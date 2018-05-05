В Казани скончался глава информагентства ANNA-News Марат Мусин
В Казани скончался глава информационного агентства ANNA-News Марат Мусин.
«Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай», — цитирует «РИА Новости» одного из сотрудников ИА.
Марат Мусин являлся военным корреспондентом, политологом, востоковедом, доктором экономических наук, профессором. Был основателем и руководителем абхазского агентства ANNA-News.ТехнологииМедиа
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