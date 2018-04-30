Госзакупки: в Казани обновят интерьеры «самолету судного дня» и заглушат GPS

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Александр Третьяков

1. Один километр за 2 миллиона

Главным тендером недели стал заказ Федерального управления автодорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства, которое базируется в Казани, на содержание нескольких участков федеральных и региональных трасс. Общая стоимость заказа составляет 1,75 млрд рублей. Тендер был объявлен 24 апреля, заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 мая, а аукцион состоится 14 мая.

В списке объектов, которые подрядчик должен будет обслуживать, около 100 километров трассы М5, около 120 километров трассы Р-178 Саранск — Ульяновск, около 80 километров трассы А151 Цивильск — Ульяновск. Общая протяженность дорог — 293 километра. Указанная сумма почти в 2 миллиарда рублей рассчитана на срок с 1 июля 2018-го по 30 июня 2023 года, то есть на пять лет.

2. «Губит людей не пиво...»

А вот «Татспиртпром» вовсю готовится к производству пива на строящемся за 2,8 миллиарда рублей чистопольском заводе. В частности, предприятие собирается выделить сумму в 480 млн рублей на холодное водоснабжение и водоотведение на пивоваренном заводе «Белый Кремль». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 23 апреля.

Она будет произведена у единственного поставщика — АО «Чистополь-Водоканал». Согласно технической документации, речь идет о поставке примерно миллиона кубометров холодной питьевой воды в год и приеме примерно 650 тысяч кубометров сточных вод. Поставка должна осуществляться до 10 октября 2026 года, то есть почти в течение восьми лет.

В рамках тендера будут построены или реконструированы корпуса восьми детских лагерей. Фото Максима Платонова

3. Детям — новые лагеря

«Главинвестстрой» собирается порадовать татарстанских детей новыми (или реконструированными) корпусами детских лагерей. На эти цели главное строительное ведомство региона готово потратить сумму в 107 млн рублей. Соответствующий тендер был обнародован 20 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 мая, аукцион состоится 10 мая.

Всего в рамках тендера будут построены или реконструированы корпуса восьми детских лагерей. Строительство должно быть завершено в срок с июня по декабрь 2018 года — в зависимости от объекта. Дороже всего — в 40 млн рублей — обойдется реконструкция спального корпуса Казанского училища олимпийского резерва, 26 млн рублей будет стоить реконструкция зданий спортивно-оздоровительного лагеря «Экран» специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва «Тасма». 10 миллионов потратят на строительство клуба лагеря «Молодежный», по 7 миллионов направят на строительство спального и медицинского корпусов оздоровительного комплекса «Березка» в Альметьевском районе и спального корпуса лагеря «Чайка». В 6,5 млн рублей обойдется спальный корпус лагеря «Пионер», по 5 миллионов направят на спальный корпус лагеря «Чайка» в Пестречинском районе и лагеря «Липки» в Лаишевском районе.

4. «Самолету судного дня» обновят интерьер

ПАО «Туполев», один из главных авиапроизводителей в России, собирается заплатит 15,3 миллиона за ремонтно-восстановительные работы по интерьеру пассажирской кабины самолета Ту-214. Информация о закупке у единственного поставщика появилась 23 апреля. Этим поставщиком стало воронежское ООО «Вемина Авиапрестиж» — дочернее предприятие московского «Вемина-Авиапрома» Александра, Виталия и Елизаветы Романюк. Компания является производителем интерьеров для самолетов, в частности, демонстрировала на авиасалоне МАКС-2017 интерьеры для Sukhoi SuperJet 100.

Компания должна провести работы в течение 44 рабочих дней с даты подписания договора. Вестись они будут на территории заказчика — в Казани, на улице Дементьева. В документации указывается бортовой номер самолета — 64517. Судя по информации в открытых источниках, речь идет о воздушном пункте управления в составе специального летного отряда «Россия». Как утверждается в СМИ, воздушные пункты управления предназначены для военного управления в случае военного конфликта с массированным применением ядерного оружия, когда значительная часть наземной инфраструктуры связи будет выведена из строя. В мирное время используется для командировок первых лиц Минобороны, иногда именуется «самолетом судного дня».

МУП «Метроэлектротранс» готовится перейти на новые терминалы для оплаты проезда. Фото Дмитрия Резнова



5. «Кондуктор, не спеши...»

А вот казанский МУП «Метроэлектротранс» готовится перейти на новые терминалы для оплаты проезда. Предприятие закупит 400 новых терминалов для оплаты и проверки билетов — за 6,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 апреля по 14 мая, аукцион состоится 17 мая. Напомним, о планах по введению новых терминалов говорилось еще в феврале 2018 года.

Новые терминалы для подвижного состава, как следует из технического задания, должны быть с возможностью бесконтактной оплаты банковской картой и печатью билетов. Каждый из 400 терминалов будет стоить довольно приличную сумму — почти 17 тысяч рублей. Реализовываться они должны на базе мобильного терминала сбора данных NewPos 8210 на операционной системе Linux. В комплекте с каждым терминалом должна поставляться также и термобумага — вероятно, для печати билетов. Судя по наличию в терминалах не только бесконтактного, но и контактного ридера, оплатить проезд можно будет не только с помощью Paypass и Paywave, но также и с помощью обычных банковских карт.

6. «Казань Арена» как новенькая… за пять миллионов

Стадион «Казань Арена», вероятно, в связи с надвигающимся чемпионатом мира требует ремонта. Юрлицо стадиона — АО «Казань Арена» — на неделе объявило тендер, в соответствии с которым потратит 4,97 млн рублей на ремонт инфраструктуры стадиона, лестниц и термошвов. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 25 апреля по 3 мая, а уже 4 мая будут подведены итоги.

