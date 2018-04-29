Свияжск откроет турсезон, Болгар угостит чак-чаком, Казань примет футбольный парк

«Мир, труд, май!» — с какой афишей мероприятий Татарстан проведет неделю с 30 апреля по 6 мая

Фото: Максим Платонов

Следующую неделю можно назвать выходной — будем работать всего два дня. Поэтому деловых мероприятий не предвидится. Все события так или иначе будут склонять к развлечению, отдыху, подготовке к туристическому сезону. Так, в Болгаре можно будет полакомиться сладким чак-чаком и узнать тонкости татарского чаепития. В гости ждет и Свияжск, остров-град готовит туристам интерактивную программу. Чем еще можно заняться в первую неделю мая — в обзоре «Реального времени».

В Болгаре — сладкий праздник (6+)

30 апреля в Болгаре пройдет гастрономический фестиваль «Чак-Чай». Праздник откроет официальный туристический сезон в древнем городе. На различных площадках разместятся полевые кухни древних кочевников, каменные здания древнего ханства, традиционное застолье Казанского купечества и экспозиция современного производства чак-чака. Продегустировать национальные сладости и принять участие в татарской чайной церемонии можно будет в специальной юрте. В программе мастер-классы, музыкальные интерактивы, игры для детей.

Начало в 12.00.

Среди бегунов есть собаки-спасатели МЧС, собаки-охотники, служебно-розыскные собаки, собаки-компаньоны без «профессий». Фото Олега Тихонова



В Казань съедутся четвероногие со всей России (6+)

30 апреля на пляже Казанки по ул. Сибгата Хакима пройдут состязания по курсингу для собак разных пород. За Кубок будут бороться около 50 четвероногих спортсменов из Казани, Екатеринбурга, Озерска, Пензы, Ижевска, Ульяновска и других городов.

Среди бегунов есть собаки-спасатели МЧС, собаки-охотники, служебно-розыскные собаки, собаки-компаньоны без «профессий», сообщает комитет по физкультуре и спорту.

Курсинг — преследование приманки на ломаной траектории. В этой кинологической дисциплине работа собаки оценивается по пяти критериям: маневренность, скорость, выносливость, энтузиазм и интеллект.

Начало в 8.00.

Свияжск ждет в гости туристов (6+)

1 мая остров-град Свияжск откроет туристический сезон. В 11.00 во внутреннем дворе музея истории стартует музыкально-интерактивная программа. На других площадках гостей ждут мастер-классы по народным танцам и выступление фолк-группы «Отава Ё».

Вход свободный.

1 мая остров-град Свияжск откроет туристический сезон. Фото Олега Тихонова



В День труда пройдут митинги (16+)

1 мая, в Праздник Весны и Труда, в Казани пройдут четыре митинга. КПРФ проведет митинг у памятника Муллануру Вахитову. Начало в 14.00. После этого участники пойдут на площадь Свободы, где возложат цветы к памятнику В. И. Ленину.

Митинг ЛДПР пройдет в сквере Славы. Начало в 11.00. Здесь же проведет митинг и партия «Справедливая Россия», начало в 14.00.

Федерация профсоюзов РТ приглашает всех на митинг в парк Победы (пр. Ямашева). Начало в 10.30. «Единая Россия» в этом году вместо митинга устроит праздник в Лядском саду. После зарядки, к которой можно будет присоединиться в 9.00 утра, начнется субботник. Завершится праздник чаепитием.

В Казани выберут лучших танцоров (16+)

3 мая в Казани пройдет отборочный этап Международного конкурса хореографического искусства «Кубок Санкт-Петербурга» под эгидой Академии танца Бориса Эйфмана. В этот день в КРК «Пирамида» пройдет гала-концерт и награждение. А 4 мая для всех желающих пройдет лекция о постановке танца на основе репертуара Игоря Моисеева.

Конкурс продолжит серию региональных проектов и завершится летом 2019 года в Санкт-Петербурге. В нем примут участие детские и молодежные танцевальные коллективы в возрасте от 5 до 22 лет. В рамках Кубка запланирована образовательная программа: мастер-классы по хореографии от членов жюри, круглые столы для педагогов.

В программе индивидуальные и синхронные прыжки, а также синхронные смешанные прыжки. Фото Максима Платонова

Столица Татарстана примет серию FINA по прыжкам в воду (12+)

С 4 по 6 мая в казанском Дворце водных видов спорта пройдет четвертый этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду. Ожидается участие более 70 спортсменов из 14 стран. В программе индивидуальные и синхронные прыжки, а также синхронные смешанные прыжки.

Мировая серия FINA — это престижное соревнование, которое проходит в Казани ежегодно, начиная с 2015 года. Впервые этот турнир проводился в столице Татарстана в преддверии 16-го чемпионата мира FINA по водным видам спорта.

Стоимость билетов — от 100 до 150 рублей на утреннюю сессию и от 200 до 250 рублей на вечернюю сессию.

В Нижнекамске бильярдисты будут бороться за 100 тысяч рублей (18+)

С 5 по 6 мая в Нижнекамске пройдет V этап Кубка Приволжского федерального округа по русскому бильярду. Участие в нем примут спортсмены и любители бильярда из ПФО. Турнир будет состоять из девяти этапов и суперфинала. Призовой фонд каждого этапа составляет 100 тыс. рублей.

Участие — по предварительной регистрации.

В Нижнекамске пройдет V этап Кубка Приволжского федерального округа по русскому бильярду. Фото Олега Архипова / llb.su

В Казань приедет передвижной футбольный парк (6+)

5 и 6 мая будет возможность сходить в передвижной парк чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Площадка разместится у Центрального стадиона Казани. Гости смогут посоревноваться в знании истории футбола, развлечься на футбольных аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола.

Вход в парк свободный, развлечения бесплатные. Режим работы площадки — с 12.00 до 20.00.

Кроме этого:

4 мая в творческом пространстве «Маяковский» телеведущая канала «Москва-24» Ксения Седунова проведет творческую встречу. Мероприятие пройдет в формате «вопрос — ответ». Вход свободный, начало в 19.00. (18+)

4 и 5 мая в «Смене» пройдет показ польского фильма «Лицо». Начало в 19.30 и 18.00, билеты стоят 200 рублей. (18+)

5 мая в Казани пройдет акция «День посадки леса». Жителей города приглашают присоединиться к пополнению зеленого каркаса Татарстана. (12+)

5 мая в Казани пройдет общегородской субботник. Уборка будет организована во всех дворах города. (12+)