Всеволод Чаплин: «В случае убийства царской семьи стоит проверить все версии»

Недосказанность и недоказанность. Колонка протоиерея Всеволода Чаплина о «ритуальном убийстве» царской семьи и евреях

Фото: Boasson and Eggler / Wikimedia Commons

Не утихают споры вокруг заявления епископа Егорьевского Тихона Шевкунова о «ритуальном убийстве» царя Николая II и его семьи, в котором некоторые люди увидели намек на евреев. Несмотря на то, что сам православный священнослужитель уже отдельно пояснил свою позицию, общественность такой ответ не удовлетворил. Протоиерей Всеволод Чаплин в колонке, написанной для «Реального времени», разбирается, почему слова владыки Тихона вызвали «аллергическую реакцию» у части евреев. Также колумнист нашей интернет-газеты пытается ответить, был ли расстрел последнего российского императора и его семьи на Урале все-таки ритуальным убийством.

Эхо Холокоста

До сих пор не утихомирился информационный всплеск, вызванный словами епископа Тихона (Шевкунова) о том, что некоторые люди в Церкви считают ритуальным убийство императора Николая II и его семьи. После разговора владыки с президентом Федерации еврейских общин России раввином Александром Бородой стороны констатировали, что антисемитских мотивов в заявлении епископа не было. Однако «круги по воде» ходят до сих пор и будут ходить долго — не только в России, но и в Западной Европе, Америке, Израиле. Мне, по крайней мере, до сих пор звонят на эту тему зарубежные СМИ.

Интерес к теме, конечно же, не случаен. После многих погромов, после Холокоста, когда безвинное уничтожение людей оправдывалось в том числе «кровавым наветом», еврейская общественность до конца времен будет крайне болезненно реагировать на любые упоминания ритуальных убийств. И это надо понять, к этому надо прислушаться, в том числе русским патриотам и консерваторам. Мы справедливо возмущаемся, когда кто-то в недавних советских республиках вспоминает нацистские «аргументы» о «красных московских варварах» и «недочеловеках». Эти аргументы подпитывали русский Холокост — и не только нацистский, а вообще западный или западными идеями вдохновленный, в том числе большевистский. Думаю, что и в контексте сложнейших многовековых русско-еврейских отношений следует проявлять взаимную чуткость — по крайней мере тогда, когда речь идет о памяти жертв.

До сих пор не утихомирился информационный всплеск, вызванный словами епископа Тихона (Шевкунова) о том, что некоторые люди в Церкви считают ритуальным убийство императора Николая II и его семьи. Фото Олега Тихонова



Впрочем, некоторые либералы, в том числе православные, начали обычную в таких случаях истерику: «кошмар», «чушь», «ужас-ужас-ужас». Вот пишет милейший профессор Андрей Зубов, который преподавал у меня в духовной академии историю религий: «Нынешняя позиция государства, потакающего мракобесам, ищущим повсюду «жидомасонский заговор», и позиция Русской православной церкви, обскурантистски отвергающей позитивный научный анализ, вскоре будут вызывать жгучий стыд». Собственно, Андрей Борисович даже не совсем либерал, хотя и баллотировался в Думу от ПАРНАСа. Он — сторонник возвращения дореволюционного традиционализма. Однако возвращение это немыслимо без правды о преступлениях большевиков, особенно ранних. И об оккультных, парарелигиозных корнях этих преступлений. Не стоит, между прочим, забывать, что в рационалистической по форме большевистской культуре присутствовали и «богостроительство» Луначарского — Базарова, и квазирелигиозные символы вроде памятника Иуде или пентаграммы, в том числе перевернутой.

Феномен убийства как ритуала

Не думаю, что мистические корни большевистской идеологии стоит искать в иудаизме. На продолжающейся выставке «Каждому по свободе? История одного народа в годы революции» очень убедительно показано, как большевики, среди которых было весьма немало людей еврейского происхождения, боролись с иудейской религией, сионизмом, изучением иврита. Известно, что в некоторых ветхозаветных текстах — и в позднейших текстах иудейских — есть жесткие выражения и повеления в адрес иноверных народов (такие тексты есть и в христианстве, и в исламе). Но пока, насколько известно, никто не нашел какого-либо оправдания ритуальных убийств или повеления их совершать. Различные, мягко говоря, неаутентичные публикации ХХ века — не в счет. К тому же нет ни одного доказанного случая совершения религиозно-ритуальных убийств именно иудеями, и это прекрасно продемонстрировал исход дела Бейлиса.

