На 1/4 финала ЧМ-2018 в Казани загружено 94% гостиниц

Загрузка отелей на 1/4 финала чемпионата мира по футболу уже составила 94%. На матч 1/8 финала загрузка уже 53—60%, рассказала на пресс-конференции президент ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.

С ее слов, больше всего иностранцев ожидается из Ирана и Франции. Загрузка отелей на первый матч, в котором сыграет Франция, составляет 59—65%. На день игры с участием Ирана — 72—95%, передает журналист «Реального времени»

ЧМ-2018 начнется 14 июня. Казань примет четыре игры группового этапа:

Франция — Австралия (16 июня)

Иран — Испания (20 июня)

Польша — Колумбия (24 июня)

Корея — Германия (27 июня)

Игры 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля. Встречи 1/4 — 6—11 июля. Матч за бронзу назначен на 14 июля. На следующий день, 15 июля, запланирован финал.