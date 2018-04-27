Всеволод Чаплин: «Генетическая экспертиза должна играть ключевую роль в идентификации царских останков. Но…»

Царские останки — фальсификация? Старая газета из Чикаго ставит под сомнение официальную версию

Тема принадлежности екатеринбургских останков царской семье будоражит общественность не первый год. Различные исследователи приводят свои факты и контраргументы по этому вопросу. Например, экспертиза ученого-стоматолога поставила под сомнение подлинность останков Николая II. Свою лепту в дискуссию вносит и обнаруженное колумнистом «Реального времени» протоиереем Всеволодом Чаплиным интервью из чикагской газеты 1919 года. Православный священнослужитель в сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, рассматривает разные версии и ставит новые вопросы перед экспертами и обществом.

Кремированы или захоронены?

Вокруг вопроса о том, принадлежат ли найденные под Екатеринбургом останки императору Николаю II и его семье, продолжается напряженная дискуссия. Мало кто в «большом» обществе замечает, что разнонаправленные мнения публикуются почти каждый день. И мало кто понимает: если даже генетическая экспертиза подтвердит, положим, принадлежность найденных костей представителям рода Романовых, это не снимет многих вопросов. Так, довольно широко распространена версия о фальсификации захоронения советскими властями через много лет после событий 1918 года. Это могло быть нужно в том случае, если члены царской семьи умерли не в Екатеринбурге, не ровно сто лет назад и/или при обстоятельствах, которые власти до сих пор считают нужным скрыть.

Идут споры и о главном документе, лежащем в основе нынешнего следствия, — «записке Юровского» от 1920 года. Напомню: в ней говорится о захоронении тел именно в том месте, где они были найдены в 1979-м и 2007 году. Известно, что этот документ был скорее «наговорен», чем составлен, одним из участников и организаторов цареубийства — Яковом Юровским. А вот «литературную часть», то есть собственно текст, взял на себя главный тогдашний историк-марксист, заместитель наркома просвещения Михаил Покровский. Недавно Вадим Винер, один из неофициальных исследователей той давней истории, опубликовал две статьи: «Стенограмма никогда не подвергалась анализу» и «В 1922 году Юровский не сам писал свои воспоминания». Практически доказано, что среди источников не оказалось воспоминаний, написанных или надиктованных самим Юровским.

Идут споры и о главном документе, лежащем в основе нынешнего следствия, — «записке Юровского» от 1920 года. Известно, что этот документ был скорее «наговорен», чем составлен, одним из участников и организаторов цареубийства – Яковом Юровским. Фото wikipedia.org



Почему это важно знать? Согласно версии Юровского — Покровского, тела сжечь не удалось и они были захоронены. И вот буквально на днях Вадим Винер (основатель Центра по расследованию гибели семьи Романовых, — прим. ред.) раздобыл копию газеты Chicago Daily News от 3 ноября 1919 года, где Покровский в интервью весьма серьезному журналисту Исааку Дону Левину говорит: «Чтобы не дать монархистам шанса провозгласить мощи Романовых святыми и использовать их в контрреволюционной агитации, семь тел были кремированы». Итак, Покровский противоречит сам себе?

«Царь не настоящий»

Конечно, можно предположить, что большевицкий историк, которого не раз обвиняли в крайней идеологической тенденциозности, просто не стал откровенничать с «буржуазным» иностранцем, решив запутать следы на будущее. Однако позже версия, известная под именем Юровского, властями не сильно скрывалась — так, он озвучивал ее в беседе со старыми большевиками. Может быть, Покровский в 1919 году просто еще не получил от властей официальной трактовки событий, которую потом вложил и в уста Юровского?

Еще один очень непростой вопрос возник относительно недавно и широко распространился в СМИ. Это крайне жалкое состояние зубов «черепа №4», который приписывается Николаю II. Вице-президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга Эмиль Агаджанян убежден: у императора таких зубов быть не могло. В ответ на это сторонники официальной версии утверждают, что царь страдал дентофобией — то есть попросту боялся зубных врачей. Однако существует множество записей о том, как Николай Александрович «сидел» у стоматолога, в том числе в период содержания под стражей.

Николай II с дочерьми Ольгой, Анастасией и Татьяной (Тобольск, зима 1917 года). Фото wikipedia.org



И если можно представить себе его непринужденные беседы с придворным зубным врачом Сергеем Кострицким, то к революционерке Марии Рендель в Тобольске отстраненный от престола царь вряд ли ходил лишь для того, чтобы просто «посидеть» и поговорить по душам. К тому же, по данным экспертов-стоматологов, у обладателя «черепа №4» незадолго до смерти были удалены два зуба, а в материалах о заключении Николая II и в его собственном дневнике об этом ничего не говорится. В итоге журналисты уже говорят: «Царь не настоящий».

Апеллируя к Божьему знаку

Таких вопросов в деле об останках немало — и по ходу дискуссии их становится все больше. При этом нужно помнить вот о чем: десятки, если не сотни тысяч активных православных мирян никогда не примут «версию Юровского», в том числе подкрепленную генетической экспертизой. Даже если эту версию одобрят патриарх, Синод или Собор. Для многих людей гораздо большие авторитеты — известные старцы, которые настаивали на том, что тела членов царской семьи полностью сожжены. Многие верующие убеждены: вопрос об истинности останков должен решаться не научными выкладками и не историческими дискуссиями, а особым, чудесным Божиим знаком.

Я лично продолжаю считать: генетическая экспертиза должна играть ключевую роль в идентификации останков. Но новые факты и версии говорят о том, что надо подробнейшим образом изучить все возможные варианты фальсификации могилы с использованием останков других Романовых — например, великого князя Михаила Александровича, чьи кости после расстрела в Перми так и не могут найти. Или даже с использованием подлинных останков царской семьи — если все-таки захоронение было совершено не в 1918 году, а позже.

Церковное руководство оказалось перед сложным выбором — либо войти в серьезные противоречия со скептически настроенными людьми, составляющими основу активной паствы многих монастырей и приходов, либо бесконечно затягивать ответ на призыв российских либеральных элит «скорее захоронить» предположительные останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, ныне находящиеся в Новоспасском монастыре.

Новые факты и версии говорят о том, что надо подробнейшим образом изучить все возможные варианты фальсификации могилы с использованием останков других Романовых — например, великого князя Михаила Александровича, чьи кости после расстрела в Перми так и не могут найти. Фото wikipedia.org (Михаил Александрович (слева) и Н. Н. Джонсон)



«Закрыть страницу истории», например, давно требует Людмила Нарусова. Впрочем, даже если останки признают, захоронены они не будут. Наоборот — уже погребенные в Петропавловской крепости тела убиенных надо будет извлечь и почитать как святые мощи. Однако — для одних к сожалению, для других к счастью — пока консенсуса вокруг возможности почитания этих останков как мощей даже близко не просматривается. Как и вокруг вопроса, надо ли признать преступным большевицкий режим, если он санкционировал или хотя бы допустил казнь бывшего главы государства, его жены и детей.

Протоиерей Всеволод Чаплин