Крылатые «качели»: самарский футбол снова в Премьер-лиге

А значит, новый шикарный стадион простаивать не будет

В Самаре — праздник футбола. Основная его часть, правда, пройдет в июне на ЧМ-2018, но «генеральный прогон» состоялся уже сейчас. О возвращении самобытного самарского клуба в Премьер-лигу и строительстве-преодолении злополучного стадиона — в материале «Реального времени».



«Окрыленная» РФПЛ

«Крылья Советов» отсутствовали в высшем обществе всего сезон. Интересно, что вылетели они из «Премьерки» в прошлом сезоне вместе с томской «Томью», у которой не первый год финансовые проблемы. В то время как к «Крыльям» Самарская область достаточно внимательна — это ее спортивная гордость.

В тот игровой год самарцы сумели дважды обыграть томичей «всухую» 2:0 и 3:0. В текущем сезоне в ФНЛ команда Андрея Тихонова довольно уверенно играла на своем поле, проиграв лишь однажды… той самой «Томи» — 0:1. С тем же небольшим, но «сухим» счетом сибирская команда победила волжан и дома. Как говорится, пустячок, но реванш взять приятно. «Крылья», если и проигрывали в завершившемся чемпионате, то всегда один мяч. Только занявшему в итоге первое место «Оренбургу» они отдали больше очков, чем другим конкурентам в борьбе за выход наверх, — 2:3 и 0:0. С «Енисеем» очки поделили — 1:0 и 0:1, а с «Тамбовом» дважды разобрались без пропущенных мячей — 1:0 и 2:0.

«Отомстили» и тем, кто выиграл у них однажды в сезоне, — «Кубани» (победа над ней вывела самарский клуб в РФПЛ), «Факелу» и «Балтике». «Томь» же сейчас на грани вылета уже во второй дивизион, хотя, повторим, и взяла максимум у будущего участника элитного чемпионата. В общем, самарцы уверенно вернулись в Премьер-лигу.

Интересно, что «Крылья Советов» занимают пятое место среди всех российских клубов по количеству матчей, проведенных в высшем дивизионе национального первенства. Команда провела в элите отечественного футбола 22 сезона подряд, что является лучшим результатом среди немосковских клубов России. Высшее достижение «Крыльев» в чемпионатах России — 3-е место (в 2004 году). Тогда они уступили две первых строчки только московским «Локомотиву» и ЦСКА.

Правда, потом было балансирование на грани выживания в течение трех сезонов, в 2008-м довольно высокое 6-е место, и после этого снова — маршруты от 10-й до 14-й позиции. Не зря ведь «Крыльями» зовутся, а некоторыми недоброжелателями и просто «командой-лифтом». Но последнее утверждение, конечно же, может быть актуальным только для четырех последних сезонов, когда команда из Самары периодически делала паузу-передышку во второй по значимости лиге страны. Но футбол в Самаре любят и, безусловно, «Крылья Советов» — одна из симпатичных команд страны, которая достойна играть в Премьер-лиге.

Перестройка

Свои домашние матчи футбольный клуб «Крылья Советов» до недавнего времени проводил на стадионе «Металлург». В 2004 году он стал самой посещаемой ареной Восточной Европы. Вмещал он более 30 тысяч зрителей. Получив одну из 11 российских путевок на проведение чемпионата мира — 2018, в Самарской области начали «комсомольскую стройку» — по требованиям ФИФА нужна была новая арена.

Не без традиционных российских строительных приключений менее чем за 4 года (хотя первоначально срок сдачи был назначен на 2017 год) эта эпопея все-таки завершилась, и 21 апреля 2018 года заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко заявил об окончании строительства стадиона «Самара Арена». В начале 2017-го чиновник в интервью «Известиям» попытался объяснить затягивание строительства:

— Шесть месяцев назад мы задумывались о смене подрядчика, но это уже в прошлом. Мы сохранили подрядчика, но забрали проект под свой контроль. Проблема заключается в том, что заказчиком стадиона является Самарская область. Во многом поэтому на строительство арены были заложены неадекватные объемы ресурсов. Приведу пример: на строительство крыши в среднем уходит 20—25 т металла, а в смете значилось около 60 т. По другим пунктам сметы у нас тоже были вопросы. Сейчас задача — найти компромисс в объеме, качестве и цене. Пока есть небольшое отставание по срокам строительства, но я надеюсь, что через полтора месяца самарский стадион вернется в график. Но это единичный случай, практически все остальные стадионы ЧМ-2018 идут с опережением графика, — заявил Мутко.

