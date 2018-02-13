Асфан Галявов мечтает о моратории на рост цен и жалуется на кражи жетонов

Глава «Метроэлектротранса» объяснил, почему себестоимость поездки на казанском трамвае выше стоимости проезда в московском метро

Фото: Максим Платонов

В этом году оплатить проезд в казанском электротранспорте можно будет разными способами. В планах «Метроэлектротранса» — внедрение новых валидаторов, которые станут выдавать чеки, и турникетов в метро, на которых можно будет расплатиться с помощью банковской или транспортной карты. Какие еще изменения ожидаются в этой сфере — в материале «Реального времени».

Поездка на трамвае обходится в 72—80 рублей

На казанскую подземку, трамваи и троллейбусы приходится четверть всех перевозок на общественном транспорте — 25,4%. Прошлый год у МУП «Метроэлектротранс», по признанию его генерального директора Асфана Галявова, выдался «насыщенным и интересным». Всего в работе — 14 поездов метро (47 вагонов), 96 трамвайных вагонов, 201 троллейбус. Протяженность метро — 17,3 км, трамвайных путей — 133 км, самые протяженные линии — троллейбусные, 207 км. Ежедневный выход общественного транспорта никак не изменился — 72 трамвая на шести маршрутах, 140 троллейбусов на 11 маршрутах и девять составов метро.

— Самый популярный маршрут — пятый трамвай, 27 тысяч пассажиров ежедневно. Самый популярный из троллейбусных — первый, им пользуются 15 тысяч человек каждый день. В метро ежедневно спускаются 92 тысячи пассажиров, — привел цифры Асфан Галявов.

Самый большой пассажиропоток в метро на станции «Проспект Победы» — 18 563 человека в день, самый маленький — на «Северном вокзале», всего 4208 пассажиров.

Есть маршруты с крайне низкими показателями, например, второй трамвай, на котором передвигаются каждый день всего 262 пассажира. Пока это направление вообще не работает из-за ремонта, который совсем недавно закончил «Водоканал» на перекрестке улиц Тукая и Татарстан. Приходится ждать, когда МУП «Метроэлектротранс» сможет снова проложить рельсы на этом участке. На маршруте с таким куцым пассажиропотоком себестоимость поездки достигает 72—80 рублей.

Самый популярный маршрут — пятый трамвай, 27 тысяч пассажиров ежедневно. Фото kazved.ru

Маршрут пятого трамвая продлят на две остановки

Другое дело — пятый маршрут трамвая, который не только самый востребованный в Казани, но и самый протяженный. А станет еще длиннее (на 900 метров) с продлением на две остановки от Солнечного города до улицы Булатова — строительные работы уже значатся в планах на этот год. Стоимость работ составит чуть менее 17 млн рублей — именно в такую сумму обходится километр трамвайных путей. Участники пресс-конференции вспомнили о предложениях закольцевать трамвайный маршрут.

— Этому должны предшествовать непростые проектные работы, на которые потребуется колоссальная сумма. Когда это может произойти, даже не скажу, — ответил Галявов.

С конкретными датами действительно не все так просто, если только в этом году наконец запланирована замена 4,5 км трамвайных кабелей 1937 года.

В прошлом году в Казани появились 10 новых трамваев и 15 троллейбусов, в этом году МУП «Метроэлектротранс» снова хочет попросить мэрию Казани об обновлении парка.

Повышение стоимости проезда — болезненный вопрос, на который генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» дал обтекаемый ответ



«Мы хотим, чтобы пассажиры уходили от наличности»

Повышение стоимости проезда — болезненный вопрос, на который генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» дал обтекаемый ответ.

— Не понимаю, почему всегда поднимаются цены на энергоносители? Что случается? Я бы ввел мораторий на повышение цен, чтобы этого не было. Конечно, если это происходит, то и мы вынуждены поднимать цены. Нужно, конечно, понимать и себестоимость поездки. Например, у того же второго маршрута трамвая она гораздо выше 25 рублей. Уверяю вас, просто так никто ничего повышать не будет, этими вопросами занимается госкомитет по тарифам, — пояснил Асфан Галявов.

Способы оплаты проезда в этом году станут разнообразнее. Например, у кондукторов появятся валидаторы, по которым можно будет расплачиваться с помощью банковских карт. Устройство станет выдавать каждому пассажиру чек, теперь снять деньги два раза за одну поездку точно не получится. В метро к началу чемпионата мира по футболу должна появиться новая система оплаты проезда — турникеты станут «принимать» не только транспортные, но и банковские карты. Для наличности остаются терминалы бесконтактной оплаты.

— Мы хотим, чтобы люди максимально использовали безналичные способы оплаты. Всего к началу чемпионата мира на всех станциях метро должны заработать примерно 150 турникетов с новыми возможностями оплаты, — рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс».





К началу чемпионата мира на всех станциях метро должны заработать примерно 150 турникетов с новыми возможностями оплаты

Жетоны в метро пользуются повышенным спросом, причем, как и прежде, далеко не всегда они используются по прямому назначению. Настоящая проблема для метрополитена — их исчезновение. Они, по словам Асфана Галявова, не должны оседать в карманах и увозиться в качестве сувениров, как-никак оборотность жетонов — деньги казанского метрополитена. Чтобы снизить отток, который достигал 12—15 тысяч жетонов в месяц, в «Метроэлектротрансе» придумали сувенирные жетоны. Их себестоимость — 7 рублей, в отличие от традиционных за 72 рубля. Потеря привычных проездных жетонов сразу снизилась до 2—3 тысяч в месяц, что касается потери денежных средств, то точную сумму Асфан Галявов назвать затруднился. Всего сейчас в обороте метро 200 тысяч жетонов.