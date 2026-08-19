С начала года бюджет Татарстана получил 27,3 млрд рублей от акцизов
Самая большая доля поступлений — с акцизов на нефтепродукты и пиво
По итогам января — июля 2026 года в бюджет Татарстана поступило 27,3 млрд рублей в качестве дохода от акцизов. Это 49,7% от плановых назначений, сообщила пресс-служба Минфина республики.
Самая большая доля поступлений — с акцизов на нефтепродукты (12,2 млрд) и пиво (9,9 млрд). Следом идут акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам (3 млрд), на алкоголь (2,1 млрд) и на газ, приобретаемый для производства аммиака (0,1 млрд).
Доход с акцизов власти Татарстана направляют на финансирование дорожной деятельности, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что бюджет РФ с начала года недополучил 1,5 трлн рублей из-за крепкой нацвалюты.
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