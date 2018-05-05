«В планах – подтвердить свое чемпионство в классе «Туринг»

С какими задачами подходит «ТаифМоторСпорт» к новому сезону

Фото: Олег Тихонов

История отечественных кольцевых гонок берет начало в уже далеком 1955 году, когда состоялся первый чемпионат СССР. А современный вид эти соревнования приобрели в 2014-м, когда Российская автомобильная федерация и SMP Racing (программа поддержки и развития автоспорта) заключили соглашение о партнерстве и организовали первый турнир российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Таким образом, нынешний сезон станет уже пятым для команд и пилотов. Один из представителей Татарстана в серии — команда «ТаифМоторСпорт», в составе которой выступает действующий чемпион России по кольцевым гонкам. О том, чего ждать от команды в нынешнем сезоне и какие задачи ставятся перед ней ее руководством — в материале «Реального времени».

Команда к сезону готова

Новый сезон РСКГ стартовал в середине апреля. Как и прежде, состав команды «ТаифМоторСпорт» на первом этапе был представлен тремя пилотами: Тимуром Шигабутдиновым, Дмитрием Брагиным и Маратом Шараповым. Основные надежды коллектива связаны с классом «Туринг» — наиболее престижным в российских кольцевых гонках. Действующим чемпионом России в нем является Дмитрий Брагин. Выступающий на автомобиле Audi RS3 пилот команды «ТаифМоторСпорт» второй сезон подряд удерживает пальму первенства, а всего это его пятый титул за последние три года.

Примечательно, что календарный год также начался для Брагина успешно. В январе пилот выиграл два непрофильных заезда — на трековом этапе и на «Рождественской гонке чемпионов», состоявшейся в Тольятти.

Два других пилота команды тоже достаточно успешны в автоспорте. Тимур Шигабутдинов — многократный победитель различных соревнований, участник не только российских, но и европейских гонок. В его активе также победа в первенстве России по ралли-кроссу. Марат Шарапов чуть уступает партнерам, однако третьим лишним в этой компании не выглядит. В класс «Туринг» Марат перебрался совсем недавно, но уже успел заработать в нем авторитет. Его работа на трассе сказывается в том числе на успехах Дмитрия Брагина.

Стоит отметить, однако, что команде есть куда расти, и прежде всего в неспортивной, сопроводительной работе. Контент на официальном сайте «ТаифМоторСпорт» довольно скудный — очевидно, что такая команда заслуживает более серьезного информирования.

Действующим чемпионом России в классе «Туринг» является Дмитрий Брагин. Фото Олега Тихонова



«Конкуренты? От каждого можно ожидать чего угодно»

Для получения более полной информации о команде спортивная редакция «Реального времени» связалась с директором «ТаифМоторСпорт» Фаритом Валеевым.

— Какие планы на сезон у вашей команды?

— Вопрос сложный. В том плане, что боюсь сглазить. Задача – подтвердить свое чемпионство в классе «Туринг». Есть такое желание и в командном первенстве, но результаты первого этапа нынешнего сезона говорят о том, что другие команды, к сожалению, выглядят более собрано. Так что в командном зачете первенство вряд ли получится, а вот в призовые, наверное, войдем.

— Есть изменения в количестве заявленных машин или спортсменов?

— У нас ничего не поменялось. Если мы говорим о классе «Туринг», то в нем мы представлены тремя автомобилями и соответственно тремя пилотами — Дмитрий Брагин, Тимур Шигабутдинов и Марат Шарапов.

— Машины подвергались какой-либо технической модификации в ходе подготовки к сезону?

— В этом году на наших автомобилях произошла замена DSG на секвентальные коробки передач с ручным переключением. За счет этого разгонная динамика получается более острой. Но в остальном все машины в классе «Туринг» практически одинаковые.

— Назовите главных конкурентов в этом сезоне.

— В первую очередь выделю «Лукойл». Но вообще сложно говорить, кто главные конкуренты, потому что в этом сезоне собрался очень сильный пелотон участников. От каждого можно ожидать чего угодно, — считает Валеев.

«В этом сезоне собрался очень сильный пелотон участников. От каждого можно ожидать чего угодно», — считает Валеев. Фото Олега Тихонова



«В Смоленске все будет зависеть от настроя, а не от техники»

Сезон состоит из семи этапов — по одному на каждый месяц с апреля по октябрь. Финальные гонки на этот раз пройдут в Грозном, а не в Казани, как повелось с 2015 года. И это довольно обидно для Татарстана, особенно после того, как в прошлом году все нахваливали организацию последнего этапа.

Но с точки зрения самих команд и спортсменов такой подход выглядит более рациональным. Решение о переносе финальных заездов в Грозный, вероятнее всего, было принято сразу по нескольким причинам. Во-первых, последняя гонка пройдет в середине октября, когда погода в Казани становится непредсказуемой. Во-вторых, сразу после окончания чемпионата России принято проводить заезды на Кубок «Ахмат». Так что перенос финала в Грозный сэкономит командам не только время, но и дорожные расходы.

Открывался чемпионат так же в столице Чечни. Итоговую победу на первом этапе одержал 42-летний Роман Голиков, впервые стартовавший на Volkswagen Golf TCR. А вот татарстанские гонщики выступили не слишком удачно. Особенно обидно за Дмитрия Брагина, который в итоге обосновался на 8-й позиции, набрав за этап 8 очков. В активе Марата Шарапова 5 баллов и предпоследнее место в зачете класса «Туринг».

По словам Брагина, невысокий результат стал следствием ошибки пилота. Согласен с этим и директор команды.

— Первый этап был не очень успешный. По большей части там сказался человеческий фактор — что в первом, что во втором заезде была ошибка пилота. Так что в Смоленске (следующий этап проходит на автодроме «Смоленское кольцо» 5—6 мая, — прим. ред.) многое будет зависеть от настроя, а не от техники. Техника полностью готова к стартам, — заверил Фарит Валеев.

Ожидания от следующего этапа у «ТаифМоторСпорт» высоки, ведь трасса в Смоленске не относится к проблемным.

«Многое будет зависеть от настроя, а не от техники. Техника полностью готова к стартам», — заверил Фарит Валеев. Фото facebook.com/rafrcrs



— Смоленский этап можно назвать любимым для команды?

— В кольцевых гонках, как правило, нет такого понятия, — отмечает Валеев. — Перед выходом на старт пару дней идут тесты, пилоты приспосабливаются уже непосредственно к гоночной трассе. А так почти все этапы похожи. Есть одна серьезная трасса, которая сильно отличается от всех — это сочинская. Вот она на порядок длиннее и опаснее. Все остальные более-менее ровные.