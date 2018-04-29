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«Родители оставили нам в наследство квартиру, а мы своим детям оставим пароль в «Инстаграм»

07:00, 29.04.2018 4

Представитель компании BlaBlaCar в России — о том, почему недоверчивые россияне восприняли идею райдшеринга лучше всех в мире

«Родители оставили нам в наследство квартиру, а мы своим детям оставим пароль в «Инстаграм»

Модель экономики совместного потребления, когда потребители предпочитают не покупать в собственность, а обмениваться, арендовать, отдавать в бартерное пользование, журнал Time назвал одной из десяти идей, которые изменят мир. Тренд на совместное потребление особенно успешно реализуется в транспорте — каршеринге и райдшеринге. Сергей Авакян-Ржевский, представитель BlaBlaCar — лидера райдшеринга в мире, рассказал «Реальному времени», как получилось, что россияне, только получившие доступ к частной собственности, готовы от нее отказаться в пользу экономии и эмоций.

— Вы посвятили свое выступление на форуме «Наш Татарстан» (проходил в Казани 24—25 апреля) тому, что экономика совместного потребления — это глобальный тренд, о котором говорят с 2010 года. Не потерял ли он актуальность, на ваш взгляд?

— Нет, более того, мы находимся в самом начале его развития.

— Россия?

— Человечество. Этот тренд в принципе меняет парадигму того, как люди потребляют товары и услуги. Как было раньше? Раньше все мы занимались накопительством. Яркий пример — дрель. Каждый уважающий себя мужчина считал, что она у него должна быть! Но мало кто осознавал, что дрель за всю свою жизнь работает только 13 минут! Получается, что в этой покупке нет никого смысла, ведь дрель, скорее всего, есть у соседа дяди Вани и ее можно одолжить за какую-то символическую сумму, равную стоимости бутылки пива или пачки чипсов.

С развитием интернета и мобильных технологий у людей появилась возможность объединяться, не живя в одном доме или на одной улице, но в пределах всего Земного шара

Люди — и в первую очередь молодежь — не хотят владеть, а хотят потреблять. Никто не хочет авто, чтобы его чинить. Людям нужно авто, чтобы рулить, сигналить, перемещаться из точки А в точку Б. Эту задачу решают «шеринговые» компании вроде нашей.

Люди хотят много путешествовать, и для этого можно воспользоваться квартирой местного жителя, обратившись к сервисам вроде Airbnb или Couchsurfing. Не нужно полжизни работать, чтобы купить яхту. Можно арендовать ее в складчину с друзьями. Я уверен, что экономика совместного потребления делает жизнь людей более приятной, вещи и впечатления становятся более доступными.

— Неужели вы хотите сказать, что объединяться и обмениваться ресурсами — в природе у человека?

— Желание объединяться и потреблять товары сообща было всегда. Яркий пример из ближайшего прошлого — коммунальная квартира. Люди жили вместе, могли что-то сообща покупать в холодильник, давали друг другу деньги в долг и т. д. Но объединяться таким образом они могли только в пределах своего обитания — квартира, подъезд, дом. С развитием интернета и мобильных технологий у людей появилась возможность объединяться, не живя в одном доме или на одной улице, но в пределах всего Земного шара. Очень логично, что когда ты не можешь чего-то себе позволить, ты объединяешься с другим человеком, чтобы воспользоваться этим сообща. Тот же пример с дрелью: хорошая дрель сейчас стоит от 3 тысяч рублей, ее нужно где-то хранить, в идеале делать техобслуживание. Но ведь человеку не нужна дрель, ему нужна дырка в стене.

— Вы говорите без учета эмоциональной составляющей, которая заставляет людей покупать, чтобы владеть, и тут пример с коммуналкой скорее напоминает о желании советского человека не делиться ни с кем вопреки здравому смыслу…

— Этот тренд, действительно, основан на рациональном. И первый рациональный мотив — экономить, а второй — разумно потреблять ресурсы. Логично не везти воздух в двух машинах, если мы с вами планируем поездку в Елабугу. Мне, может быть, даже приятно будет поехать на вашей, а не на своей машине, ведь она у вас, может быть, классом выше. А мы еще и разделим стоимость бензина. Это разумно, логично, понятно.

