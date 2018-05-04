Нерадужный поворот дел в «Радужном»

Старая «новая» УК хочет сразу и все

За взыскание «долгов» за жилищные услуги и текущий ремонт с жильцов ЖК «Радужный» всерьез взялась управляющая компания «Жилсервис» — та самая, от которой собственники домов из многоэтажного жилкомплекса в поселке Осиново несколько лет безуспешно пытались избавиться, избрав, пусть с точки зрения Госжилинспекции РТ и нелегитимно, другого управляющего — УК «Комсервис». Утвердившись в своем праве управлять, УК «Жилсервис» обратилась к мировому судье — и непокорные жильцы получили судебные приказы о взыскании денег. Несогласные «должники» эти приказы отменили, но юристы «Жилсервиса» теперь готовят гражданские иски… Подробности в материале «Реального времени».

Дальше от «политики» — ближе к делу

Война УК закончилась не только посадкой, теперь уже условной, непокорного директора Камиля Шарипова, но и сменой собственника УК «Комсервис». И новый собственник и директор в одном лице Эмиль Нурхамитов говорит, что вопрос, работать ли выбранной жильцами УК в «Радужном», был не столько экономическим, сколько политическим: где-то наверху Шарипова решили убрать из «Радужного», поэтому все усилия собственников квартир, которым нравилось, как он работал, были заранее обречены на провал.

— Я в эти дрязги лезть не хотел с самого начала, — говорит Нурхамитов, — я купил у Шарипова компанию в октябре прошлого года, когда он понял, что ему работать все равно не дадут, и теперь хочу выйти из ситуации мирным путем. Но это возможно только в том случае, если я пойду навстречу руководству и собственникам «Жилсервиса», а они — навстречу мне. А они этого сделать почему-то не хотят…

Нурхамитов исходит из того, что договоры с подрядчиками на оказание услуг по вывозу ТБО и обслуживанию лифтов в «Радужном» изначально были заключены УК «Комсервис», а у «Жилсервиса» таких договоров не имелось. Соответственно, именно «Комсервис» собирал с жильцов деньги и оплачивал подрядчикам эти работы. А вот остальные жилищные услуги, как-то: уборку двора, подъездов, текущий ремонт, оказывали обе боровшиеся за право управлять компании. С какого-то момента «Жилсервис» начал присылать в ЖК «Радужный» своих работников, которые трудились там одновременно с уборщицами и дворниками «Комсервиса». По оценке Нурхамитова, в денежном выражении «Комсервис» оказывал около 80 процентов услуг, а «Жилсервис» — около 20 процентов, но при этом на момент покупки им компании в октябре прошлого года жильцами из более чем 20 миллионов рублей начисленных платежей было оплачено всего лишь около 1,3 миллиона.

«Я предложил руководству «Жилсервиса» следующее: они снимают все судебные претензии к нам по части возврата им платы за вывоз ТБО и лифты, а мы — свои претензии к ним в отношении денег, собранных ими за услуги, которые оказывали мы. Но договориться не удалось: они хотят взять все!» — говорит Нурхамитов. Фото Максима Платонова

— Когда между компаниями шла борьба, жильцы разделились на три группы: одни платили нам, другие — им, а третьи, и таких много, — вообще никому не платили, ждали, чем закончится, — объяснил Нурхамитов. — В результате получилось так, что «Жилсервис» сейчас должен нам миллионы. Я предложил руководству «Жилсервиса» следующее: они снимают все судебные претензии к нам по части возврата им платы за вывоз ТБО и лифты, а мы — свои претензии к ним в отношении денег, собранных ими за услуги, которые оказывали мы. Но договориться не удалось: они хотят взять все!

«Комсервис» от мирного плана разрешения конфликта пока не отступается: сейчас, по словам директора, компания объявила жильцам, что готова сделать перерасчет тем 4—5 процентам собственников квартир, которые платили ей за жилищные услуги, и вернуть им эти деньги, чтобы они расплатились по долгам, выставленным «Жилсервисом».

— Мы составляем реестр таких жильцов, сейчас в нем 45 человек, — сообщил Нурхамитов «Реальному времени». — Предположительная общая сумма возврата — 1,4 миллиона рублей. Выплаты мы планируем начать в мае, а к середине лета намерены полностью рассчитаться со всеми, кто будет внесен в реестр. Но надо же, чтобы и с нами должники рассчитались! Жильцы за вывоз ТБО и лифты должны нам около 20 миллионов рублей, они эти услуги реально получали — пусть оплатят.

