Социологи: российской семье нужно около 80 тысяч рублей для «нормальной жизни»

Средней российской семье из трех человек для нормального уровня жизни нужно 75,9 тыс. рублей в месяц. Об этом сказано в исследовании холдинга «Ромир».

В городах-миллионниках респонденты для обеспечения «нормальной жизни» указывают ежемесячный доход в 91,6 тыс. рублей, в городах с 500 тыс. жителей показатель снижается до 80,2 тыс. рублей. Сельские жители считают возможным нормальный уровень жизни с доходом в 61,5 тыс. рублей в месяц, передает «РИА Новости».

При этом 66% российских семей назвали «нормальным» ежемесячный доход в 45−120 тыс. рублей, 21% — в 20—45 тыс. рублей. Еще 13% опрошенных считают, что для «нормальной жизни» семейный бюджет должен быть более 120 тыс. рублей в месяц.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Отметим, что согласно опросу ВЦИОМ, среднестатистическому россиянину для достойной жизни нужно примерно 40 тыс. рублей.