Впрочем, сам феномен убийства как ритуала — тайного или публичного — определенно существует. Как и феномен убийства на религиозной (или квазирелигиозной) почве. Церемониальные расправы «на камеру», устраиваемые запрещенными в России террористическими группировками — это разве не ритуальное действо? А публичные казни в Китае? А сатанинские действа, в том числе убийство монахов Оптиной пустыни ножом с цифрами 666? А массовое самоубийство членов секты Джима Джонса в Гайане в 1978 году? Можно, конечно, уйти от термина «ритуальное убийство», как предлагает Александр Борода. Но и выдвинутое им понятие «сакральная жертва» не покрывает всех особенностей рассматриваемого явления. Иногда жертва бывает самой обычной, а вот способ убийства связан с «необычными» квазирелигиозными взглядами.

«Нет ни одного доказанного случая совершения религиозно-ритуальных убийств именно иудеями, и это прекрасно продемонстрировал исход дела Бейлиса». Фото wikipedia.org



И в случае убийства царской семьи, вокруг которого за сто лет накопилось много недоговоренностей, слухов, мистификаций, — стоит проверить все версии. От чудесного избавления до полного уничтожения тел. Потому что именно недосказанность и недоказанность порождают сомнение и недоверие к «официальным» выводам у многих людей, особенно у православных христиан, для которых царь и его семья — это святые, перед чьими иконами мы молимся и чьи мощи будем почитать, если не останется сомнений в их подлинности (кстати, наши светские коллеги забывают, что в этом случае речь пойдет не о «захоронении с оркестром» по ритуалу, разработанному Георгием Вилинбаховым, а о торжественном водворении мощей в храм с православными молитвами).

Голова на блюде

Кстати, среди участников убийства царской семьи был только один еврей — Яков Юровский. Но считать всех организаторов и участников расправы дурачками и «мелкими исполнителями» не стоит. Кто-то же начертал на стене дома Ипатьева мудрено модифицированные строки Гейне: «Belsatzar ward aber in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht» («Валтасар был этой ночью убит своими слугами», при этом имя древнего правителя изменили так, чтобы оно включало слово «царь»). Хотя и эту надпись могли сделать много позже — ведь до 14 августа 1918 года, когда ее обнаружили, доступ в печально знаменитый дом имело множество людей, причем и при красных, и при белых. Надо проверить и довольно логичные, но до сих пор ничем документально не подтвержденные слухи об отсечении головы императора и доставке ее в Москву, в Кремль. Между прочим, подобное действо совершалось и раньше — однако не евреями, а вполне себе русскими православными царскими властями: в середине XIX века в Петербург привезли голову Хаджи-Мурата, что до сих пор с неудовольствием вспоминают многие жителей Северного Кавказа.

Стоит очень тщательно подойти к версиям о фальсификации захоронения — например, проверить, не подменили ли скелет Николая II на останки его брата великого князя Михаила Александровича, которые до сих пор официально считаются не найденными. Генетическая картина в этом случае совпадет, а вот антропологические характеристики — не обязательно (есть споры вокруг совпадения черепа, приписываемого Николаю II, и его фотографий).

«Вопросов остается немало. И я не вижу ни одного разумного основания для того, чтобы их отвергать, объявлять «необсуждаемыми» или включать в таинственные стоп-листы». Фото wikipedia.ru (Дом Ипатьева, где была расстреляна царская семья)

Самое же главное — не стесняться установить виновных в цареубийстве не только на уровне личностей, но и на уровне институций. Какова вина Уралсовета? Правда ли, что специально для решения вопроса о судьбе царской семьи была установлена телефонная связь между Лениным и главой исполкома Уралсовета Белобородовым? Если правда, то зафиксировано ли, о чем они говорили? И есть ли основания считать Совнарком и большевистскую партию также виновными?

В общем, вопросов остается немало. И я не вижу ни одного разумного основания для того, чтобы их отвергать, объявлять «необсуждаемыми» или включать в таинственные стоп-листы.

Протоиерей Всеволод Чаплин