На 1/4 финала ЧМ-2018 в Казани загружено 94% гостиниц
Загрузка отелей на 1/4 финала чемпионата мира по футболу уже составила 94%. На матч 1/8 финала загрузка уже 53—60%, рассказала на пресс-конференции президент ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.
С ее слов, больше всего иностранцев ожидается из Ирана и Франции. Загрузка отелей на первый матч, в котором сыграет Франция, составляет 59—65%. На день игры с участием Ирана — 72—95%, передает журналист «Реального времени»
ЧМ-2018 начнется 14 июня. Казань примет четыре игры группового этапа:
- Франция — Австралия (16 июня)
- Иран — Испания (20 июня)
- Польша — Колумбия (24 июня)
- Корея — Германия (27 июня)
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