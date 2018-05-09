Мария Луиса Пенсабене: «Впечатлена работой Семака. Думаю, у «Уфы» все хорошо»

Женский взгляд на футбол от итальянской певицы и автора гимна «горожан»

Мария Луиса Пенсабене автор англоязычного гимна для ФК «Уфа», написанного ею в период работы с уфимским клубом времен Игоря Колыванова. Мария с детства поклонница Колыванова — она видела его «в деле» в Серии А. Однажды итальянка была приглашена в Уфу, где спела на матче против «Урала» несколько песен на английском, а также русскую «Катюшу» и собственно гимн «горожан». Спустя несколько лет пристрастия Пенсабене не изменились. Певица и болельщица из Палермо пообщалась с корреспондентом «Реального времени».

Коротко о главном

— Что важного произошло в вашей жизни за последний год? Отметьте самые значимые события.

— Прошедший год был полон увлекательных событий и оказался очень стремительным. Что касается музыки: я участвовала в финале Area Sanremo, «Голосе Болгарии», а также вернулась к написанию музыки. В настоящее время много работаю над новыми песнями и принимаю участие в новых удивительных международных проектах, которые пока держу в секрете. Надеюсь рассказать о них очень скоро. Кроме того, я завязала новые знакомства и стала изучать пение на других языках. Учусь, чтобы получить степень магистра в области преподавания.

На самом деле, многое хочу рассказать, но пока не могу.

— Как поживает ваша дочка Матильда? Уже разговаривает? Или, может, поет, как мама?

— Дочка — мое самое драгоценное сокровище. Она растет очень быстро (сейчас ей 3 года) и удивляет меня каждый день своей умной речью. Она любопытная и очень жизнерадостная. Матильда уже выучила основы английского языка, любит петь вместе с моими новыми «демо», когда я работаю над ними. Плюс она любит танцевать!

— Бабушка, наверное, балует внучку?

— Да, когда меня нет дома, дочь любит проводить время со своей бабушкой, они часто пекут вместе пирожки и тортики.

«Мой муж — мой самый большой соратник. И я тоже поддерживаю его в его увлечениях». Фото i-gazeta.com



— Ваш муж не рыболов случаем? Мне кажется, я видел его на фото с огромной рыбой в руках? Какую самую большую рыбу он поймал?

— Мой муж — мой самый большой соратник. И я тоже поддерживаю его в его увлечениях. И одно из них действительно рыбалка, наряду с фотографией. Мы рыбачили на лодке в прошлое воскресенье, и он поймал много рыбы. Он даже принимал участие в каких-то соревнованиях. Я думаю, что его самым большим уловом был 20-килограммовый альбакор несколько лет назад.

— У вас своя студия или вы ее арендуете?

— Нет, у меня нет своей личной студии. Поэтому обычно приезжаю в студию в 15 км от Палермо или, при необходимости, недалеко от Катании.

— Какие новые песни записали после «Дороги»?

— Ну, «Дорога» была чем-то вроде тестового проекта. Я не сицилийский композитор, я не писала эту песню. Честно говоря, думаю, что не это мой настоящий музыкальный жанр. Я больше склоняюсь к чистой поп-музыке. Думаю, что песни, которые я сочиняю в последнее время, — это и есть я. Вот где мое настоящее место.

Для «Торпедо» песен не будет!

— Не возникало желания написать гимны для «Палермо» или «Торпедо» (Москва), которое сейчас тренирует Колыванов?

— Никогда не пробовала писать гимн для «Палермо». Кто знает, может быть, однажды я могла бы проснуться с чувством вдохновения, но не уверена, что это произойдет (улыбается). В случае с ФК «Уфа» все получилось очень естественно. У меня была мелодия в голове, и я почувствовала желание написать песню. Меня посетило спонтанное вдохновение. С «Торпедо» все по-другому. Никаких песен, я думаю, не будет. И если я буду писать гимны для каждой команды Колыванова, это будет выглядеть немножечко смешно, не так ли?

— С Колывановым продолжаете общаться?

— Напрямую — нет, но иногда контактирую с его семьей, чтобы поздравить с его достижениями и отправить пожелания. Уверена, он знает, что я всегда в курсе его работы. Однажды я ему сказала об этом. Я поклонница игры «Торпедо», слежу за их игрой, даже задавала вопросы в фан-паблике Колыванова. Наверное, они знают, что у их главного тренера есть итальянская фанатка (улыбается). Думаю, у команды хороший потенциал.

«Уверена, он знает, что я всегда в курсе его работы. Однажды я ему сказала об этом». Фото fcufa.pro

Женский взгляд на футбол

— Как проводит сезон «Палермо»? Как оцените выступление команды?

— Я большой мечтатель и надеюсь на успешное движение нашего клуба. Но вы знаете, думаю, это вряд ли произойдет. Конечно, сейчас они играют лучше, чем в прошлом сезоне. Честно говоря, я очень скучаю по команде 2004 года. Это был год долгожданного свершения (команда вышла в серию А, — прим. ред.). Мне снова нужна такая команда. Мы не можем повернуть время вспять, не можем повторить историю. Конечно, это были «золотые годы» наших доблестных «орлов»!

