Владельца Чеховского рынка оштрафовали за нарушения после проверки «Ревизорро»

Советский районный суд Казани оштрафовал владельца Чеховского рынка ООО «УК «Центр торговли» по факту нарушений санитарных норм и назначил наказание виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

Напомним, что в начале февраля Чеховский рынок посетила съемочная группа программы «Ревизорро». На торговой площадке ведущая программы Настасья Самбурская нашла множество нарушений, в том числе отсутствие маркировок, документов на продукты и медицинских книжек, а также незнание санитарных норм.



После выхода программы правозащитник Еркен Сарсенбаев обратился в Роспотребнадзор по РТ, указав на нарушения. В ответ ведомство провело проверку и экспертизу и 27 февраля возбудило административное дело в отношении владельца Чеховского рынка — ООО «УК «Центр торговли».