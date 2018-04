«Родители оставили нам в наследство квартиру, а мы своим детям оставим пароль в «Инстаграм»

Представитель компании BlaBlaCar в России — о том, почему недоверчивые россияне восприняли идею райдшеринга лучше всех в мире

Модель экономики совместного потребления, когда потребители предпочитают не покупать в собственность, а обмениваться, арендовать, отдавать в бартерное пользование, журнал Time назвал одной из десяти идей, которые изменят мир. Тренд на совместное потребление особенно успешно реализуется в транспорте — каршеринге и райдшеринге. Сергей Авакян-Ржевский, представитель BlaBlaCar — лидера райдшеринга в мире, рассказал «Реальному времени», как получилось, что россияне, только получившие доступ к частной собственности, готовы от нее отказаться в пользу экономии и эмоций.

— Вы посвятили свое выступление на форуме «Наш Татарстан» (проходил в Казани 24—25 апреля) тому, что экономика совместного потребления — это глобальный тренд, о котором говорят с 2010 года. Не потерял ли он актуальность, на ваш взгляд?

— Нет, более того, мы находимся в самом начале его развития.

— Россия?

— Человечество. Этот тренд в принципе меняет парадигму того, как люди потребляют товары и услуги. Как было раньше? Раньше все мы занимались накопительством. Яркий пример — дрель. Каждый уважающий себя мужчина считал, что она у него должна быть! Но мало кто осознавал, что дрель за всю свою жизнь работает только 13 минут! Получается, что в этой покупке нет никого смысла, ведь дрель, скорее всего, есть у соседа дяди Вани и ее можно одолжить за какую-то символическую сумму, равную стоимости бутылки пива или пачки чипсов.

С развитием интернета и мобильных технологий у людей появилась возможность объединяться, не живя в одном доме или на одной улице, но в пределах всего Земного шара



Люди — и в первую очередь молодежь — не хотят владеть, а хотят потреблять. Никто не хочет авто, чтобы его чинить. Людям нужно авто, чтобы рулить, сигналить, перемещаться из точки А в точку Б. Эту задачу решают «шеринговые» компании вроде нашей.

Люди хотят много путешествовать, и для этого можно воспользоваться квартирой местного жителя, обратившись к сервисам вроде Airbnb или Couchsurfing. Не нужно полжизни работать, чтобы купить яхту. Можно арендовать ее в складчину с друзьями. Я уверен, что экономика совместного потребления делает жизнь людей более приятной, вещи и впечатления становятся более доступными.

— Неужели вы хотите сказать, что объединяться и обмениваться ресурсами — в природе у человека?

— Желание объединяться и потреблять товары сообща было всегда. Яркий пример из ближайшего прошлого — коммунальная квартира. Люди жили вместе, могли что-то сообща покупать в холодильник, давали друг другу деньги в долг и т. д. Но объединяться таким образом они могли только в пределах своего обитания — квартира, подъезд, дом. С развитием интернета и мобильных технологий у людей появилась возможность объединяться, не живя в одном доме или на одной улице, но в пределах всего Земного шара. Очень логично, что когда ты не можешь чего-то себе позволить, ты объединяешься с другим человеком, чтобы воспользоваться этим сообща. Тот же пример с дрелью: хорошая дрель сейчас стоит от 3 тысяч рублей, ее нужно где-то хранить, в идеале делать техобслуживание. Но ведь человеку не нужна дрель, ему нужна дырка в стене.

— Вы говорите без учета эмоциональной составляющей, которая заставляет людей покупать, чтобы владеть, и тут пример с коммуналкой скорее напоминает о желании советского человека не делиться ни с кем вопреки здравому смыслу…

— Этот тренд, действительно, основан на рациональном. И первый рациональный мотив — экономить, а второй — разумно потреблять ресурсы. Логично не везти воздух в двух машинах, если мы с вами планируем поездку в Елабугу. Мне, может быть, даже приятно будет поехать на вашей, а не на своей машине, ведь она у вас, может быть, классом выше. А мы еще и разделим стоимость бензина. Это разумно, логично, понятно.

