Россельхознадзор ждет от Армении отчета по санпроверкам для возобновления экспорта

Также власти республики должны предоставить план по устранению санитарных нарушений

Фото: Артем Дергунов

Россия ожидает от Армении результатов расследования выявленных санитарных нарушений, а также плана по их устранению. Об этом сообщил Россельхознадзор, отвечая на вопрос о возможных сроках смягчения или снятия ограничений. Ответ ведомства приводят «Известия».

Ведомство подчеркнуло, что ожидает от армянской стороны информацию о принятых мерах и предложенный алгоритм действий, направленный на соблюдение ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ранее в связи с выявленными нарушениями Россия ограничила импорт ряда армянских товаров, включая минеральную воду, алкогольные напитки, овощи, фрукты и молочную продукцию. 13 августа министр сельского хозяйства России Оксана Лут на встрече с министром экономики Армении Геворгом Папояном обозначила, что ключевым условием для возобновления поставок является обеспечение безопасности армянской сельскохозяйственной продукции, включая использование собственного сырья производителями, контроль за пестицидами и прослеживаемость поставок.

Ранее в Армении фермеры устроили протест из-за цен на персики.

Никита Егоров