Видео недели: ночной таран, пенсионерки против Telegram и игра в «ручки» Трампа с Меланией

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Только честный, блин, труд

22 апреля «Ак Барс» в третий раз выиграл Кубок Гагарина, чем доставил непередаваемую радость своим болельщикам. Тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов на радостях в выражениях не стеснялся и напомнил в чемпионской раздевалке после победы, что только честный труд приводит к успеху.

— Ребятки, я очень горжусь вами. Знаю, какую работу мы провели с вами, как вы работали, как вы пахали. Я вам всегда говорил — только честный труд, блин (в оригинале использован более жесткий вариант), приведет к этому кубку.

Больше работаешь — больше знаешь

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI съезда Российского союза ректоров признался, что чем больше он работает, тем больше слов узнает, что позволяет ему, по его же словам, выглядеть «приличным человеком». Таким образом, например, Путин познакомился со словом «сингулярность».

Ракетой по фрегату

В интернете появилось видео, в котором истребитель Су-30СМ ракетным ударом уничтожает списанный корабль сирийских ВМС. По данным topwar.ru, корабль был потоплен во время учений в середине апреля у сирийских берегов.

На Иерусалим обрушился потоп

В Иерусалиме 26 апреля случился настоящий потоп. Здесь описания излишне, лучше посмотреть на это своими глазами.

В результате внезапного наводнения погибли девять человек — восемь девушек и один молодой человек. Все они участвовали в походе в рамках подготовки к службе в армии Израиля.

Ночной таран

Таран 31-летнего Артура Сатрутдинова на BMW унес жизнь сотрудника ГИБДД. ДТП произошло 27 апреля — на видеозаписи видно, как машина ДПС разгонялась до 170 км в час, но даже с такой скоростью не могла догнать BMW. Зафиксировали камеры и момент столкновения двух автомобилей. Машина ДПС перегородила дорогу нарушителю и от удара вылетела на противоположную сторону перекрестка.

Новый Уренгой избавили от 20 террористов

Бороться с терроризмом в России продолжают не только попытками блокировать Telegram. ФСБ опубликовала видео задержания 20 сторонников ИГИЛ (запрещена в России) в Новом Уренгое. В ходе обысков у них была найдена религиозно-экстремистская литература и видеозаписи, пропагандирующие деятельность террористической организации.

Впрочем, без мессенджера Дурова тут все-таки не обошлось — сообщается, что координировали они свои действия именно через Telegram.

Путинские пенсионерки против Дурова

Пенсионерки из общественного движения «Отряды Путина» сказали свое категоричное нет «покровителю террористов» Павлу Дурову.

Воинственные бабушки из Краснодара с криками «Предатель!» и «Гореть в огне!» подожгли фото создателя Telegram, предупредив: «Дуров, уймись, иначе мы придем к тебе».

«Прощай» Иньесте от «Барселоны»

ФК «Барселона» не забывает своих героев. На днях стало известно, что их полузащитник Андрес Иньеста покидает клуб. Прощаясь с игроком, «Барселона» опубликовала трогательный ролик.

Трусцой за лидером

Северная и Южная Кореи переживают исторический момент — 27 апреля для мирных переговоров в пограничной зоне встретились руководители двух государств. В перерыве встречи Ким Чен Ын передвигался на лимузине, а сопровождали его 12 бегущих по обе стороны машины охранников.

Игра «возьми меня за руку»

Америку на этой неделе с официальным визитом посетили президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Принимали чету Дональд Трамп с Меланией. И если Макрону в очередной раз не удалось избежать рукопожатия с президентом США, то супруга Трампа снова справилась с этой задачей на отлично, несмотря на все старания ее мужа. Ранее общественность уже неоднократно замечала, как ловко Мелания уводит свою руку от ищущей руки Трампа.