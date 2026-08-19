Forbes: в России может появиться новый миллиардер

Компания кандидата специализируется на генерации видеоконтента с помощью ИИ

Фото: Динар Фатыхов

В списке миллиардеров по версии Forbes, вероятно, появится новый участник — Александр Машрабов, сооснователь американского стартапа в области искусственного интеллекта Higgsfield, имеющего российские и казахстанские корни. По оценкам экспертов издания, его доля в компании, которая после последнего раунда инвестиций была оценена в 5,4 миллиарда долларов, может составлять около 20%, пишут авторы издания.

Higgsfield, специализирующийся на генерации видеоконтента с помощью ИИ, привлек 400 миллионов долларов инвестиций при оценке в 5,4 миллиарда долларов. Среди инвесторов — такие крупные компании как Intel, Goldman Sachs, DST Global и Liberty Global. В начале 2026 года стоимость стартапа составляла всего 1,3 миллиарда долларов, и тогда он получил 80 миллионов долларов.

Согласно исследованию финтех-платформы Carta, после второго крупного раунда венчурного финансирования (серии B) основная команда сохраняет в среднем около 23% бизнеса. Однако эксперты Forbes уверены, что доля основателей Higgsfield, Машрабова и Ерзата Дулата, вероятно, сохранилась выше среднего. При такой динамике роста и конкуренции за инвестиции предприниматели могли отдать меньше стандартных 20% за раунд, считает партнер H3 Lab Анна Гишко. Венчурный инвестор Алексей Милевский согласен с ней, отмечая, что доходы компании росли быстрее, и следовательно, размывание доли основателей было меньше, чем обычно. По его оценкам, доля Машрабова может составлять от 25 до 30%.

В результате такая ситуация может привести к тому, что Машрабов войдет в рейтинг миллиардеров. Для составления списка Forbes оценивает стоимость активов предпринимателя, включая акции компаний, земельные участки, объекты недвижимости и личное имущество.

Собеседники Forbes охарактеризовали сделку как «сильную и показательную». Раунд возглавила компания DST Global, а новыми инвесторами стали Goldman Sachs и Intel. Стартап работает с 390 компаниями из списка Fortune 500, что свидетельствует о его переходе к корпоративным клиентам, отметила Гишко. Она считает, что Higgsfield является примером компании, которая уже начала монетизироваться, в то время как многие игроки с фундаментальными моделями пока убыточны.

По мнению Милевского, новые инвестиции позволят Higgsfield активно развивать продукт и вычислительные мощности, что позволит компании еще больше отдалиться от мелких конкурентов. В целом сделка показывает, что значительная стоимость в сфере ИИ создается не только на основе фундаментальных моделей, но и через эффективный продукт и умение быстро монетизировать аудиторию.

Никита Егоров