Этими словами он отчасти «отмазал» подрядчиков из Татарстана, ответственных за строительство арены (напомним, что генеральным подрядчиком строительства «Самара Арены» было ПСО «Казань»). Строительство не заладилось с самого начала. Самарские власти отказались от проекта стадиона, аналогичного «Казань Арене», и разработали новый вариант, который в итоге и начали строить. По смете он оказался примерно равен казанскому, но руководитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин сразу заявил СМИ, что стадион не вписывается в эти рамки.

Тем не менее после вала разногласий и разбирательств новый стадион все же был сдан в эксплуатацию. Второе его название — «Космос Арена», и внешне он действительно напоминает летающую тарелку. Стоимость возведения этого объекта составила 18,9 млрд рублей — тоже достаточно «космическая». Теперь новый дом «Крылышек» вмещает 45 тысяч гостей.

Евгений Савин: «Я счастлив, что мы вернулись»

«Крылья» имеют опыт игры и в еврокубках, правда, небольшой. В Самаре видели латвийский «Динабург» и голландский «Виллем—II» в 2002 году в Кубке Интертото, белорусский «БАТЭ» и голландский «Алкмаар» в 2005 году в Кубке УЕФА, и ирландский «Сент-Патрикс Атлетик» в 2009-м в Лиге Европы.



В европейских баталиях самарцев поучаствовал, забив два гола в Лиге Европы, и бывший нападающий «Крыльев» Евгений Савин, известный комментатор и ведущий на «Матч ТВ».



— Я горд и счастлив, что мы вернулись! Да еще и с таким шикарным стадионом, — прокомментировал он выход родной команды в РФПЛ «Реальному времени».

Андреевский флаг

Традиции в самарском клубе чтут и уважают. Значимый матч «Крылья Советов» — «Кубань» посетили главные тренеры, возглавлявшие волжскую команду в разное время. Болельщики поприветствовали Александра Аверьянова, Виктора Антиховича, Александра Богданова, Гаджи Гаджиева, Юрия Газзаева, Виктора Карпова, Владимира Кухлевского, Валерьяна Панфилова и Александра Цыганкова. Тренеры совершили круг почета по футбольной арене в честь 76-го дня рождения клуба «Крылья Советов».

Тренером нынешним, известным и талантливым (поиграл и за «Крылья») является «спартаковский» воспитанник Андрей Тихонов. «Перед нами была поставлена задача, и мы старались ее выполнить. Мы рады, что все хорошо закончилось именно на таком стадионе при таком количестве болельщиков, при тренерах, которые тренировали команду в разные времена и которых я хочу поблагодарить за работу», — сказал Тихонов после победного завершения сезона.

Интересно, что когда рассматривали кандидатуры на должность главного тренера «Уфы», едва получившей такое имя после «Башинформсвязи-Динамо», Андрей Тихонов тоже фигурировал в качестве кандидата. Но в итоге первопроходцем в высший свет стал Андрей Канчельскис.

На финише же нынешнего сезона ФНЛ Тихонов обставил своих бывших спартаковских партнеров — Дмитрия Аленичева и Егора Титова с их «Енисеем», а также «красно-белого» Георгия Ярцева — нынешнего гендиректора «Тамбова». Андрей Тихонов сторонник зрелищной игры — душа спартаковца другой не знает. Ждем «Крылья» в следующем сезоне в горячих баталиях Премьер-лиги! В Казани, кстати, уже заждались самого принципиального соперника.