Во Франции сервис работает уже 11 лет. Каждый десятый житель Франции — наш пользователь. А сервис до сих пор продолжает активно расти. Франция — страна обеспеченных людей, но и там мы до сих пор не видим потолка. В России динамика еще лучше



Но люди есть люди, эмоциональный аспект очень важен, и он часто снова играет на руку идее шеринга и даже выходит на первый план. Выясняется, что люди не столько хотят сэкономить, а познакомиться с новыми людьми, завести полезные связи — в круговороте «дом — работа» у нас не так уж много таких возможностей. Один наш пользователь, который регулярно ездил из Екатеринбурга в соседний город, однажды указал, что если его попутчиком будет человек, знающий английский, он подвезет его бесплатно. Так он познакомился с преподавателем английского и подтягивал язык в пути. При этом при желании всегда можно указать, что вы не хотите общения с попутчиком.

Планировали собрать 300 тысяч подписок, набрали миллион

— С авто все понятно, тут ресурсы поджимают самым очевидным образом. Настолько ли это тренд глобален в других сферах?

— Очень активно он развивается в самых разных сферах, от здравоохранения, до совместного распоряжения пространством — для жилья или работы (типичный пример — коворкинги). Большое предложение и спрос на услуги типа «мужа на час», потому что появились специалисты, которые могут 8 часов работать на своей основной работе, а в свободное время «шерить» навыки и опыт. Но, конечно, транспортный тренд — один из самых сильных и заметных. И это не только каршеринг (от англ. carsharing — делиться машиной, — прим. ред.), а любое посредничество, когда путешественник по чьей-то просьбе и за небольшое вознаграждение везет посылку. Благодаря развитию интернета и мобильных технологий люди научились объединяться и договариваться вне зависимости от того, как далеко они находятся друг от друга и знали ли они друг друга до этого.

— Как понимаю, в первую очередь появилась необходимость.

— Хороший вопрос, что первично — необходимость или возможность. До выхода BlaBlaCar в Россию райдшеринг был, откровенно говоря, в зачаточном состоянии (BlaBlaCar вышел на рынок благодаря покупке сервиса «Подорожники», — прим. ред.). Но появился BlaBlaCar, вложил деньги в продвижение, и все очнулись: «Черт возьми! Да ведь райдшеринг — это круто! Почему мы до сих пор этим не пользовались?!» Так что не знаю, что первично. Тут уместно вспомнить великого изобретателя Генри Форда, который говорил: «Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь».

В России наше развитие шло по экспоненте. На старте в 2014 году у BlaBlaCar была цель собрать 300 тысяч регистраций до Нового года, то есть за 9—10 месяцев. Уже к декабрю у нас было более миллиона регистраций. Этого не ожидал никто. И мы продолжаем расти с ускорением. Каждый следующий месяц по числу регистраций у нас лучше, чем предыдущий.

— А если бензин или автокредиты станут дешеветь, сможет это переломить шеринговый тренд?

— Я отвечу примером с родины BlaBlaCar. Во Франции сервис работает уже 11 лет. Каждый десятый житель Франции — наш пользователь. А сервис до сих пор продолжает активно расти. Франция — страна обеспеченных людей, но и там мы до сих пор не видим потолка. В России динамика еще лучше. Мы предполагаем, что до тех пор, пока люди будут пользоваться автомобилями, они будут готовы брать попутчиков.

Интересно и развитие каршеринга в Москве, кто бы мог представить подобное еще пять лет назад? Все смотрели на так называемую «столицу каршеринга» Милан и удивлялись, учились, брали пример. И что мы видим сейчас? Москва стала лидером по темпам развития каршеринга в мире! В городе работает более 12 сервисов, одна машина обслуживает до 11 пользователей в день при том, что средним считается показатель в семь человек.

Не подвозить Гитлера

— Россия 70 лет жила без какой-либо частной собственности. Получается, что за время капитализма мы достаточно насытились, чтобы теперь благодарно воспринять идею шеринга?

