Колесо оборЗения: Следком оценил земельный аттракцион команды Магдеева

За схемы с передачей городской земли без тендера привлекли муниципального чиновника Челнов

30-летний директор муниципального предприятия «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» Искандер Ахметов стал первым фигурантом уголовного дела по истории строительства в автограде нового колеса обозрения. Законность передачи земли под этим аттракционом первым поставил под сомнение челнинский депутат-оппозиционер Сергей Яковлев, позже с ним согласились прокуратура и Следком. Ущерб бюджету пока не установлен, Ахметова подозревают лишь в превышении полномочий. Подробности в материале «Реального времени».

Признаки «мнимой сделки» в обход Земельного кодекса



Колесо обозрения в челнинском парке Победы работает третий год. Уголовное дело в Набережночелнинском межрайонном отделе Следкома возбудили в минувшую пятницу, 20 апреля, в отношении директора муниципального казенного предприятия «ДИАС» Искандера Ахметова и неустановленных лиц, в действиях которых «усматриваются признаки» такого преступления, как превышение должностных полномочий.

Следствие подозревает, что «ДИАС» с неустановленными лицами «создали условия», при которых земельный участок 0,62 га на челнинском проспекте Мира, в районе парка Победы, «фактически был предоставлен в пользование» коммерческого ООО «Колесо обозрения» с последующим «преимущественным правом приобретения его в отсутствие согласия собственника — исполкома Набережных Челнов».

Как было установлено прокуратурой и следствием, 25 мая 2015 года тот самый участок постановлением исполкома сменил разрешенный вид использования с «земель для размещения объектов культуры (Театр кукол)» на «земли для развлечения (колесо обозрения)». А в октябре того же года МКП «ДИАС» и ООО «Колесо обозрения» заключили договор инвестирования в строительство, по которому МКП обязалось построить бетонированное основание под будущий аттракцион и передать его ООО после ввода в эксплуатацию. Такое разрешение под фундамент колеса «ДИАС» получила 14 марта. На тот момент аттракцион уже работал.

Колесо обозрения в челнинском парке Победы работает третий год. Фото elitat.ru

Как полагают силовики, передача участка посредством заключения договора инвестирования «фактически содержит признаки мнимой сделки», но она позволила коммерсантам обойти Земельный кодекс в части обязательной процедуры торгов и не платить арендную плату за землю. Формально участок до сих пор находится в бессрочном пользовании «ДИАСа», но наличие построенного на земле объекта дает его собственнику преимущественное право получения данной земли.

На одном колесе сидели...

Как выяснило «Реальное время», о своем привлечении к уголовной ответственности Искандер Ахметов узнал из СМИ — в качестве подозреваемого он пока не допрашивался. Пост директора МКП «ДИАС» Ахметов занимает с 2015 года, ранее работал в отделе методологии и ценообразования Минстроя РТ. Представляя его подчиненным, челнинский мэр Наиль Магдеев предупреждал — работы у Ахметова будет много: «Ежегодно осваивается на объектах социально-инфрастуктурной сферы 4—4,5 млрд рублей. За всем этим нужен контроль и организация самого процесса». В Челнах ныне подозреваемого директора знают и благодаря его отцу Фрилю Ахметову, который в свое время сделал карьеру, пройдя путь от прораба до первого замминистра строительства Татарстана, а еще неоднократно избирался в республиканский парламент и даже, по слухам, был одним из претендентов на кресло мэра перед отставкой Рафгата Алтынбаева.

Единственным учредителем МКП является исполком автограда, на счету предприятия — исполнение 32 госконтрактов с общим объемом в 5,5 млрд рублей.

ООО «Колесо обозрения» существует с 16 апреля 2015 года, выручка за последний отчетный период составляет 29 млн рублей, при этом убыток составляет 5 тысяч рублей. Гендиректор — Руслан Фанисович Набиуллин. В учредителях — четыре физлица. Это Михаил Абрамов (директор пяти и совладелец 11 организаций в трех регионах, включая московское ООО «Парк Девелопмент», казанскую «Ривьеру Скай» и уфимский «Триколор-Парк»). В числе его партнеров по «Колесу» — Марьям Бадрутдинова (она же соучредитель ООО «Карусель») и Лилия Тухватуллина (директор и соучредитель той же «Карусели»). Причем Тухватуллина также выступает соучредителем 80% в компании с интригующим названием «Ад» (основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги, зарегистрировано в помещении №9 дома 5а на Набережночелнинском проспекте). Примечательно, что помещение №10 делят 10 компаний, в том числе «Колесо обозрения» и «Карусель».

Представляя Ахметова подчиненным, челнинский мэр Наиль Магдеев предупреждал — работы будет много. Фото nabchelny.ru



Еще один важный нюанс — доля 20% в «адском» ООО принадлежит Дание Аглиулловне Мингалимовой. Эта бизнес-леди возглавляет пять компаний и имеет долю еще в 27 на территории Татарстана и Башкортостана. В том числе является совладелицей ООО «ЖК «Вертикаль» и ООО «ГК «Профит», которыми руководит челнинский депутат Марсель Завидович Мингалимов. Кстати, именно его челнинский депутат Сергей Яковлев называет человеком, приближенным к нынешнему руководству муниципалитета, утверждая, что и за ООО «Колесо обозрения» стоит именно этот человек и его близкие. Яковлев первым отметил, что часть компаний Мингалимова зарегистрированы по одному адресу с «Колесом».

Четвертым совладельцем «Колеса» является Ландыш Шайхутдинова, она же соучредитель трех казанских коммерческих структур индустрии отдыха — ООО «Парк Строй», «Парк Культуры», «Парк Инвест».

Яковлев не считает Ахметова инициатором земельной сделки

В прокуратуре Татарстана подчеркивают, что дело по челнинской земле с аттракционом было возбуждено по результатам проверки надзорного ведомства. Основанием для которой в том числе стало открытое письмо того же депутата Яковлева. Более того, меры по прокурорскому представлению в адрес руководителя исполкома Набережных Челнов также предпринимаются — МКП «ДИАС» направило в ООО «Колесо обозрения» претензию о расторжении договора инвестирования, а в Арбитражный суд РТ — иск о признании того же договора недействительным.

Сам Сергей Яковлев считает, что директор «ДИАСа» не был инициатором земельной сделки, предлагая следователям поискать фигурантов рангом повыше. Фото chelnyltd.ru



Сам депутат Сергей Яковлев считает, что подозреваемый директор «ДИАСа» не был инициатором земельной сделки, предлагая следователям поискать фигурантов рангом повыше. Кроме того, он считает, что право собственности коммерсантов на само колесо как на капитальное строение зарегистрировано незаконно. «Из капитального там только фундамент. А такие сооружения как недвижимость регистрировать нельзя», — заявил он корреспонденту «Реального времени».



Самым же существенным в этой истории депутат считает то, что муниципалитет лишился стабильного источника прибыли от самого раскрученного аттракциона. Ведь прежнее, поизносившееся колесо в парке Победы было на балансе города. Так что мешало обновить его с помощью инвесторов и продолжить зарабатывать?..