Работы в соответствии с проектом договора должны быть начаты уже в течение двух дней после подписания договора и завершены к 24 мая 2018 года — всего у подрядчика будет, таким образом, около трех недель. За это время должны быть отремонтированы помещения в западном секторе — обеспылены поверхности, оштукатурены и окрашены стены. Также должны быть отремонтированы гранитные ступени лестниц стилобата, а в западном секторе также отремонтирован термошов.

Выпускников порадуют концертной программой и интерактивными площадками. Фото Максима Платонова

7. Последний звонок и скандальный тендер на 9 Мая

Пока Казань готовится к чемпионату мира, городской комитет по делам детей и молодежи думает о другом немаловажном мероприятии. Ведомство собирается заплатить 4 млн рублей за организацию и проведение мероприятий для выпускников школ. Тендер был объявлен 26 апреля, заявки будут приниматься до 14 мая. Сам аукцион состоится 17 мая.

Как указано в техническом задании, мероприятие проходит «в целях пропаганды и сохранения традиций школы, воспитания гражданственности и патриотизма, повышения авторитета школы, повышения качества культурно-массовых мероприятий с участием школьников, укрепления межведомственных связей в вопросах воспитания школьников». Цели эти призвано выполнить мероприятие на открытой площадке не менее 4 тысяч кв. м, которое пройдет в течение трех часов. Там будет смонтирована сцена и оборудование, а также установлены ограждения и металлодетекторы. В мероприятии должны принять участие более 5 тысяч человек, для них будет предоставлено целых семь мобильных туалетных кабин.

Выпускников также порадуют концертной программой и интерактивными площадками на территории. В рамках концерта вчерашние школьники увидят танцевальные и вокальные номера, аниматоров, файер-шоу, рок-группы и BMX-велосипедистов. Помимо этого, должен быть приглашен популярный артист или вокальная группа российской эстрады с ротацией на радио не менее двух хитов. Напомним, год назад выпускной проходил на Кремлевской набережной, а приглашенной «группой российской эстрады» была «Пицца».

Другое казанское ведомство — Управление культуры на неделе объявило нашумевший тендер на подготовку мероприятия к Дню Победы. Объявленный тендер на 46 млн рублей вряд ли можно было бы считать чем-то необычным, если бы не дата проведения аукциона — 14 мая. Очевидно, что сам День Победы проходит 9 мая, и потому к конкурсу возникли определенные вопросы. Пресс-служба УФАС по Татарстану тогда сообщила, что действия заказчика неправомерны, а пресс-служба мэрии Казани заявила, что закупка была размещена по ошибке из-за технического сбоя. Мероприятия собираются профинансировать с помощью «иных механизмов».

Казанский аэропорт, судя по всему, собирается гонять птиц подальше от летного поля. Фото Максима Платонова



8. Из пушки по воробьям

Казанский аэропорт, судя по всему, собирается гонять птиц подальше от летного поля. На неделе он объявил тендер на 3,73 млн рублей на поставку биоакустических установок — обычно такие используются именно для отпугивания птиц. Заявки на участие принимаются с 28 апреля по 3 мая, тогда же будут подведены итоги закупки.

В техническом задании говорится, что стационарный цифровой биоакустический прибор предназначен для защиты от большинства видов птиц в целях орнитологического обеспечения безопасности полетов на летном поле аэродрома «Казань». Прибор должен защищать территорию в 12 Га и действовать на расстоянии до 200 метров.

9. Машинистов посадят в тренажеры

В Главном управлении содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана, также известном как «Главтатдортранс», задумались о другом виде транспорта. Ведомство заплатит 8,6 млн рублей за учебные тренажеры по ведению поезда и по управлению автотормозами железнодорожного подвижного состава. Тендер был объявлен 26 апреля, заявки будут приниматься до 15 мая. Соответствующий аукцион состоится 18 мая.

Как следует из технического задания, в срок до 12 октября 2018 года ведомство хочет получить учебный тренажер машиниста электровоза ЭП1М за 5 млн рублей и тренажерный комплекс «Тормозное оборудование пассажирского локомотива» за 3,6 млн рублей. Устройства должны быть поставлены в Казань, на улицу Алтынова, 4 — там располагается Казанский техникум железнодорожного транспорта, а неподалеку — детская железная дорога. Оба устройства предназначены для обучения.

Товар должен быть предназначен для поверки систем обеспечения контроля за дорожным движением «Автодория 3.0». Фото amsrus.ru



10. «Автодории» проверят GPS и ГЛОНАСС

А вот Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан собирается купить устройство, название которого звучит довольно странно. Речь идет об «имитаторе сигналов навигационных спутниковых систем», на которое учреждение собирается потратить 3,6 млн рублей. Тендер был объявлен 26 апреля, заявки принимаются до 18 мая, аукцион состоится 23 мая.

Как следует из технического задания, товар должен быть предназначен для поверки систем обеспечения контроля за дорожным движением «Автодория 3.0». Отметим, что с помощью подобного устройства исследователи Университета штата Техас смогли собрать самодельное устройство для «обмана» навигационного оборудования, дооборудовав его усилителем. В конце 2016 года, напомним, около московского Кремля наблюдались сбои в работе GPS — устройства показывали, что пользователь находится в аэропорту Внуково. Впрочем, по мнению экспертов, устройство, с помощью которого пользователей GPS «перебрасывали» в другую точку, не самодельное, а готовое, от крупного производителя, так что вряд ли заказ имитатора в Казани связан с попыткой как-то «обмануть» GPS и ГЛОНАСС. Устройство для проверки работы «Автодории» должно быть поставлено в Казань, на улицу Журналистов, 24 в срок до 1 сентября 2018 года.