Подозревается «Тукай»: первое уголовное дело на перекупщиков молока в Татарстане

Потерпевшими признаны около 100 сельчан, которым задолжал оптовый скупщик

В Татарстане возбуждено первое уголовное дело о мошенничестве в сфере скупки и перепродажи сырого молока. По версии Следкома, неустановленные лица из руководящего состава ООО «ПТП «Тукай» за последний год путем обмана жителей трех поселений Алексеевского района собрали молоко на сумму свыше 1 млн рублей, а выручку от его реализации похитили. Впрочем, сумма ущерба не окончательна. Как выяснило «Реальное время», претензии к перекупщику имеют фермеры и хозяйства еще нескольких районов. «Тукай» начал процедуру ликвидации.

Версия Следкома: «Могли заплатить без проблем»



Дело о молочной афере расследуется всего неделю, но в нем уже под сотню потерпевших — это хозяева частных подворий в селах и деревнях Алексеевского района Татарстана. Все они на протяжении долгого времени сдавали молоко от своих коров скупщикам ООО «Производственно-торговое предприятие «Тукай». Но полного расчета за товар так и не дождались. В материалах следствия предварительный ущерб оценен в сумму свыше 1 млн рублей. К уголовной ответственности никто из руководителей предприятия пока не привлечен.

— Следствие только началось. Но, по нашей информации, на расчетных счетах фирмы, которая закупала молоко, деньги для расчета с сельскими жителями были, и они могли их заплатить без проблем, — говорит руководитель Чистопольского межрайонного следственного отдела Сергей Карасев.

Сотрудники Следкома намерены выяснить, по какой причине «Тукай» месяцами кормил обещаниями людей. С учетом того, что как только возбудили дело 19 апреля, — деньги на выплаты моментально нашлись. С этой точки зрения, одна из целей следствия уже достигнута. Однако не может не удивлять, что в предвыборный период волнения недовольных пытались унять лишь словами.

Часть долгов по молоку закрыли… мясом

В Алексеевском и других районах ПТП «Тукай» больше знают как компанию Сунеевых, хотя ее руководителем и учредителем выступает лишь один представитель этой семьи — Альхат Сунеев. Причем до октября 2017 года руководителем предприятия был Рафис Хисматов. Предприятие работало с 2014 года, в марте 2018-го объявило о начале процедуры ликвидации. В Арбитражный суд РТ посыпались иски, один из которых — о банкротстве «Тукая», похоже, подал родственник нынешнего руководителя — Сунеев Ильнар Ахняфович из алексеевского села Большие Тиганы.

Сегодня в исполкоме Большетиганского поселении сообщили, что компания «Тукай» расплатилась с молочниками лишь на днях, погасив долг по 10 апреля 2018 года включительно. Размер погашенной перед людьми задолженности не назвали. В Среднетиганском поселении сказали, что расчета ждали 90 частных подворий и к сегодняшнему дню долг в 1 млн рублей с лишним уже погашен.

— У нас молокосдатчиков где-то 65 дворов, и перед ними долги потихоньку закрывают. Был миллион рублей, осталось где-то 250 тысяч, три месяца не платил, — рассказала глава Бутлеровского поселения Фирдаус Хайрутдинова.

Со слов самих пострадавших фермеров, не все из них получили за молоко именно деньги. Кого-то уговорили согласиться на расчет мясом. О причинах случившегося в районе говорят разное. В том числе делятся версией якобы от самого Сунеева: мол, один из его главных партнеров-переработчиков неожиданно отказался принимать молоко в больших объемах. К слову, закупленный у сельчан товар «Тукай» сбывал как на молзаводы республики, так и за пределы региона.

Что думают в ПТП «Тукай» о претензиях следствия, пока узнать не удалось. Мобильный телефон директора отключен, городской телефон компании не отвечает.

О сращивании «кидал» с административной системой

В Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана журналисту «Реального времени» рассказали, что проблемы с попавшим в уголовное дело «Тукаем» имеются еще в трех районах республики — Нурлатском, Аксубаевском и Черемшанском. Там речь идет о миллионах, если не о десятках миллионов рублей. В Нурлате в число потенциальных потерпевших попал целый сельхозкооператив «Восток», который сам собирал молоко сельчан на переработку и часть отдавал скупщикам от Сунеева.

— В итоге наш кооператив сам остался должен сдатчикам молока. Сколько мог, он платил — кредиты под это дело брал. А потом люди начали подавать судебные иски, — говорит председатель Ассоциации Камияр Байтемиров. — Мы принимали все возможные действия — и я с Сунеевым лично разговаривал, и заместитель министра [сельского хозяйства РТ] Титов Николай Леонидович. И ничего. Немножко он выплатил и постоянно вводил в заблуждение — подождите месяц-два.

По словам Байтемирова, пострадавшие сельчане неоднократно обращались в Минсельхозпрод в связи с затягиванием оплаты молока. Были жалобы и к силовикам, но те обычно начинали проверку со звонков в местные администрации, рядом со зданиями которых обычно и разворачивают пункты сбора молока у населения… И получали успокаивающие ответы о временных и решенных трудностях.

Кстати, история с обманутыми «Тукаем» масштабна, но уникальна. В Татарстане с попустительства местных властей, как считают в Ассоциации фермеров, отметились ульяновские «кидалы» — поработали-поработали, да и растворились. Нурлатский кооператив «Восток» подал в арбитраж, выиграл дело на 2,5 млн рублей, но денег так и не увидел. «Оказалось, предприятие зарегистрировано в квартире, где живет пенсионер, который ни о чем знать не знает! А они набирают долги, сворачиваются, а потом открывают другое юрлицо и снова начинают работать. И мы понимаем, что происходит сращивание этих структур с административной системой», — говорит Камияр Байтемиров.

Доля молочника

Чем обернется новый этап «молочных» войн в Татарстане и первое уголовное дело скупщиков, судить сложно. В республике уже бывали скандалы с блокировкой частников, которые пытались уехать со своим молоком в соседний регион за справедливой ценой. Перекупщики не дали. Вопрос о закупочной цене не теряет актуальность вот уже десятки лет. Сегодня сельчанам за литр молока из-под коровы отдают 11—12 рублей, прошел слух, что с 1 мая в ряде муниципальных районов цена упадет до 9 рублей! Еще прошлой осенью платили по 20—24 рубля, вспоминает председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ.

Аграриев же возмущает, что такой обвал коснулся лишь закупочных цен! Ронять вдвое магазинные цены на молоко никто и не думал. Поэтому в Ассоциации фермеров РТ считают — нужно привязать оплату труда крестьян к конечной цене товара на полке. Сегодня цена литра молока в магазине в 4—5 раз выше закупочной. В том числе потому, что выстроена целая цепочка перекупщиков и каждый литр из-под коровы попадает на молзавод через трех-четырех посредников. И существование таких схем никак не объяснишь экспансией импортного сухого молока. Особенно с учетом, что сушить в Татарстане давно научились — последняя проверка по заданию президента РТ показала: склады местных молокопереработчиков забиты этим суррогатом.

Забиты потому, что своя промышленность развита слабо, а продать не удается — конкуренты из Беларуси и Новой Зеландии поставляют товар дешевле, вопрос же соотношения импортных поставок с потребностями и возможностями внутреннего рынка остается открытым.