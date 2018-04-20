Роспотребнадзор выявил почти 600 случаев завышения цен отелями на время ЧМ-2018
Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен отелями в преддверии чемпионата мира по футболу в России, объем наложенных штрафов достигает уже 6 млн рублей.
«Выявлен 591 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 30 случаев) и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — передает пресс-служба ведомства.
Всего осуществлено более 1,2 тыс. внеплановых проверок стоимости гостиничного обслуживания, определяемой в зависимости от категории отеля. По их результатам возбуждено более 1,5 тыс. дел об административных правонарушениях. Помимо штрафов Роспотребнадзор выдал гостиницам, завысившим расценки на номерной фонд, 189 предостережений.
В случае нарушения постановления правительства РФ, которым установлена предельная стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата, предусмотрен штраф для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — в двукратном размере излишней выручки от реализации услуг.
Ранее сообщалось, что ГУ МЧС России по РТ на время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года запретило судам передвигаться по реке Казанке.СпортФутбол
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