Во Франции сервис работает уже 11 лет. Каждый десятый житель Франции — наш пользователь. А сервис до сих пор продолжает активно расти. Франция — страна обеспеченных людей, но и там мы до сих пор не видим потолка. В России динамика еще лучше

Но люди есть люди, эмоциональный аспект очень важен, и он часто снова играет на руку идее шеринга и даже выходит на первый план. Выясняется, что люди не столько хотят сэкономить, а познакомиться с новыми людьми, завести полезные связи — в круговороте «дом — работа» у нас не так уж много таких возможностей. Один наш пользователь, который регулярно ездил из Екатеринбурга в соседний город, однажды указал, что если его попутчиком будет человек, знающий английский, он подвезет его бесплатно. Так он познакомился с преподавателем английского и подтягивал язык в пути. При этом при желании всегда можно указать, что вы не хотите общения с попутчиком.

Планировали собрать 300 тысяч подписок, набрали миллион

— С авто все понятно, тут ресурсы поджимают самым очевидным образом. Настолько ли это тренд глобален в других сферах?

— Очень активно он развивается в самых разных сферах, от здравоохранения, до совместного распоряжения пространством — для жилья или работы (типичный пример — коворкинги). Большое предложение и спрос на услуги типа «мужа на час», потому что появились специалисты, которые могут 8 часов работать на своей основной работе, а в свободное время «шерить» навыки и опыт. Но, конечно, транспортный тренд — один из самых сильных и заметных. И это не только каршеринг (от англ. carsharing — делиться машиной, — прим. ред.), а любое посредничество, когда путешественник по чьей-то просьбе и за небольшое вознаграждение везет посылку. Благодаря развитию интернета и мобильных технологий люди научились объединяться и договариваться вне зависимости от того, как далеко они находятся друг от друга и знали ли они друг друга до этого.

— Как понимаю, в первую очередь появилась необходимость.

— Хороший вопрос, что первично — необходимость или возможность. До выхода BlaBlaCar в Россию райдшеринг был, откровенно говоря, в зачаточном состоянии (BlaBlaCar вышел на рынок благодаря покупке сервиса «Подорожники», — прим. ред.). Но появился BlaBlaCar, вложил деньги в продвижение, и все очнулись: «Черт возьми! Да ведь райдшеринг — это круто! Почему мы до сих пор этим не пользовались?!» Так что не знаю, что первично. Тут уместно вспомнить великого изобретателя Генри Форда, который говорил: «Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь».

В России наше развитие шло по экспоненте. На старте в 2014 году у BlaBlaCar была цель собрать 300 тысяч регистраций до Нового года, то есть за 9—10 месяцев. Уже к декабрю у нас было более миллиона регистраций. Этого не ожидал никто. И мы продолжаем расти с ускорением. Каждый следующий месяц по числу регистраций у нас лучше, чем предыдущий.

— А если бензин или автокредиты станут дешеветь, сможет это переломить шеринговый тренд?

— Я отвечу примером с родины BlaBlaCar. Во Франции сервис работает уже 11 лет. Каждый десятый житель Франции — наш пользователь. А сервис до сих пор продолжает активно расти. Франция — страна обеспеченных людей, но и там мы до сих пор не видим потолка. В России динамика еще лучше. Мы предполагаем, что до тех пор, пока люди будут пользоваться автомобилями, они будут готовы брать попутчиков.

Интересно и развитие каршеринга в Москве, кто бы мог представить подобное еще пять лет назад? Все смотрели на так называемую «столицу каршеринга» Милан и удивлялись, учились, брали пример. И что мы видим сейчас? Москва стала лидером по темпам развития каршеринга в мире! В городе работает более 12 сервисов, одна машина обслуживает до 11 пользователей в день при том, что средним считается показатель в семь человек.

Не подвозить Гитлера

— Россия 70 лет жила без какой-либо частной собственности. Получается, что за время капитализма мы достаточно насытились, чтобы теперь благодарно воспринять идею шеринга?

— Мотив покупать действительно был очень сильным. Но современная молодежь уже не такая. Яркий пример — у людей, которые родились в СССР, всегда в доме был чайный сервиз на 12 персон. Зачем? Чтобы однажды, когда придут все-все родственники, сесть и попить чай. Я лично помню один или два раза, когда этот сервиз нам действительно пригодился в полной мере. Зачем все остальное время он занимает огромную полку в гостиной? Есть шутка, что наши родители оставили нам в наследство свою квартиру, а мы своим детям оставим логин от пароля в «Инстаграм» (фотографии, эмоции, впечатления). И в этой шутке много правды.

— Россия считается страной недоверчивых людей. Можно ли сказать, что шеринг ломает этот стереотип?

