Меню ЧМ-2018 в Казани: хачапури со страусиным яйцом и футбольный мяч из чак-чака

Рестораторы готовят гостям турнира особое угощение и штудируют языки

Фото: Камиль Исмаилов

«Иранцы не просят отдельного халяль-меню и заселяются семьями, а французы больше бронируют одиночные номера», — особенности национального гостеприимства раскрыли сегодня казанские отельеры и рестораторы в преддверии ЧМ-2018. Средняя загрузка отелей уже превышает 70%. Кафе и рестораны, в свою очередь, готовы предоставить особенное меню. «Реальное время» узнало о готовности гостиниц и точек общепита для встречи иностранных гостей.

«Стараемся представить халяль-меню хотя бы одной страницей»

К чемпионату мира по футболу казанские рестораторы получили скидку в 30% от мэрии на аренду территорий под летние кафе и веранды при ресторанах.

— Мы готовимся и очень переживаем. ЧМ по футболу у нас пройдет впервые за всю историю СССР и России. Каждый ресторан, кафе стараются творчески подойти к меню, — сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов.

Например, в сети кафе «Хинкальная» меню будет представлено на английском, испанском, корейском языках. Приготовили фишку для австралийских болельщиков — хачапури со страусиным яйцом. Некоторые из точек общепита, как кафе «Сказка», подключились к ЧМ только оформлением меню, а в «Татарской усадьбе» его составят не только на английском, немецком, испанском, но и на фарси для иранских болельщиков. Организуют шоу-программу на время матчей, а гости смогут попробовать «футбольные мячи» из главного татарского угощения к чаю — чак-чака. Так называемые тематические столы будут в холлах крупных кафе и ресторанов, но чтобы узнать, как именно они будут оформлены, остается только дождаться начала соревнований.

— В «Меге» есть большой комплекс с фуд-кортами, менеджмент «Меги» обратился к Сергею Иванову (председатель Госкомитета РТ по туризму, — прим. ред.), чтобы часть болельщиков привлечь туда, потому что парковочная зона очень большая, рестораны очень хорошие, — рассказал Зуфар Гаязов.

«ЧМ по футболу у нас пройдет впервые за всю историю СССР и России. Каждый ресторан, кафе стараются творчески подойти к меню», — говорит Зуфар Гаязов. Фото Максима Платонова

А открытие 1 июня набережной Кабана, по его мнению, позволит грамотно распределить туристические потоки. Со стороны туристов особенных пожеланий, как оказалось, не так и много.

— Иранцы не требуют отдельного халяль-меню при заселении. Но мы стараемся, чтобы оно было представлено хотя бы одной страницей. Предложить полностью такое меню непросто, очень много условий, а одну страницу вполне возможно, — призналась президент Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина.

Очень много французов и иранцев

Средняя загрузка отелей в Казани на время ЧМ-2018 по футболу уже превышает 70%. При этом в зависимости от дня матча и команд, которые будут выступать, более точные данные различаются.

— Первый матч — Франция — Австралия, ожидается очень много французов, на день игры, 16 июня, загрузка отелей составляет 59—65%. Они предпочитают бронировать одноместные номера. Австралийцев пока меньше, — отметила Гульнара Сафина.

Игра между Ираном и Испанией 20 июня пока мало привлекает испанских болельщиков, чего не скажешь об их противниках. «Они бронируют заранее, в основном с 17 по 21 июня, на этот период загруженность отелей уже составляет 72—95%. Иранцы, в отличие от тех же французов, собираются ехать семьями, просят дополнительные кровати. Двух-, трех-, четырехместные номера пользуются большой популярностью», — озвучила статистику глава ассоциации.

По данным Гульнары Сафиной, средняя загрузка отелей в Казани на время ЧМ-2018 по футболу уже превышает 70%. Фото Максима Платонова



К следующему матчу, 24 июня, между Польшей и Колумбией гостиницы забронированы уже на 75—85%. Болельщиков из Европы очень много, а южноамериканских коллег пока гораздо меньше. Последняя игра 27 июня между Южной Кореей и Германией уже показывает интерес к гостиницам в 72—85%, европейских болельщиков пока существенно больше, чем из Южной Кореи. Казани предстоит принять еще два матча — 1/8 и 1/4 финала. Несмотря на то, что участники еще не известны, загрузка отелей уже показывает настоящие рекорды — 53—60% на одну восьмую финала и 94% — на четвертьфинал. При этом средняя загрузка на эти даты и дни до и после них — уже около 79—85%.



— На эти даты очень много броней из Бразилии, видимо, знают, что попадут в финал, — пошутила Гульнара Сафина.

А вот кто конкретно будет проживать в том или ином месте и какое точное количество, станет известно непосредственно перед заездом гостей.

Маршруты турпотоков организуют по-новому

Чтобы автобусы с туристами могли без проблем припарковаться, турпотоки специально изучили в Комитете по развитию туризма исполкома Казани, где-то и подкорректировали, чтобы не было нарушений. К большому наплыву готовятся не только в Казани, но даже в соседних регионах.

— Основная загрузка, конечно, будет в Казани, но готовятся и Мамадыш, Елабуга. Даже конкурирующие города готовятся, например Ульяновск, — подчеркнула Гульнара Сафина.

При этом соотношение российских и иностранных болельщиков пока не в пользу соотечественников. Последних, по словам Сафиной, около 30% от всех забронированных номеров, в то время как иностранцев — 70%. Неудивительно, что предъявляются требования к знанию английского языка сотрудниками.

Чтобы автобусы с туристами могли без проблем припарковаться, турпотоки специально изучили в Комитете по развитию туризма исполкома Казани. Фото Олега Тихонова

— Знание языка проверяется во время классификации места размещения. Но пока нет таких возможностей, чтобы абсолютно весь персонал, включая, например, горничных, технический персонал, мог ответить на иностранном языке, — призналась Сафина, предложив использовать язык жестов или специальные электронные приложения. Что касается ресепшена, то эти сотрудники обязательно знают иностранный. В свою очередь, кафе и ресторанам мэрия Казани предлагала бесплатные курсы английского языка. «Уверен, кто был заинтересован в них, предусмотрительно записался и прошел», — добавил Зуфар Гаязов.