— Мотив покупать действительно был очень сильным. Но современная молодежь уже не такая. Яркий пример — у людей, которые родились в СССР, всегда в доме был чайный сервиз на 12 персон. Зачем? Чтобы однажды, когда придут все-все родственники, сесть и попить чай. Я лично помню один или два раза, когда этот сервиз нам действительно пригодился в полной мере. Зачем все остальное время он занимает огромную полку в гостиной? Есть шутка, что наши родители оставили нам в наследство свою квартиру, а мы своим детям оставим логин от пароля в «Инстаграм» (фотографии, эмоции, впечатления). И в этой шутке много правды.

— Россия считается страной недоверчивых людей. Можно ли сказать, что шеринг ломает этот стереотип?

— В BlaBlaCar долго думали, имеет ли смысл выходить на рынок России. В Западной Европе прекрасно понимают, что россияне — другие. Какие? Неулыбчивые, недоверчивые, возможно, подозрительные, где-то, может быть, даже заносчивые — купил свой автомобиль и теперь ты царь и бог. И что получилось в итоге? Сегодня Россия — самый быстрорастущий рынок для BlaBlacar в мире. Так что на собственном примере можем сказать, что разговоры о том, что россияне неприветливые и недоверчивые, — это стереотип, который, возможно, нам самим нравится поддерживать.

— А есть страны, где идея совместного потребления на примере вашего сервиса не приживается?

— Да. Мы сейчас присутствуем в 22 странах. В основном это страны Европы плюс Мексика, Турция, Индия, Бразилия. Мы ожидали большого роста в Индии, ведь там большое население. Но другая ментальность, другой уровень безопасности, другой уровень развития страны и образования основной массы населения показали, что развивать райдшеринг в этой стране не так-то просто. Мы столкнулись с проблемами в Англии — сервис развивается, работает, но не так активно, как мы ожидали. Мы не идем на рынок США, хотя эту страну можно считать родиной райдшеринга. Еще в годы Второй мировой войны государство стимулировало людей совершать совместные поездки с целью экономии бензина. На фабриках, заводах, появлялись стены объявлений, где водители писали, в какое время они выезжают и сколько человек могут взять с собой. Известный постер того времени гласил: «When you ride alone, you ride with Hitler» («Если ты ездишь один, ты подвозишь Гитлера»). Но сейчас цена на бензин в Штатах очень низкая, внутренние перелеты дешевые и существует так называемая проблема «последней мили» — города в Америке очень распластаны, общественный транспорт работает не очень хорошо, поэтому билет на городской транспорт может стоить столько же, сколько вся райдшеринговая поездка, и времени это может занять тоже много.

Тем не менее и в США, и в Канаде есть свои райдшериговые сервисы, но они не столь популярны, как аналогичные в Европе. Для BlaBlaCar эти страны пока не приоритетные.

Плакат времен Второй мировой войны, США, Weimer Pursell. Именно тогда и появился сам термин «каршеринг»

— Получается, что экономический мотив преобладает. А совместное потребление как возможность притормозить экологический вред — многие ли пользователи руководствуются таким мотивом?

— Когда мы спрашиваем у пользователей в Европе, они часто называют заботу об окружающей среде одним из мотивов использования BlaBlaCar. В России — практически никогда. Мне кажется, что этот мотив очень логичный и он должен рано или поздно в нашей стране появиться тоже. Но пока, когда мы опрашиваем наших пользователей, они говорят, что благодаря BlaBlaCar стали чаще ездить — путешествовать, навещать маму, других родственников. Мы живем в стране огромных расстояний, и человеку в регионе добраться до соседнего поселения на общественном транспорте может стоить существенной доли его зарплаты. Для таких людей BlaBlaCar и является палочкой-выручалочкой.

— А какие маршруты в России самые популярные?

— Когда мы только начинали, самым популярным было направление Москва — Санкт-Петербург, но сейчас мы плотно ушли в регионы, так что Москва — Петербург иногда не входит даже в топ-10. Самые популярные маршруты сейчас это Челябинск — Екатеринбург, Самара — Тольятти, Казань — Набережные Челны и другие города, между которыми большие социальные, культурные и деловые связи и которые находятся на расстоянии 300—600 км друг от друга. Мы очень плотно покрываем города с населением от 500 тысяч и больше и расстояние в 500 км вокруг них. Можно сказать, что мы есть везде, где есть дорога и где можно ездить на автомобиле.