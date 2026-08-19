ТМК получила предписание от Банка России за инсайдерские нарушения

ЦБ потребовал от ТМК устранить выявленные нарушения

Фото: Айдар Раманкулов

Банк России направил официальное предписание в адрес ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК). Как сообщается на сайте регулятора, основанием послужило нарушение компанией закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

— Компании направлено предписание об устранении нарушений и недопущении аналогичных действий в дальнейшем, — сообщают «Ведомости».

Финансовые показатели компании за первое полугодие 2026 года существенно ухудшились. Выручка по РСБУ сократилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 145,70 млрд рублей. Вместо чистой прибыли в 22,04 млрд рублей за первое полугодие 2025 года компания получила чистый убыток в размере 20,25 млрд рублей.

Ранее ФАС совместно с Минстроем и Минпромторгом зафиксировала рост стоимости арматуры на внутреннем рынке.

Вадим Вахрушев