«Верните деньги, и мы заплатим»

— Выбирая «Комсервис», мы в первую очередь выбирали команду прежнего директора «Жилсервиса» Камиля Шарипова, ту, которая первоначально обслуживала наши дома и хорошо себя зарекомендовала, и мы до сих пор за нее и против того, чтобы нам оказывал услуги нынешний «Жилсервис», но судя по всему, никуда теперь мы от него не денемся, — изложила корреспонденту «Реального времени» позицию жильцов, с которыми судится «Жилсервис», собственница трехкомнатной квартиры в доме №8 по ул. Садовой Алия Яруллина. — Команда Шарипова вовремя устраняла коммунальные аварии, поменяла разбитый тротуар перед домом, все делала быстро и качественно, причем платили мы ей за обслуживание вполне логично — по сельским тарифам. Мы же в Осиновском сельском поселении Зеленодольского района живем! А сотрудники «Жилсервиса» первым делом стали выставлять нам счета по более высоким, казанским тарифам, ссылаясь на решение собрания собственников, в котором мы, собственники, на самом деле не участвовали. Они же не работают толком — только то и дело ходят по квартирам и подписи у нас собирают под сомнительными документами…

«Мы с соседями теперь регулярно просматриваем сайт мировых судей и видим, что на собственников из других домов в «Радужном» судебные приказы о взыскании долгов в пользу «Жилсервиса» выписывают просто пачками…» — говорит Яруллина. Фото Ирины Плотниковой

По словам Яруллиной, «Жилсервис» выставил ей крупный долг за жилищные услуги, часть из которых была оказана «Комсервисом» и, соответственно, этой управляющей компании и оплачена. Собственница квартиры на Садовой выплатила «Жилсервису» половину суммы и полагает, что вторую половину старая новая УК скоро попытается взыскать с нее в судебном порядке:

— Мы с соседями теперь регулярно просматриваем сайт мировых судей и видим, что на собственников из других домов в «Радужном» судебные приказы о взыскании долгов в пользу «Жилсервиса» выписывают просто пачками…

Салават Ситдиков из дома №2 по улице Гайсина — один из тех, кто такой судебный приказ уже отменил. Он говорит, что многие его соседи тоже уже сходили к мировому судье и отменили приказы. Он полагает, что всем им скоро придут повестки в райсуд по гражданским искам «Жилсервиса»:

— Суммы они хотят получить с нас большие и вряд ли отступятся. И часть я готов заплатить, если «Комсервис» вернет нам деньги, как обещал. Но если дело дойдет до суда с «Жилсервисом», мне есть что сказать, у меня к этой компании много претензий, которые пока я пытаюсь разрешить в досудебном порядке. Например, я прошу уменьшить выставленную мне ими сумму долга: обслуживание теплосетей, подготовку к отопительному сезону «Жилсервис» не проводил, и это подтверждается актом о готовности нашего дома к отопительному сезону, который был выдан энергетиками «Комсервису»! Лишнее они просят и за уборку территории, поскольку до 2017 года их дворники у нас не убирали. По суммам, выставленным за текущий ремонт, тоже есть к ним вопросы — фактически этих услуг «Жилсервис» нам не оказывал. К тому же «Жилсервис», который выставляет счета по тарифам, утвержденным для Казани, а не для Осиновского сельского поселения, ссылается на решение собрания собственников, которые якобы сами эти тарифы утвердили для «Радужного». А на самом деле, когда это собрание якобы проводилось, в «Радужном» нас, собственников, еще не было!

По словам Малкова, УК «Жилсервис» планирует развиваться и брать в управление новые дома. Пока же основной доход компания получает именно с «Радужного». Фото ukzhs16.ru



Впереди — «развитие компании»

— Мы оказывали все услуги, за которые требуем сейчас оплату, — настаивает директор УК «Жилсервис» Дмитрий Малков. — У нас есть журналы учета выполненных работ, они подписаны жильцами. За период, когда мы реально не обслуживали дома в «Радужном», мы счета не выставляли. А с долгами жильцов мы работаем, взыскиваем их совместно с судебными приставами…

В подробности о том, кто вывозил из жилкомплекса ТБО и обслуживал там лифты и почему «Жилсервис» не хочет идти на мировую с «Комсервисом», Малков вдаваться не стал. Он ограничился уверениями в том, что возвращать долги, которые начислил им «Жилсервис», отказываются отнюдь не все обитатели «Радужного», а, скорее, меньшинство из них:

— Судебные приказы, насколько мне известно, отменили единицы из них, а мы в «Радужном» сейчас обслуживаем 19 домов, в 17 из которых во время конфликта с участием УК «Комсервис» образовались долги. И в этих домах многие собственники квартир, которые должны нам от 10 до 90 тысяч рублей, уже оплатили счета или заключили с нами договоры о реструктуризации долгов и уже начали их выплачивать.

А еще директор «Жилсервиса» заверил корреспондента «Реального времени», что казанские тарифы, значительно превышающие сельские, собственники «Радужного» утвердили на свою голову добровольно, на общем собрании: «И протокол имеется!»

…По словам Малкова, УК «Жилсервис» планирует развиваться и брать в управление новые дома. Пока же основной доход компания получает именно с «Радужного». В Казани у нее в управлении всего три дома: два — на улице Лукина и один — на Декабристов.