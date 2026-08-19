Бюджет РФ с начала года недополучил 1,5 трлн рублей из-за крепкой нацвалюты

За месяц рубль ослаб на 8,5%, но все еще выше 92,2 рубля за доллар, как предусматривали в бюджете

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С начала года российская казна понесла недополучение в 1,5 триллиона рублей из-за укрепления национальной валюты, пишут «Известия» со ссылкой на оценки экспертов. В прошлом месяце рубль ослаб на 8,5%, однако его курс все еще ниже уровня в 92,2 рубля за доллар, который был предусмотрен в бюджете.

Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев пояснил, что значительная часть доходов бюджета формируется за счет экспорта нефти, газа и металлов. При этом компании получают выручку в иностранной валюте, которая затем конвертируется в рубли. Таким образом, при укреплении валюты государство получает меньше рублей с той же суммы экспортной выручки.

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Экономист Ольга Гогаладзе отметила, что средний курс доллара с начала года составлял около 76,9 рубля, тогда как в бюджете был заложен курс 92,2 рубля. При нефтегазовых доходах в 160 миллиардов рублей, по ее расчетам, казна могла недополучить около 2,5 триллиона рублей. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов оценивает потери несколько ниже — в 1,4 триллиона рублей.

Согласно подсчетам «Известий», для выполнения финансового плана курс доллара должен находиться выше 101 рубля до конца года. Однако эксперты прогнозируют его значение на уровне 80–82 рублей за доллар. Чернов выразил мнение, что для бюджета проблематичен не только крепкий рубль, но и его сочетание с низкими ценами на нефть. Он считает, что пока цена на нефть Urals составляет около $85, курс в диапазоне 80–85 рублей за доллар будет приемлемым для казны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крепкий рубль выгоден для россиян.

Никита Егоров