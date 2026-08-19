Владимиру Путину представят план реформ в экономике с опорой на частный капитал

Без внедрения реформ рост экономики России может замедлиться до 1,6%

Фото: Динар Фатыхов

Президенту РФ Владимиру Путину будет представлен план из семи пунктов для реформирования российской экономики, который подготовил центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим», основанный на базе РАНХиГС. Проект будет обсужден на заседании президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом пишет журнал «Эксперт», ссылаясь на аналитический доклад центра.

В докладе подчеркивается, что без внедрения реформ рост экономики России может замедлиться до 1,6%, что в два раза ниже установленной цели в 3%. Для достижения этого показателя аналитики «Третьего Рима» предложили новую экономическую модель, строящуюся на семи ключевых направлениях:

Опережающее развитие внутреннего туризма и регионов с целью сокращения пространственных расстояний и создания новых центров спроса. Использование искусственного интеллекта для автоматизации процессов и повышения производительности. Платформизация, направленная на снижение транзакционных издержек и более эффективное расходование капитала. Инвестирование в центры обработки данных, энергетику, системы передачи и обработки информации, а также в связь. Реконструкция системы подготовки кадров и переход к непрерывному образованию с постоянным обновлением компетенций. Обеление экономики, что подразумевает перенаправление труда и капиталовложений от менее эффективных компаний к более производительным. Переход к модели, в которой частные инвестиции и потребление, а не государственный спрос, становятся основными драйверами развития экономики.

Аналитики отмечают, что в предыдущем инвестиционном цикле экономический рост был обеспечен прогрессом в жилищном строительстве благодаря льготным ипотечным программам и развитию транспортной инфраструктуры. Однако многие из этих факторов почти исчерпали свои возможности. Главное отличие новой модели заключается в том, что государство должно создать условия, способствующие инвестициям со стороны бизнеса и граждан, а не выступать в качестве главного инвестора.

В докладе подчеркивается, что основной целью новой модели является устойчивость государственных финансов, что требует более эффективного использования ресурсов и создания пространства для частного потребления. Это в свою очередь увеличивает требования к качеству институтов, инвестиционному климату и координации действий государства и бизнеса, утверждают авторы документа.

Никита Егоров