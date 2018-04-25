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Депутат ГС РТ Шарипов о необязательном изучении татарского: «Когда-то и рабство было законным»

11:04, 25.04.2018 2

Депутаты Госсовета РТ в эти минуты обсуждают предложение федерального центра сделать изучение государственных языков республик России необязательным и практически факультативным предметом.

«Когда-то и рабство было законным. И холокост был законным. Репрессии были законными. Мы не должны допустить того, чтобы то, что не принимается народом, было законным. Наши законы должны быть справедливыми. Мы считаем, что этот закон несправедлив по отношению к народам Российской Федерации», — заявил во время прений депутат Ирек Шарипов.

«Реальное время» рассказывало, что предложение о добровольном изучении государственных языков республик РФ внесли в Госдуму 10 апреля. По мнению казанского Кремля, инициатива имеет «конфликтогенный характер». Всемирный конгресс татар уже направил обращение к Госдуме о сохранении статуса национальных языков.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:19
    Да не вопрос! Хотите изучать принудительно татарский? А чем он лучше чувашского? Удмуртского и других более 190 языков народов России. Значит будем изучать принудительно все 190 языков! Сегодня вы в Казани, завтра в Йошка-Оле, там свой язык. Значит раз живешь в России нужно знать все языки народов России!!!
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  • Анонимно 14:40
    Почему при изучение иностранного языка не возникают вопросов? Хочешь жить в республике - изучай язык, ведь при переезде например в один из городов Европы не возникают вопросов о изучение местного языка. По Вашей логике Вам надо все языки мира изучать, завтра вдруг переедите в одну из этих стран.
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