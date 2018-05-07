Этери Тутберидзе связала уход Медведевой с победой Загитовой на Олимпийских играх

Фото: David J. Phillip / AP ( meduza.io

Тренер Алины Загитовой по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала рассказала о возможных причинах, вынудивших Евгению Медведеву прекратить сотрудничество с наставницей.

«Знаете, выйдя со льда, она сказала такую совершенно детскую фразу: «Неужели вы не могли удержать Алину еще один год в юниорах?» Я ответила, что обязана всем дать одинаковые шансы и не имею права удерживать человека», — сказала Тутберидзе.

Ранее стало известно, что фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе и может прекратить выступать за Россию.

Напомним, Медведева завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, уступив первенство Алине Загитовой.