— В BlaBlaCar долго думали, имеет ли смысл выходить на рынок России. В Западной Европе прекрасно понимают, что россияне — другие. Какие? Неулыбчивые, недоверчивые, возможно, подозрительные, где-то, может быть, даже заносчивые — купил свой автомобиль и теперь ты царь и бог. И что получилось в итоге? Сегодня Россия — самый быстрорастущий рынок для BlaBlacar в мире. Так что на собственном примере можем сказать, что разговоры о том, что россияне неприветливые и недоверчивые, — это стереотип, который, возможно, нам самим нравится поддерживать.

— А есть страны, где идея совместного потребления на примере вашего сервиса не приживается?

— Да. Мы сейчас присутствуем в 22 странах. В основном это страны Европы плюс Мексика, Турция, Индия, Бразилия. Мы ожидали большого роста в Индии, ведь там большое население. Но другая ментальность, другой уровень безопасности, другой уровень развития страны и образования основной массы населения показали, что развивать райдшеринг в этой стране не так-то просто. Мы столкнулись с проблемами в Англии — сервис развивается, работает, но не так активно, как мы ожидали. Мы не идем на рынок США, хотя эту страну можно считать родиной райдшеринга. Еще в годы Второй мировой войны государство стимулировало людей совершать совместные поездки с целью экономии бензина. На фабриках, заводах, появлялись стены объявлений, где водители писали, в какое время они выезжают и сколько человек могут взять с собой. Известный постер того времени гласил: «When you ride alone, you ride with Hitler» («Если ты ездишь один, ты подвозишь Гитлера»). Но сейчас цена на бензин в Штатах очень низкая, внутренние перелеты дешевые и существует так называемая проблема «последней мили» — города в Америке очень распластаны, общественный транспорт работает не очень хорошо, поэтому билет на городской транспорт может стоить столько же, сколько вся райдшеринговая поездка, и времени это может занять тоже много.

Тем не менее и в США, и в Канаде есть свои райдшериговые сервисы, но они не столь популярны, как аналогичные в Европе. Для BlaBlaCar эти страны пока не приоритетные.

Плакат времен Второй мировой войны, США, Weimer Pursell. Именно тогда и появился сам термин «каршеринг»

— Получается, что экономический мотив преобладает. А совместное потребление как возможность притормозить экологический вред многие ли пользователи руководствуются таким мотивом?

— Когда мы спрашиваем у пользователей в Европе, они часто называют заботу об окружающей среде одним из мотивов использования BlaBlaCar. В России — практически никогда. Мне кажется, что этот мотив очень логичный и он должен рано или поздно в нашей стране появиться тоже. Но пока, когда мы опрашиваем наших пользователей, они говорят, что благодаря BlaBlaCar стали чаще ездить — путешествовать, навещать маму, других родственников. Мы живем в стране огромных расстояний, и человеку в регионе добраться до соседнего поселения на общественном транспорте может стоить существенной доли его зарплаты. Для таких людей BlaBlaCar и является палочкой-выручалочкой.

— А какие маршруты в России самые популярные?

— Когда мы только начинали, самым популярным было направление Москва — Санкт-Петербург, но сейчас мы плотно ушли в регионы, так что Москва — Петербург иногда не входит даже в топ-10. Самые популярные маршруты сейчас это Челябинск — Екатеринбург, Самара — Тольятти, Казань — Набережные Челны и другие города, между которыми большие социальные, культурные и деловые связи и которые находятся на расстоянии 300—600 км друг от друга. Мы очень плотно покрываем города с населением от 500 тысяч и больше и расстояние в 500 км вокруг них. Можно сказать, что мы есть везде, где есть дорога и где можно ездить на автомобиле.

Айгуль Чуприна
ОбществоБизнесИнфраструктура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:08
    Вот так вот арендуешь, а жизнь проходит. Что то в любом случае оставить после себя необходимо.
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    Анонимно 10:20
    оставьте дрель после себя внукам
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  • Анонимно 07:56
    Выбы на всякий случай убрали плакат то мало ли что. 9 мая скоро. А тут понимаете-Г...
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  • Анонимно 11:47
    С дрелью всё более или менее понятно, просить соседа на раз можно , если он дома и у него она есть и т.д. и т.п..Надо иметь свою. А вот с автомобилем да, содержать, хранить, заправлять это проблема, но возить воздух лучше. чем везти людей. Это уже ответственность на пассажира, это гарантии которых нет.Пассажир может везти оружие или наркотики, он может быть неадекватен, поэтому такси. Но такси в свою очередь совсем отморозки. Поэтому только собственный автомобиль.
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