— Как «Уфа», на ваш взгляд, проводит сезон с Сергеем Семаком?

— Если я на мгновение закрываю глаза, я все еще сижу на «Нефтянике». Какие незабываемые впечатления! Я всегда сердцем с «Уфой». Мне очень нравится, как команда играет в этом сезоне, и я впечатлена работой Семака. Думаю, что у вашего клуба все хорошо.

— Вы не смотрели четвертьфинал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал»? Там Буффон получил красную карточку, как считаете, справедливо?

— Не смотрела этот фееричный матч в прямом эфире, но после получилось. Я видела, что Буффон был в гневе и что-то крикнул. Надеюсь, что судья был прав, потому что принять такое решение на 93-й минуте, да еще в финале долгой карьеры Джиджи довольно непросто.

— Как думаете, почему у Роберто Манчини не пошли дела в одном из богатейших клубов России питерском «Зените»?

— Честно говоря, не знаю. Не особенно следила за его работой и не знакома с ситуацией. Однажды прочла интервью, где Колыванов сказал, что Манчини был правильным выбором для клуба. Но только время могло дать ответы на все вопросы. Я согласна с ним и теперь могу предположить, что, вероятно, Манчини на самом деле не смог адаптироваться в российском футболе. Так бывает.

«Мне нравится Манчини. Надеюсь, у него все получится с итальянской сборной после больших неудач в этом году». Фото fc-zenit.ru



— Вы рады, что Манчини вернется домой и возглавит сборную Италии? Думаете, у него получится?

— Мне нравится Манчини. Надеюсь, у него все получится с итальянской сборной после больших неудач в этом году. До сих пор не могу поверить, что мы не участвуем в чемпионате мира в этом году в России.

— За кого будете болеть летом 2018 года?

— За Россию, поверьте мне!

— В чемпионате Италии судьи имеют возможность посмотреть видеоповтор. Как считаете, это полезное нововведение?

— Я согласна с мониторингом матчей. Это должно предотвратить нечестную игру и обман, помочь разобраться в трудных моментах. Мониторы могут быть настоящими свидетелями.

Итальянский снег и болгарский «Голос»

— Как погодка в Палермо? Сильно удивились, когда снег помешал играть «Юве» и «Аталанте» ?

— В Палермо погода часто балует нас мягкой зимой и жарким летом, мы почти никогда не видим снега. Кстати, сейчас май, и идет дождь, я ненавижу такую погоду! Мы не привыкли к снегу, как вы, ребята! Может быть, поэтому снег для нас — просто беда! Русские могут бодренько бегать по снегу. В Италии людям это может быть немножко неудобно (улыбается). Хотя северная Италия чуть больше знакома со снегом.

— Вы участвовали в «Голосе Болгарии». Как пришла такая идея? Почему никто из наставников к вам не повернулся? Удалось погулять по Болгарии? Что понравилось?

— Думаю, что душой я истинный любитель Восточной Европы. Россия — мой главный фаворит, но меня интересует восточный мир в целом. Я смотрела «Евровидение», и мне понравилась болгарская песня. Так мне вдруг пришла мысль попробовать себя там. Мне очень нравится Болгария, но, к сожалению, не получилось в их «Голосе». Может быть, была ритмика, которую я не могу понять. В целом я довольна своим выступлением. Может быть, я не должна была придумывать там что-то лишнее. Зато я увидела Софию и хочу сказать, что она прекрасна! Мне там было уютно, и я очень впечатлена собором Александра Невского!

«Я увидела Софию и хочу сказать, что она прекрасна! Мне там было уютно, и я очень впечатлена собором Александра Невского!» Фото pixabay.com



— Другие страны не хочется покорить? Например, «Голос Франции»?

— Честно говоря, я рассматриваю участие в музыкальных конкурсах других стран и надеюсь, что смогу сделать правильный выбор. Я хочу попробовать спеть в России, хотя думаю, что у вас уже был кто-то из Италии. Как я уже говорила, чувствую внутри себя многоголосие, хотя мои корни в Италии. Я никогда не была особенно очарована итальянской музыкальной индустрией. Мне бы хотелось покорить российскую публику!

Будет ли у итальянки Марии башкирско-татарский репертуар?

— Не скучаете по башкирской кухне?

— Конечно, я с удовольствием съела бы что-то вкусное из башкирской кухни. Уважаю зарубежные традиции и люблю есть блюда из других стран. Но больше всего мне не хватает Уфы как места с удивительной атмосферой, в которую я там окунулась. Еще я люблю звучание флейты, поэтому мне нравится башкирская традиционная музыка, и вообще люблю всякую русскую популярную музыку.

— А татарские песни слышали?

— Нет, к сожалению. Я слышала только башкирскую музыку. Но теперь вы меня заинтриговали. Приложу усилия для устранения и этого упущения!

— Хотите приехать в Уфу еще раз?

— Я очень хочу вернуться в Россию и надеюсь, что это произойдет. Может быть, когда закончу свои музыкальные проекты. Расстояние может быть преградой этому, но я решительно настроена, я — боец. Надеюсь, Россия снова встретит меня радушно. Обещаю вернуться!