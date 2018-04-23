Казанский общепит: «Самое неприятное, что может быть на ЧМ-2018, — отравление гостей»

Рестораторов предупредили о строжайших проверках Роспотребнадзора во время подготовки к приему иностранных гостей

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Дом предпринимателя в Казани пригласили 120 представителей столичных кафе, ресторанов и отелей, чтобы рассказать о предстоящих проверках Роспотребнадзора в преддверии ЧМ-2018. Что может подвести бизнесменов накануне главного футбольного праздника страны и как не ударить в грязь лицом, встречая зарубежных болельщиков, участникам семинара рассказали специалисты Центра сертификации продукции и услуг (Гостсертгрупп). «Реальное время» выяснило основные нарушения в деятельности работников общепита, за которые их штрафуют проверяющие.

Штраф от 20 тысяч до 1 млн рублей

Встречи того масштаба, на который рассчитывали, в Доме предпринимателя не вышло. Вместо заявившихся 120 предпринимателей пришло не больше 30. Не было и ключевого спикера — главный эксперт Гостсертгрупп по гигиене питания Гульнара Нагуманова с 30-летним опытом работы в Центре гигиены и эпидемиологии неожиданно заболела. Вместо нее на вопросы бизнесменов отвечала ведущий специалист по сертификации того же центра Айгуль Идрисова.

— В случае несоблюдения технического регламента штраф может быть от 20 тысяч до 1 млн рублей, но самое неприятное, что может быть, — отравление гостей. В этом случае не избежать приостановления деятельности до 90 суток по решению суда, — рассказала Айгуль Идрисова.

Она озвучила, что Роспотребнадзор очень внимателен к ошибкам при производстве, при этом у них очень много нареканий непосредственно к обстановке на кухнях. Конкретное число замечаний контролирующих органов называть не стала, но в раздаточных материалах было указано, что таковых в последнее время на предприятиях общепита «выявляется большое количество». На наш запрос о частых нарушениях предпринимателей в Управлении Роспотребнадзора по РТ пока не ответили.

— Несоблюдение товарного соседства, когда мясо, например, хранится рядом с рыбой, по невнимательности в точках общепита об этом могут просто забыть и не заметить. Замечания к порядку хранения еды, заготовок, несоблюдение технологических потоков. Приходилось встречаться с тем, когда роллы готовятся в мясном цехе — это очень грубое нарушение. Или летом морсы готовят в больших чанах, ставят вниз, а наверху на полках что-то размораживается и капает в напитки, чего категорически не должно быть, — рассказала Айгуль Идрисова.

У Роспотребнадзора часто возникают замечания к порядку хранения еды, заготовок, соблюдению технологических потоков. Фото Олега Тихонова

Отравления салатом

Бывали случаи, когда в точках общепита гости отравлялись салатом, который сами же и принесли с собой на банкет. Хотя делать это категорически запрещено — приносить разрешается только алкоголь и фрукты, но не готовую продукцию, поясняют эксперты.

Ведущий специалист по сертификации призналась, что нарушения можно найти практически в каждом кафе и ресторане. Проверять к ЧМ, кстати, будут всех, предупредила она: «Так перед Универсиадой действовали, была цель выявить как можно больше нарушений и выписать штрафы», — вспомнила Айгуль Идрисова.

При этом в сфере общественного питания жесткие требования ко всему, даже к размещению стаканов: «Например, лежат стаканы в зоне раздачи — просто на хлопковой ткани, а должны быть на перфорированной поверхности, это уже нарушение», — привела пример спикер. Зато Роспотребнадзор не проверяет персонал кафе и гостиниц на обязательное знание английского языка — этого требуют другие службы.

В сфере общественного питания жесткие требования ко всему, даже к размещению стаканов. Фото Романа Хасаева



ХАССП для всех

Оказалось, не все предприниматели в курсе последних изменений, которым уже три года. С 2015 года для всех точек общепита действует обязательная система ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points, управление и контроль над безопасностью пищевых продуктов на всех этапах, — прим. ред.).

— Едва ли 20% наберется тех, кто работает по этой системе, — не считают нужным. Роспотребнадзор смотрит лояльно, а когда дело доходит до проверок или жалоб, просят предъявить документы. Это система, которая объединяет все: от приемки сырья до выноса продукции. Остальные 80% работают по предыдущим требованиям производственного контроля, пренебрегают новыми нормами, — прокомментировала эксперт.

При этом на переход к новой системе потребуется выложить от 50 до 80 тысяч рублей — например, на оформление новых журналов, документации.

— Теперь это обязательная вещь, будем внедрять. До этого на рынке было очень много предложений. Уверена, что и в новой системе есть свои преимущества, — рассказала управляющая Big Butcher Grill Екатерина Умербаева.

Директор кафе «Баден-Baden» Олег Акимов добавил, что открытие его заведения еще только предстоит, но ХАССП будут внедрять обязательно. «Система нужна. Это приведет к тому, что любой человек получит качественное обслуживание», — признал руководитель.