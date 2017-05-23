Последний звонок — 2017 в Казани: традиционные бантики и авангардные прически, школьная библиотека на сцене и «Пицца» на десерт

15:22, 23.05.2017 49 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня для казанских 11-классников прозвенел последний звонок. Во время праздника на Кремлевской набережной поздравили выпускников, победителей различных олимпиад, и первоклашек, которые показали лучшие результаты в выполнении заданий дневника добрых дел.

Последний звонок вместе с мэром Казани дала ученица первого класса школы №167. Завершился праздник выступлением группы «Пицца».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 23 мая
    На 21 фотке видно для кого праздник )
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  • Анонимно 23 мая
    хорошие фотки)
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  • Анонимно 23 мая
    чета мало фоток Пиццы
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  • Анонимно 23 мая
    Мои поздравления выпускникам! Красивая у нас молодежь)
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