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Бизнес

Владельца Чеховского рынка оштрафовали за нарушения после проверки «Ревизорро»

15:11, 21.04.2018 3
Владельца Чеховского рынка оштрафовали за нарушения после проверки «Ревизорро»
Фото: скриншот видео friday.ru

Советский районный суд Казани оштрафовал владельца Чеховского рынка ООО «УК «Центр торговли» по факту нарушений санитарных норм и назначил наказание виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

Напомним, что в начале февраля Чеховский рынок посетила съемочная группа программы «Ревизорро». На торговой площадке ведущая программы Настасья Самбурская нашла множество нарушений, в том числе отсутствие маркировок, документов на продукты и медицинских книжек, а также незнание санитарных норм.

После выхода программы правозащитник Еркен Сарсенбаев обратился в Роспотребнадзор по РТ, указав на нарушения. В ответ ведомство провело проверку и экспертизу и 27 февраля возбудило административное дело в отношении владельца Чеховского рынка — ООО «УК «Центр торговли».

Бизнес Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Удивили,еще тот свинарник там..... Продавцы вечно зарывают весы....Дальше что?
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  • Анонимно 21 апр
    Сарсенбаев молодец, просто так ничто не оставит! Где-чо плохо или неправильно лежит, где ни на том каком нужно языке говорят Еркен тут как тут- сразу права защищает с несправедливостью борется.
    Тонко момент ощущает!
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  • Анонимно 21 апр
    Там ничего не поменялось, такая же грязь и вонь!
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