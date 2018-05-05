Новости технологий

20:59 МСК
Новости раздела
Технологии

В Казани скончался глава информагентства ANNA-News Марат Мусин

20:58, 05.05.2018

В Казани скончался глава информационного агентства ANNA-News Марат Мусин.

«Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай», — цитирует «РИА Новости» одного из сотрудников ИА.

Марат Мусин являлся военным корреспондентом, политологом, востоковедом, доктором экономических наук, профессором. Был основателем и руководителем абхазского агентства ANNA-News.

ТехнологииМедиа
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также