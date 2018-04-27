Признание Генштаба: военные России признались, что в Сирии сбито меньше ракет

Российские военные представили доказательства успешной работы сирийской ПВО, показав остатки 46 ракет, выпущенных по Сирии кораблями и самолетами западной коалиции США. Ранее Генштаб РФ утверждал, что 14 апреля была перехвачена 71 ракета противника (из 103 выпущенных). Коллеги из деловой газеты «Взгляд» искали объяснения, по какой причине российское военное ведомство внесло такие поправки. «Реальное время» предлагает своим читателям этот материал.

Генштаб РФ снизил оценку достижений сирийской ПВО в поединке с западной коалицией 14 апреля. Если сначала говорилось, что сбита была 71 ракета противника (из 103 выпущенных), то теперь упоминаются лишь 46. Почему остается невыясненной судьба десятков других ракет и по какой причине российское военное ведомство внесло такие поправки?

Генштаб в среду продемонстрировал публике обломки крылатых ракет, которые были выпущены 14 апреля по Сирии. Это фрагменты крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow.

Как пояснил журналистам специалист в области противовоздушной обороны Генштаба Сергей Безногих, представлены крупногабаритные части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы. «Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты», — цитирует Безногих ТАСС. «Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет», — добавил он.

Фрагменты сбитых ракет имеют серийные номера, которые позволят без труда определить принадлежность вооружения, добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Кроме того, Рудской озвучил новые данные по итогам операции. Внимание сразу вызвало разночтение между новыми цифрами и теми, которые тот же генерал привел утром 14-го.

Фрагменты сбитых ракет имеют серийные номера, которые позволят без труда определить принадлежность вооружения, добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Фото mil.ru



Сколько было сбито ракет

«Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «Бук», «Квадрат» и С-125, прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет», — отметил генерал.

Однако сразу после удара Рудской говорил: сбита 71 ракета, то есть более 70 процентов из более чем сотни выпущенных по Сирии. Как отмечала тогда газета «Взгляд», это можно было бы считать фантастическим успехом сирийских зенитчиков. В Минобороны тогда назывался при этом все тот же список мишеней, расположенных вокруг Дамаска, что и теперь.

16 апреля представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков подробно изложил, из чего сложилась в сумме 71 ракета. «По аэродрому Дювали в ударе участвовало 4 ракеты, все сбиты. По аэродрому Думейр — 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блей — 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали. Из 9 ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, 5 сбито. Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13. Серьезных разрушений не наблюдается. 30 ракет участвовало в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани. Из них 7 ракет сбито», — говорил Конашенков.

Получается, военное ведомство все же скорректировало итоги операции.



Теперь оно не упоминает ракеты, сбитые в районе Хомса, Барза и Джарамани (20 штук). Рудской говорил лишь о ракетах, сбитых в зоне ответственности ПВО, «прикрывающих столицу Сирии и близлежащие аэродромы». Возможно, Минобороны оставляет эти 20 ракет за скобками, а возможно, больше и вовсе не считает их сбитыми. В любом случае в Минобороны, по сути, признали, что поспешили с выводами, озвученными сразу после бомбардировки.

Возможно, Минобороны оставляет эти 20 ракет за скобками, а возможно, больше и вовсе не считает их сбитыми. Фото mil.ru



По данным газеты «Взгляд», глава ведомства Сергей Шойгу еще неделю назад на одном из внутренних совещаний отчитался, что сбито 35 процентов ракет. Это совпадает с новыми данными Рудского (если исключить вышеупомянутые 20 ракет). Однако еще 11 апреля, накануне воздушного удара, в интервью газете «Взгляд» эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Василий Кашин говорил: даже перехват 30% ракет можно будет считать свидетельством высокой эффективности ПВО Сирии.

«Существует два этапа оценки: предварительный — по докладам командиров, внешних наблюдателей и так далее. Командиры с помощью техники следят за ударами. Первый этап оценки делается в течение нескольких часов, — пояснил газете «Взгляд» генерал-лейтенант, бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС Александр Горьков. — Есть окончательный этап, когда идет анализ результатов работы систем и средств объективного контроля, встроенной и дополнительной техники».

«Есть записи встроенной аппаратуры, плюс действия военных непосредственно на местности, включая поиск обломков ракет. Все совмещается, анализируется, и конечный вердикт мог быть таким», — сказал генерал.

Бывший замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Лузан поясняет, что для объективного контроля в современных средствах ПВО существуют встроенные системы — наподобие черных ящиков в самолетах. Аппаратура фиксирует, какие ракеты входили в зону поражения ПВО, какие были уничтожены или обстреляны. В средствах ПВО предыдущих поколений, таких как «Квадрат», С-200, «Оса», подобная информация фиксируется с помощью фотосредств, которые по своей точности могут уступать современным цифровым.

«Не всегда сбитые ракеты можно показать. Бывают такие поражения, что ничего не остается», — сказал Лузан газете «Взгляд». Генерал-лейтенант считает, что названные Рудским сбитые 46 ракет — это уже неопровержимые данные, те, которые можно подтвердить физически. Видимо, следы остальных ракет попросту не найдены.

Добавим к этому 20 ракет, сбитых ПВО в районе Хомса, «часть ракет» (по заявлению Минобороны РФ), которые «не достигли объектов поражения из-за технических неполадок», и 22 ракеты, которые все-таки достигли цели на территории Сирии. Если учесть, что, по заявлению Пентагона, было выпущено 105 ракет, то несколько их десятков, можно сказать, просто пропали без вести.

«Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяют сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них», — рассказал Рудской. Cкриншот видео mil.ru



Американцы попались на вранье

И Дональд Трамп, и Пентагон утверждали, что сирийская ПВО вообще никак себя не проявила, ни одной ракеты защитникам сирийского неба сбить не удалось. Итоговые данные нашего Генштаба, а также показанные теперь прессе фрагменты ракет указывают на явный обман, который позволили себе президент США и его генералы.

Сами они, правда, так не считают и отреагировали на заявления генерала Рудского соответствующим образом. Да и сам Рудской в среду напомнил, что США, Великобританией и Францией нанесенные удары признаны успешными. «Генеральным штабом ВС РФ проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяют сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них», — рассказал Рудской.



По мнению экспертов, Пентагон достиг в Сирии, если судить с сугубо военной точки зрения, «неплохого» результата. «22 ракеты из более чем сотни — это не выдающийся результат», — полагает замглавы Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.

Отметим, что две из 105 ракет, а именно «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, уже доставлены в Москву. Сейчас их исследуют специалисты. Факт их доставки в российскую столицу неопровержимо доказывает, что Трамп и Пентагон, мягко говоря, приукрасили свою «победу» 14 апреля.

Алексей Нечаев, Юрий Зайнашев, «Взгляд»

