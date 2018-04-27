Лидер по прибыли: Банк «Аверс» занял первое место среди кредитных организаций Татарстана по итогам 2017 года

Итоги 2017 года подвели на очередном Общем собрании участников Банка

Фото: Максим Платонов

Прошлый год для банковской сферы республики выдался непростым ― у пяти кредитных организаций были отозваны лицензии, в результате чего снизились активы банковского сектора Республики Татарстан. Тем не менее Банк «Аверс» увеличил показатели по всем приоритетным направлениям деятельности: вырос объем кредитного портфеля и привлеченных средств клиентов, увеличились вложения в ценные бумаги.

Рекордная прибыль в 2,3 млрд рублей

По итогам 2017 года Банк показал новый рекорд по чистой прибыли, которая достигла 2,3 млрд рублей. Такие результаты позволили сохранить Банку первое место среди кредитных организаций Татарстана. Более того, на Банк «Аверс» пришлось 46% от общей прибыли в 5,1 млрд рублей, которую показали прибыльные кредитные организации Татарстана за прошлый год.





По итогам 2017 года Банк показал новый рекорд по чистой прибыли, которая достигла 2,3 млрд рублей.



Активы Банка увеличились на 34,9 млрд рублей. Основным драйвером роста стал кредитный портфель. Чистая ссудная задолженность составила 88,4 млрд рублей, что на 24,8 млрд рублей больше по сравнению с итогами прошлого года.

25,8% от всех активов Банка пришлось на вложения в ценные бумаги. Банк показал рост и по этому направлению ― вложения в ценные бумаги составили 35,5 млрд рублей, что на треть больше, чем было годом ранее.

Банк уделяет особое внимание качеству клиентской базы. Благодаря этому в 2017 году объем средств, привлеченных от юридических и физических лиц, увеличился на 41% и достиг 113,3 млрд рублей. Собственный капитал Банка составил 22,8 млрд рублей, что на 7,5% выше показателя предыдущего года. Норматив достаточности капитала Н1.0 значительно превышает минимально допустимое значение (8%), на 01.01.2018 г. значение данного показателя составило 26,1%.

Собственный капитал Банка составил 22,8 млрд рублей, что на 7,5% выше показателя предыдущего года.

Надежность Банка подтверждается высокими рейтинговыми оценками по национальной и международной шкале. В сентябре 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «ВВ-» с прогнозом «стабильный», а национальное рейтинговое агентство RAEX (Экcперт РА) ― рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ также со стабильным прогнозом.

Рост объемов кредитования

Благодаря снижению ключевой ставки на рынке корпоративного кредитования в 2017 году началось некоторое оживление, однако по-прежнему сдерживающим фактором оставались высокие кредитные риски, что привело к обострению конкуренции среди банков за качественного заемщика. В таких непростых условиях Банк «Аверс» смог увеличить объемы корпоративного кредитования: на 01.01.2018 г. корпоративный кредитный портфель составил 44 569 млн рублей, что на 984 млн рублей больше аналогичного показателя годом ранее.

Для Банка «Аверс» 2017 год сложился удачно и на рынке розничного банковского обслуживания. По данным портала banki.ru, среди кредитных организаций Татарстана по объемам вкладов физических лиц и по кредитному портфелю частных клиентов Банк «Аверс» стабильно занимает второе место.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 7% и к концу года составил 4 771 млн рублей. Ключевым продуктом в структуре розничного кредитного портфеля по-прежнему является ипотечное кредитование.

Мобильное приложение «Аверс ONLINE» и программа лояльности для держателей банковских карт

Для обеспечения безопасности и улучшения качества сервиса Банк «Аверс» продолжил работу над совершенствованием информационных систем. В 2017 году Банк запустил мобильное приложение «Аверс ONLINE» для iOS и Android. Кроме этого, был обновлен сайт Банка. В прошлом году также был завершен этап внедрения системы взаимодействия с клиентами (CRM-системы). Для работы Контакт-центра было внедрено решение, которое позволило сократить время обработки заявок и увеличить количество рассмотренных обращений клиентов Банка.

В рамках развития Национальной платежной системы в марте 2017 года началось обслуживание платежных карт «Мир» в банкоматах, пунктах выдачи наличных и POS-терминалах Банка «Аверс».

В декабре 2017 года совместно с ООО «ТАИФ-НК АЗС» запущена программа лояльности Cashback для владельцев карт Банка «Аверс», в рамках которой при заправке на АЗС «ТАИФ-НК» автовладельцы могут получать cashback в размере 2% и дополнительную скидку либо бонусы в размере 5%.

Планы на развитие

Для развития технологичного банка, нацеленного на качественное обслуживание клиентов, реализуются проекты процессингового центра и интернет-банкинга, также расширяется функционал мобильного банкинга. Кроме этого, Банк работает над удаленными каналами обслуживания, что позволит сформировать базу для роста комиссионных доходов.

В текущем году Банк продолжит увеличивать клиентскую базу, совершенствовать транзакционные услуги и повышать эффективность взаимодействия с клиентами.

В ближайшей перспективе Банк «Аверс» ставит перед собой задачи по укреплению рыночных позиций на региональном уровне, совершенствованию IT-архитектуры, совершенствованию продуктов и услуг, а также достижению высокой репутации по показателям лояльности обслуживания клиентов.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.