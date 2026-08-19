Цены в России за неделю снизились на 0,02%

С начала года инфляция достигла 4,67%

Фото: Динар Фатыхов

Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен за неделю с 11 по 17 августа. Согласно статистике, за этот период цены в среднем снизились на 0,02%, продолжив тренд предыдущей недели, когда падение составило 0,04%.

Основные изменения в ценах:

Продукты: овощи и фрукты в среднем подешевели на 2,1%. Лидерами снижения стали белокочанная капуста (–5,4%), картофель (–5,3%), морковь (–3,7%), свекла (–3,1%) и помидоры (–2,3%). Исключение — огурцы, которые прибавили 0,4%.

овощи и фрукты в среднем подешевели на 2,1%. Лидерами снижения стали белокочанная капуста (–5,4%), картофель (–5,3%), морковь (–3,7%), свекла (–3,1%) и помидоры (–2,3%). Исключение — огурцы, которые прибавили 0,4%. Крупы и другие товары: гречка подорожала на 1,3%, мясные консервы для детского питания — на 0,6%, мороженая рыба, сахар и пшено — на 0,5%. Кефир и сыры показали небольшое снижение: –0,3% и –0,2% соответственно.

гречка подорожала на 1,3%, мясные консервы для детского питания — на 0,6%, мороженая рыба, сахар и пшено — на 0,5%. Кефир и сыры показали небольшое снижение: –0,3% и –0,2% соответственно. Непродовольственные товары: из этой категории заметнее всего подорожали смартфоны — на 1%.

из этой категории заметнее всего подорожали смартфоны — на 1%. Туры: отдых на Черноморском побережье за неделю стал дешевле на 4,8%, стоимость поездок в пансионаты снизилась на 0,5%. При этом туры в страны Юго-Восточной Азии подорожали на 3,8%.

С начала года общий рост цен составил 4,67%. В августе 2025 года дефляция за аналогичный период была на уровне 0,4%, а накопленная инфляция с начала того года — 3,94%.

Ранее сообщалось, что с начала года российский бюджет недополучил около 1,5 трлн рублей из-за укрепления рубля.

Вадим Вахрушев