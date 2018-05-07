«Поездами передвигаются только аэрофобы»: РЖД собирает плоды майской «жатвы-2017»

Прошлогодние 1,4 млн рублей сверхприбыли в день на казанском направлении аукнулись железнодорожникам наказанием УФАС и потерей клиентов

Татарстанское УФАС наказало «дочку» РЖД за прошлогоднюю майскую «жатву» на московско-казанском направлении. «Федеральная пассажирская компания» уличена в необоснованном завышении цен на пассажирские билеты в вагонах-купе сообщением «Москва — Казань — Москва» — ей грозит штраф. Несмотря на антимонопольное разбирательство, ценовые всплески на билеты в эти майские праздники повторились, а казанские турагентства, как выяснило «Реальное время», успели заранее пересадить туристов на самолеты и автобусы.

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы объявило об окончании длительного расследования в отношении «дочки» РЖД — «Федеральной пассажирской компании». «АО «ФПК» признана нарушителем ст. 10 ч. 1 п. 1 федерального закона «О защите конкуренции» за установление и поддержание высоких цен на пассажирские билеты в фирменных поездах сообщением «Москва — Казань», — говорится в официальном сообщении УФАС по Татарстану.

Предупреждение «за май 2017» не сработало

Татарстанские антимонопольщики, пожалуй, впервые в российской практике подвергли экспертизе соответствие принципа динамического ценообразования РЖД базовым основам антимонопольного законодательства. РЖД, как известно, — один из крупных естественных монополистов, которого ежегодно субсидирует государство, поэтому его тарифная политика находится под контролем ФАС. Правда, в этом случае антимонопольное дело было возбуждено не самой службой, а по частной жалобе рядового пассажира, который привел факты повышения стоимости билетов по мере приближения майских праздников в 2017 году.

Татарстанские антимонопольщики, пожалуй, впервые в российской практике подвергли экспертизе соответствие принципа динамического ценообразования РЖД базовым основам антимонопольного законодательства. Фото Романа Хасаева



Тогда антимонопольщики вынесли АО «ФПК» предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на пассажирские билеты железнодорожного транспорта по маршруту «Москва — Казань — Москва». «Но ввиду неисполнения предупреждения Татарстанское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства», — поясняется в сообщении. По указанному маршруту курсируют скорые фирменные поезда №001/002 «Татарстан Премиум» (плацкарт, купе, СВ) и двухэтажный №023/024 (купе и СВ), поэтому билеты именно на эти популярные составы подверглись проверке УФАС по РТ.

Как «танцуют» цены РЖД

На старте продаж за 60 дней до отправления (5 мая 2017 года) стоимость проезда на верхней полке поезда №024 составила 2 999 рублей, а на нижней — 3 290 рублей, зафиксировали члены комиссии. В последующие три дня стоимость нижней полки подросла на 50 с лишним процентов — до 4777 на верхнюю полку и до 5266 рублей на нижнюю. За 28 дней до отправления цена билета на верхнюю полку составляла уже 7036 рублей, на нижнюю — 7776 рублей. И это еще не пик роста цены.

Гораздо более высокая динамика цен обнаружилась на билеты на фирменный поезд «Премиум» №2 с самым комфортным временем отправления из Казани (20.00) и прибытия в Москву (7.00). Здесь стартовая цена билета за 60 дней до отъезда на нижнюю полку составляла 5 132 рублей, а на верхнюю — 4 688 рублей. Ближе к дате отправления цена проезда выросла более чем в два раза. Для сравнения: в этом году цены РЖД немного «успокоились» — за день до отправления 5 мая верхняя полка стоила 4240 рублей, нижняя — 5300. Но зато перед началом майских праздников, 27—30 апреля, из Москвы снова было не уехать: цена на купейные билеты взлетала до 12 тыс. рублей, напомнили казанские туристические компании.

Почему «танцуют» цены РЖД, антимонопольщики так и не смогли доподлинно узнать. Во время разбирательства ФПК не представила информацию о том, как производился расчет стоимости проезда в поездах на каждую дату изменения цены билета. Без подтверждения остались доводы компании о том, что стоимость проезда значительно повышается при повышенном спросе.



Для сравнения: в этом году цены РЖД немного «успокоились» — за день до отправления 5 мая верхняя полка стоила 4240 рублей, нижняя – 5300. Фото kzn.ru



Сверхдоход 5 мая — 1,4 млн рублей

Зато комиссия установила доход от ценовой пляски. Общая сумма выручки от проданных билетов на 5 мая составила около 4,5 млн рублей, говорится в сообщении УФАС по РТ. На этот день было продано 182 билета на поезд №2 и 710 билетов на поезд №24. «При расчете стоимости на основании базовой цены итоговая сумма от продаж была бы на 1,4 млн рублей меньше», — подсчитали эксперты.

УФАС по РТ приняло во внимание тот факт, что «ответчик в рамках рассмотрения антимонопольного дела не представил документов и информации о том, что вменяемое нарушение антимонопольного законодательства было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвидимыми, непредотвратимыми препятствиями». Поэтому комиссией антимонопольного органа вынесено решение о признании вины АО «ФПК». Перевозчику также выдано предписание о недопущении необоснованного повышения базовых цен на перевозки в вагонах-купе в фирменных поездах сообщением «Москва — Казань» при использовании системы динамического ценообразования по мере приближения к дате отправления поезда.

Правда, размер штрафа для железнодорожников еще не определен. В свою очередь, пресс-служба ФПК оставила запрос «Реального времени» без комментариев.

Туристы «подсели» на автобус

Напомним, что в прошлом году туристический сезон был подпорчен как раз из-за дорогих билетов РЖД. Председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов заявил, что процент загрузки отелей оказался ниже ожидаемого, так как нехорошую службу республике сослужила именно политика ОАО «РЖД». С момента старта продаж билетов в Казань рост цен на них составил от 50 до 70%, и в результате многие туристические группы, уже забронировавшие отели и экскурсионное обслуживание, отказались от поездки в столицу РТ.

Сергей Иванов заявил, что процент загрузки отелей оказался ниже ожидаемого, так как нехорошую службу республике сослужила именно политика ОАО «РЖД». Фото Максима Платонова

Наученные этим опытом, туристические компании Казани в этом году принялись пересаживать туристов на самолет и автобус.

— В этом сезоне крупные авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Нордавиа» решили то ли подшутить, то ли приколоться над РЖД и запустили такие тарифы, которые были ниже, чем у РЖД, на все майские праздники, — рассказал «Реальному времени» гендиректор компании AVT Азамат Сабиров. — По моим оценкам, они отобрали примерно 25% пассажиротопока из Казани. Несмотря на антимонопольное расследование, стоимость проезда по железной дороге остается высокой, 5—7 тыс. рублей в одну сторону. Поэтому часть потока ушла на авиацию. Я считаю, что сейчас у РЖД остались только те клиенты, которые страдают аэрофобией или просто любят приезжать в поездах, чтобы сразу быть в городе.

А глава турагентства «Весь мир» Гузель Вахитова сообщила нам, что туристы «спокойно пересаживаются на автобусы, потому что это реально дешевле».

— У нас основной поток туристов приезжает автобусом, поскольку тур на поезде обойдется им на 2,5 тыс. рублей дороже. Да, в поезде есть удобство, но туристы выбирают автобус, чтобы не тратить много денег. С человеческой точки зрения досадно, что за 30 дней до поездки одна цена, а за 10 дней — значительно дороже. Не все еще привыкли к динамическому ценообразованию РЖД, — констатирует Вахитова.