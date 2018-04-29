Рушания Бильгильдеева: «Я читаю воспоминания Уинстона Черчилля»

«Ведение бизнеса в России похоже на ожидание войны», — предприниматели о полезных книгах

К какому бою готовится бизнесмен, читая книгу об искусстве ведения войны, какие мысли Черчилля близки татарстанскому политику и что находит в книгах предков директор музея — подробности в книжном опросе «Реального времени».

Олег Стерлядев, директор федеральной сети пекарен «Добропек»:

— Сейчас я читаю древнекитайский трактат Сунь-цзы «Искусство войны». Книга привлекла интересными идеями. Ведение бизнеса в России похоже на предвоенную ситуацию, перед предпринимателями часто возникают сложные вызовы, поэтому полезно использовать опыт предыдущих поколений. Я люблю читать книги об истории. Сейчас изучаю книгу Вольфганга Акунова «Готы» о великом переселении народов в IV-V веке. Мне близка фраза о том, что сейчас в мире не происходит ничего нового, все это уже когда-то было.

Рушания Бильгильдеева, председатель Татарстанского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия»:

— Я читаю воспоминания Уинстона Черчилля. У меня сейчас такое состояние: хочется изучать поведение мудрых политиков. Я запоминаю интересные цитаты из биографии Черчилля. Например, сегодня у меня такой девиз знаменитого политика: «Успех — это еще не точка. Поражение — это еще не конец. Единственное, что имеет значение, это мужество продолжать борьбу».

Также читаю книги об истории России Николая Старикова. Мне посчастливилось с ним познакомиться в Молдавии на съезде социалистической партии. Там во время встречи президент страны Игорь Додон и посоветовал прочесть одну из книг писателя.

По образованию я учитель истории, поэтому мне интересна историко-аналитическая деятельность Николая Старикова: как он собирает материал, какие делает выводы. Каждый день нам приходится анализировать новости, которые публикуются в СМИ, в том числе и в вашей газете, которую я читаю. Как руководителю регионального отделения «Справедливой России» мне важно выстраивать из новостей цепочку событий, видеть тенденции развития общества.

Александр Максимов, директор банкетной службы «Время есть»:

— Вчера прочитал книгу современного российского автора Михаила Барановского «Форточка с видом на одиночество». Мне близок сюжет, автор пишет о взглядах сорокалетнего мужчины на жизнь. Книга не об одиночестве, а об отношении к жизни. О том, что взгляд замыливается, что чем больше в жизни происходит повторений, тем быстрее теряется яркость впечатлений.

Наталья Понедельникова, директор Музея истории Тетюшского края:

— В последнее время не до чтения художественной литературы, пишем проекты по ночам, готовимся к туристическому сезону. Из последнего изучали творчество нашего писателя-подвижника Николая Нарышкина. Он известный академик, профессор КНИТУ-КАИ. Николаю Нарышкину скоро будет 80 лет. Каждый раз после встречи с ним или прочтения его произведений («Сад отца» и других) понимаешь актуальность его творчества.

Мы отдаляемся от своих корней, мы зашорены в рутине и редко читаем о родном крае. Николай Нарышкин пишет о своих предках, человеческих судьбах, крестьянстве, пути России, молодежи. Сегодня об этом надо больше говорить, чтобы сохранить духовность, аутентичность. Память о народных корнях стирается, мы отрываемся от них, растет пропасть.

Александр Лихтман, основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm

— Знакомая, работавшая эйчаром в компании Tesla, посоветовала обратить внимание на «Ценностно-ориентированные организации» Ричарда Барретта (The Valued-Driven Organization, Richard Barrett). На русский язык книга не переводилась, тираж первого издания был распродан, пришлось ждать появления второго.

Читаю книгу вдумчиво, это не экшн, который можно проглотить за пару дней. У Барретта есть собственная методика — «Преобразование Культуры» (СTT — Cultural Transformation Tools). Он выделяет семь уровней организационного развития, в какой-то мере их можно соотнести с пирамидой Маслоу. Первая ступень — выживание. Следующий уровень — фокус на потребителе, его удовлетворенности. Но при дисбалансе это приводит к разладу коммуникаций внутри компании, когда, к примеру, руководители бизнес-единиц и их деловые стратегии начинают конкурировать друг с другом за ресурсы и людей.

Третий уровень — эффективность и результаты. Все идет хорошо, кажется, так будет всегда, и это очень рискованное состояние, можно перестать развиваться. Практически все бизнесы мигрируют на этих трех уровнях и только некоторые карабкаются выше, на четвертую-пятую ступени, где в центре внимания инновации, обучение и развитие персонала, общее видение. Книга подсказала некоторые идеи для дальнейшего развития агентств. Хотя не все, описанное у Барретта, подходит российским реалиям, но выход за пределы привычного взгляда на мир однозначно ценен.

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