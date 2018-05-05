«Переносы праздников — исчадие популизма»

Социальный предприниматель Роман Егоров рассуждает, почему обилие выходных вредно

Фото: Максим Платонов

Российская экономика слишком много теряет из-за обилия выходных и праздничных дней, не первый год говорят эксперты. По подсчетам директора Института стратегического анализа Игоря Николаева половина предприятий вынуждена останавливать работу во время праздников, что в масштабах экономики обеспечивает потери в 150 млрд в день! Проблема в том, что мало кто в обществе понимает, как эти потери отражаются на личном кошельке каждого и аплодируют возможности отдохнуть лишний денек. Социальный предприниматель, директор АНО «Дивергент» Роман Егоров рассуждает на эту тему и утверждает, что ничто так четко не разделяет людей, как их отношение к выходным. «Реальное время» публикует его мнение.

А что у нас нового? У нас — праздники.

Праздники — это бич нашей страны. С каким остервенением правительство переносит туда и сюда дни праздников, попавшие случайно на выходные дни, с каким ужасом наблюдают бизнесмены за этой вакханалией…

Нет, видимо, более четкого деления людей, чем деление по их отношению к выходным. Люди, торопящиеся выбежать с работы на 8 минут раньше положенного (и чтоб никто не увидел), никогда не поймут людей, которые знают, зачем завод должен работать непрерывно, магазин открыт ровно в те часы, которые написаны на табличке, а кинотеатр — тогда, когда удобно зрителю, а не билетеру-садоводу, убежавшему за саженцем розовобокой уссурийской помидоры и бросившему зал.

Я прекрасно помню праздники во времена советской власти. 31 декабря и 2 января, не говоря уже о третьем, были рабочими днями. Сейчас один-единственный выходной вырос до декады! Что праздновать в эти дни? Новогодняя ночь одна и второй не бывает, зачем их еще девять?

«Кому в двадцатом веке могло прийти в голову, что в день Советской Армии и Военно-Морского флота (23 февраля) нужно отдыхать? Да никому и ни за что. Потому хотя бы, что были, да и сейчас есть, день погранвойск, день ВДВ, еще чего-то такого». Фото Максима Платонова



Для чего одному и тому же человеку отдыхать в Рождество Христово, и затем, через пару месяцев, — в Курбан-байрам? Какой праздник ему нужен в действительности? А никакого, нужен ему тупо выходной день, для самых разных надобностей. Сходить в кино, в гости, съездить в Нижний на теплоходе, посмотреть сразу весь сезон дебильного сериала, ну или провести день в кафе-кальянной, обжираясь и попыхивая. Конечно, все это уважаемые и необходимые занятия, вот только не праздничные.

Кому в двадцатом веке могло прийти в голову, что в день Советской Армии и Военно-Морского флота (23 февраля) нужно отдыхать? Да никому и ни за что. Потому хотя бы, что были, да и сейчас есть, день погранвойск, день ВДВ, еще чего-то такого. И у погранцов свой праздник, к СА отношения не имеющий — они его и празднуют. А вот 23 февраля — просто отдыхают.

Меж тем любая женщина должна понимать — вот нет у нее холодильника Liebherr, а есть Свияга — так это оттого, что вместо пяти праздничных дней у нас их теперь двадцать с лишним. Есть у мужа отпуск — но ехать придется не в Майами, а в Кульсеитово, сажать картошку и собирать облепиху, потому что жрать чего-то надо, а ничего не заработано — выходные были! За счет переносов, этого исчадия популизма.

Вот есть у человека день рождения, и если он попал на воскресенье — ну, значит, праздновать человеку в воскресенье. Отчего с другими праздниками не так? Зачем переносить День народного единства на следующий вторник, а понедельник брать с новогодних каникул, а то там набирается аж 2 недели с этими переносами?

Очень похожая на нас нация — итальянцы. Но не их изяществом, врожденным дизайнерским вкусом и умением одеваться, а безалаберностью, необязательностью и непунктуальностью. При всем этом наборе есть у них 3 недели выходных в августе — и отдыхают все. Сразу. Отпуск у многих предприятий, особенно мелких. И другого отпуска уже нет, не как у нас — десять дней в январе, четыре в мае, потом 9-е, ну 8 марта и 23 февраля — это святое, кстати о святости — Рождество, Курбан-байрам, День Российской Конституции, День Татарской Конституции, День Татарского суверенитета (он же День города), и там по мелочи что-то еще. Плюс отпуск — 28 рабочих дней.

«Десять дней в январе, четыре в мае, потом 9-е, ну 8 марта и 23 февраля — это святое, кстати о святости — Рождество, Курбан-байрам, День Российской Конституции, День Татарской Конституции, день Татарского суверенитета (он же День города), и там по мелочи что-то еще». Фото Олега Тихонова



Карл, 28 рабочих дней — это плюсом к сонму выходных и праздников!

Никто не знает, случайно, отчего у нас экономика какая-то кривобокая? Может, все украли злые чиновники?

Нет, ребята. Это вы сами у себя воруете все, что не прибито, а то, что прибито — отдираете гвоздодером и тоже воруете. Это вы убираете в субботники то, что нужно убирать в рабочее время, а в рабочее время вы уходите пораньше, приходите попозже, и плюс больничные, выходные, праздники и переносы!

Давно никто не у нас знает, что же мы празднуем 23 февраля, что — 1 мая, а что — 4 ноября. Эти даты ничем не отзываются ни в чьем сердце. Их никто никак не называет, никто никак не отмечают, в эти дни просто отдыхают. И переносы ведь сделаны вовсе не для того, чтоб непрерывные производства было удобно запускать не так часто (слышал я недавно такую версию). Непрерывные производства и так работают непрерывно, да и хлебозаводы тоже, и больницы (не все, правда), и еще куча важных предприятий. А отдыхают и скрупулезно подсчитывают количество переносов (не обманули бы!) го… оеды и офисный планктон. Маргиналы и лузеры. Те, кто ненавидит свою работу, страшно от нее устает и никому неинтересен.

К сожалению, таких большинство.

Есть, конечно, у тех же итальянцев и другие праздники. И, вы не поверите, они не сажают картошку в эти дни, а празднуют. Потому что — есть, что праздновать. Есть в каждом, вроде бы, городе, день своего святого. Никто не поедет на рыбалку, топить в озере Гарда свой джип, а наверняка пойдут все на площадь, искренне веселиться и общаться. Это — праздник. Не украденный (перенесенный с того, что попало на выходные), а настоящий. Свой.

Одно из ненужных нам наследий 90-х годов — увеличенное количество выходных и внезапно прилетевшие переносы. Всем причастным к этому предлагаю убить себя об стену.

А остальным — работать!