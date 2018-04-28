Ночной таран на Волгоградской: Сатрутдинов так и не сдал экзамен после лишения прав

Главный автоинспектор Татарстана рассказал о подробностях ЧП, в котором погиб сотрудник ГИБДД

Фото: 16.мвд.рф

Сегодня главный автоинспектор Татарстана рассказал о подробностях страшного ДТП, произошедшего в Казани 27 апреля, а также о том, как служба поможет семьям сотрудников ДПС, заблокировавших машину нарушителя. Глава ведомства пообещал, что семье погибшего Юрия Матренина, у которого остались две дочки 8 и 11 лет, будут помогать, пока они не поступят в вузы. «Реальное время» узнало также, какие законодательные инициативы готовит ведомство для водителей, которые умышленно не подчиняются требованию остановиться.

«Прошу обратить внимание на скорость…»

Брифинг, посвященный ЧП, которое произошло 27 апреля в Казани на перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской, начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов начал с минуты молчания. После чего сразу оговорился, что у него в распоряжении только 20 минут — на 9.30 уже назначена гражданская панихида. Но вопросов у журналистов оказалось слишком много.

— Вчера мы не смогли организовать брифинг, я был в командировке. Поэтому проводим сегодня, при первой возможности, — объяснил Ленар Габдурахманов. — 27 апреля произошло ЧП, погиб старший лейтенант полиции Юрий Матренин. Прошу обратить внимание на скорость, — сказал Габдурахманов, комментируя демонстрируемое видео, — это только у автомобиля ДПС скорость 170 км/ч, а у преследуемого транспортного средства она гораздо выше. И это в черте города. Несмотря на позднее время (час ночи), пешеходы все равно встречаются, вес автомобиля — полторы тонны. В населенных пунктах это огромная опасность. Любое промедление могло вызвать самые негативные последствия.

На видео из другой машины ДПС запечатлелись роковые секунды — автомобиль, где находились Юрий Матренин и Вячеслав Морозов, встал на пути нарушителя. От удара BMW «Лада» вылетела на противоположную сторону перекрестка.

— Сотрудники все сделали правильно — не успели только выйти. Они встали, и всего через четыре секунды в них врезалось транспортное средство, — с горечью комментировал Габдурахманов.

Применение огнестрельного оружия запрещено

Начальник управления сразу обратил внимание на негативные комментарии инцидента в соцсетях. В частности, встречаются замечания, что сотрудники могли применить оружие, но не стали этого делать.

— Есть несколько способов, которыми сигнализируют о необходимости остановки. Применение огнестрельного оружия запрещено, когда могут пострадать случайные лица. Это был именно такой случай. В 1.02 началось преследование, в 1.04 подключились другие наряды. Преследование по улицам продолжалось 14 минут. Есть такой способ, как силовая блокировка — когда дорогу перегораживают грузовики. Но здесь она была исключена, поскольку траектория движения BMW была непредсказуема. Хочу подчеркнуть, что экипаж ДПС действовал осознанно, когда заблокировал дорогу. Это было единственно верное решение, так как машина двигалась в сторону центра, — объяснил действия своих подчиненных Ленар Габдурахманов.

Отец, перенесший инсульт, и две дочери

От деталей аварии начальник управления перешел к сотрудникам ГИБДД, остановившим нарушителя. Юрий Матренин служил в инспекции с 1998 года, награжден медалями за службу, управление поощряло его 19 раз. У него остались жена, две дочери 8 и 11 лет, родители (отец недавно перенес инсульт). Его напарник Вячеслав Морозов, получивший сотрясение мозга, до сих пор находится в горбольнице №7. Сотрудников представят к награде, кроме того, семьи получат страховые выплаты.

— Они (семья Матрениных, — прим. ред.) проживают в однокомнатной квартире, купленной по соципотеке. Мы приложим все усилия, чтобы взять расходы на себя. У Юрия остались две дочки, и, по аналогии с сыном полка, это будут дочери ГАИ. Мы будем отслеживать их судьбу до поступления в вузы. В понедельник планируем поговорить с мамой, будем проговаривать помощь. Будет патронаж, обещаю. Это наши дети, — дал обещание Габдурахманов.

По персоне нарушителя он прошелся кратко: 31-летний неработающий уроженец Казани Артур Сатрутдинов, который и до этого грубо нарушал ПДД. Еще в 2015 году его лишили прав (скрылся с места ДТП), в 2016 году, не имея прав, снова сел за руль и получил административное наказание за проезд на красный свет.

— Водительское удостоверение до сих пор лежит в отделении ГИБДД, он так и не сдал экзамен после лишения прав, — добавил начальник управления.

В октябре 2015 года Сатрутдинов привлекался за незаконное приобретение наркотических веществ, через год получил реальный срок уже за незаконный оборот наркотиков. Отбыл срок один год и три месяца, после чего получил условное наказание. Сейчас находится под стражей.

От медицинского освидетельствования Сатрутдинов ночью 27 апреля отказался. Результатов анализов, которые взяли уже в больнице, пока нет, они будут готовы примерно через неделю. Другой информации о нарушителе Ленар Габдурахманов не стал давать. При этом он отметил, что собственник транспортного средства (мать Артура Сатрутдинова) также несет ответственность — в отношении женщины предприняты «следственные действия».

В прошлом году в Татарстане по вине нетрезвых водителей произошло 420 ДТП, в которых погибли 102 человека, в этом году по этим же причинам было 36 аварий, 12 человек погибли. При этом в 2017 году 2,5 тысячи водителей не подчинились требованию сотрудников ГИБДД остановиться, в 25 случаях пришлось применить оружие. В этом году такие ситуации возникли 510 раз.

Начальник управления привел статистику и по погибшим при исполнении сотрудникам: в прошлом году по всей стране таковых оказалось 58, в Татарстане за всю историю существования ГИБДД погибли 27 сотрудников, двое из них — общественные инспекторы. Последний раз это случилось в 2009 году, когда сотрудник отделения в Черемшанском районе погиб при задержании террориста.

Сокращение численности и отсутствие материальных возможностей

Возможно, смерти сотрудников ГИБДД удалось бы избежать, если бы они передвигались на иномарке, но Ленар Габдурахманов посетовал, что у службы нет физической возможности предоставить такое транспортное средство каждому экипажу. Тем не менее Lada Priora, по его словам, была в хорошем состоянии, машине было всего два-три месяца.

Не один раз Габдурахманов упомянул и о сокращении штатной численности сотрудников, попросив обращаться с любыми дорожными сообщениями в ГИБДД — отслеживать все ситуации инспекторам стало гораздо сложнее.

Из-за ЧП пришлось перенести на начало мая встречу с мотосообществом, изначально назначенную на сегодня, чтобы обговорить перед началом сезона все вопросы. В самом управлении в этом году закупят пять новых мотоциклов, которые помогут в борьбе с лихачами. Ожидается, что до десяти единиц увеличится парк Lada Largus, которые могут фиксировать нарушения в движении, — республиканская ГИБДД не так давно начала испытания новой системы.

В управлении готовят обращение в Госдуму РФ и работают с комитетом по законности Госсовета РТ, дабы донести до законодателей необходимость ужесточить наказание для водителей, которые не подчиняются требованию об остановке. В работе также законопроект, предусматривающий временную конфискацию машины у нетрезвого водителя (забрать ее, по мысли инициаторов законопроекта, он сможет, только отработав наказание).