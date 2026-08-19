Совкомбанк возвращает оплату айфоном

Платить можно на биометрических терминалах Сбера и терминалах других банков, поддерживающих технологию «Вжух»

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Клиенты Совкомбанка смогут оплачивать покупки айфоном и получать кешбэк, как и раньше. Чтобы запустить эту возможность, нужно установить новую версию мобильного приложения.

При оплате айфоном, как при оплате картой или стикером, клиенты Совкомбанка смогут получать повышенный кешбэк.

Оплата айфоном реализована на основе технологии BLE (Bluetooth Low Energy). Платить можно на биометрических терминалах Сбера и терминалах других банков, поддерживающих технологию «Вжух».

Чтобы скачать новую версию мобильного приложения с бесконтактной оплатой айфоном, обратитесь в любой офис банка или напишите в чат поддержки в мобильном приложении.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».