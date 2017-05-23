Последний звонок — 2017 в Казани: традиционные бантики и авангардные прически, школьная библиотека на сцене и «Пицца» на десерт

Сегодня для казанских 11-классников прозвенел последний звонок. Во время праздника на Кремлевской набережной поздравили выпускников, победителей различных олимпиад, и первоклашек, которые показали лучшие результаты в выполнении заданий дневника добрых дел.
Последний звонок вместе с мэром Казани дала ученица первого класса школы №167. Завершился праздник выступлением группы «Пицца».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии