом этапе число участников будет составлять почти полторы тысячи человек. Из технического задания можно узнать, что военно-исторические туристские маршруты по местам боевой славы защитников Отечества должны придать серьезный импульс развитию военно-патриотического воспитания в России. Возраст участников — от 9 лет до 21 года. Должны быть проведены 15 двухдневных маршрутов и один трехдневный — в основном в окрестностях Москвы, но также и неподалеку от Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Ярославля, Калуги. Участники будут проживать в гостиницах и получать трехразовое питание.

Военно-исторические туристские маршруты по местам боевой славы защитников Отечества должны придать серьезный импульс развитию военно-патриотического воспитания в России. Фото anoarvt.ru

Подарки: открытки по 10 рублей и махровые простыни

В зависимости от региона сильно варьируется и стоимость поздравления со Днем Победы. Вот, например, управление делами президента России собирается закупить сувенирную продукцию. На эти цели оно потратит довольно большую сумму — 23,5 млн рублей — это восемь оформлений Нижнего Новгорода к двум праздникам или 15 выступлений Трофима.

За эти деньги, судя по всему, будут получены 7 тысяч сувениров. В первую очередь это плащ для защиты от влаги с нанесением логотипа, упакованный в сумку-чехол. Каждый такой плащ обойдется в 1 078 рублей. Еще по 650 рублей будут стоить значки «9 Мая» из латуни и позолоты, в пластиковом футляре с Георгиевской лентой. 600 рублей будут стоить сборные модели «Катюши» из пластика, с клеем в упаковке. В 380 рублей обойдутся подарочные мешки (половина из них будет красного цвета, по четверти — белого и синего). Еще 360 рублей будут стоить бейсболки, 258 рублей — военные пилотки, реплики изделий времен Великой Отечественной войны. Кому именно предназначаются сувениры, неизвестно.

На этом фоне более чем скромно выглядит тендер, объявленный в начале марта администрацией Краснодарского края. В соответствии с ним руководство региона потратило 391 тысячу рублей на именные поздравительные открытки к 9 Мая. Предназначаются они инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Исполнителем заказа стало краснодарское ООО «Диапазон — В», основанное в апреле 2002 года. Учредитель и директор компании — Юрий Сорокин.

Всего компания должна изготовить около 40 тысяч открыток, каждая обойдется в 9,8 рубля. Отметим, что вторая компания, подавшая заявку, предложила цену всего на 3 тысячи рублей больше — каждая открытка у нее обошлась бы в 9,87 рубля.

В зависимости от региона сильно варьируется и стоимость поздравления со Днем Победы. Фото vladnews.ru



Еще меньше денег выделено Управлением социальной защиты населения администрации города Иванова. Это ведомство собирается закупить махровые простыни для чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Каким образом выбор пал именно на такую продукцию, неясно, но муниципальное учреждение выделило на закупку сумму в 253 тысячи рублей. Именно за такие деньги предложил выполнить заказ победитель тендера — ООО «Технотрейд» Дмитрия Силина, хотя изначальная стоимость закупки составляла 530 тысяч рублей. Всего в срок до 10 апреля компания должна была поставить 300 махровых двуспальных простыней размером 180 на 200 сантиметров — то есть каждая обошлась примерно в 845 рублей. Поздравительный вкладыш должен быть с символикой Дня Победы и надписями «9 Мая», «С Днем Победы!».

А вот в Москве Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения потратила 3,8 млн рублей на поставку праздничных продовольственных наборов для жителей Зеленоградского округа Москвы, из них 1 473 набора — ко Дню Победы, еще 1 014 наборов – ко Дню битвы под Москвой. Контракт был заключен в начале февраля, исполнителем стало ООО «Веста» Геннадия Коротаева.

В состав каждого набора входит семь продуктов, которые, по мнению дирекции, очень порадуют поздравляемых жителей Зеленоградского округа. Это красная икра, сырокопченая колбаса, растворимый кофе, крупнолистовой чай, шоколадные конфеты двух видов, зефир и вафельный торт. Стоимость каждого набора — около полутора тысяч рублей. Дороже, видимо, стоит внимание.

В Уфе же на фейерверк ко Дню Победы решили потратить всего 500 тысяч рублей. Фото Олега Яровикова / bashinform.ru



Салюты: Стерлитамак зажжет дороже Уфы

Что касается праздничных салютов, то обычно у городов, за исключением Москвы, расходы невелики. Но здесь стоит отметить Башкортостан, где один из городов потратит на праздничный фейерверк больше, чем столица республики Уфа. Речь идет о Стерлитамаке, где местный городской дворец культуры потратит на праздничный фейерверк 600 тысяч рублей. Исполнителем тут стала индивидуальный предприниматель Лиля Мансурова.

Фейерверк пройдет с 22.45. В рамках заказа будет использовано 8 фейерверков 195 мм, 60 фейерверков 150 мм, 80 фейерверков 125 мм, 350 фейерверков 100 мм, 250 фейерверков 75 мм. Всего будет осуществлено 748 залпов с интенсивностью 1,5 залпа в секунду, на высоте от 70 до 150 метров. Общая продолжительность составит 8 минут.

В Уфе же на фейерверк ко Дню Победы решили потратить всего 500 тысяч рублей. Соответствующий тендер объявил Уфимский городской культурно-досуговый центр в апреле, а исполнителем стало самарское ООО «Пиротеатр ВС» Дмитрия Четвергова.

До 9 Мая исполнитель должен был предоставить видеофайл с концепцией фейерверка, сам салют состоится 9 Мая в 22 часа. Все фейерверки будут китайского производства, всего будет запущено семь фейерверков 195 мм, 80 фейерверков 150 мм, 120 фейерверков 125 мм, 285 фейерверков 100 мм, 147 фейерверков 75 мм, 143 фейерверка 60 мм и еще сделано 27 отдельных залпов фейерверков. Информации о длительности и периодичности фейерверка нет, но понятно, что он будет с большим количеством залпов меньшего размера, чем в Стерлитамаке.