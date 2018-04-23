Мотивация на оставшиеся туры? Получите борьбу за прописку в лиге!

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«Уфа» и «Локомотив» выдали самый невнятный матч тура

Уфимским любителям футбола не позавидуешь. Практически весь сезон они грезили об участии ФК «Уфа» в еврокубках в следующем сезоне, однако внезапный вылет «Спартака» из Кубка России лишил эти ожидания смысла. Теперь команде Сергея Семака приходится искать новую мотивацию на оставшиеся туры чемпионата страны. Ничья с лидером первенства, как ни странно, сделала уфимцев чуть ближе к зоне стыков (от нее всего 5 очков), и это вряд ли именно то, о чем они мечтали. О том, как прошел самый невнятный (0:0) матч тура, — в материале «Реального времени».

«Уфа» приехала отбирать, а не зарабатывать очки

Когда твоя цель, которую ты преследовал долгое время, вдруг перестает существовать, найти новую мотивацию бывает очень сложно. Нечто подобное наверняка испытывают футболисты и руководство «Уфы», внезапно потерявшие шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон. Да, есть еще микроскопическая лазейка, связанная с возможным недопуском победителя Кубка страны в еврокубки, однако верится в это с большим трудом.

Разочарование таким развитием событий можно было прочесть и в высказывании генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова. Функционер, то ли сам от себя того не ожидая, то ли из-за большого расстройства, выдал неоднозначный спич перед игрой с «Локомотивом». Газизов отметил, что «Уфа» приехала в Москву именно отбирать очки у «железнодорожников», а не зарабатывать их для собственных нужд. В принципе, с ним можно было бы согласиться в любом из прошлых сезонов, но прямо сейчас это прозвучало очень провокационно.

— Наш ближайший матч — с лидером чемпионата и без пяти минут чемпионом страны «Локомотивом». Нас ждет очень сложная игра, и надо пройти сначала этот этап. Мы договорились так, что ближайший матч — самый важный. Как будто у нас впереди не четыре игры, а одна, и мы пока думаем только о ней. В каждом матче может произойти все что угодно. Понятно, что «Локомотив» — безоговорочный фаворит предстоящей встречи, но наша задача — отобрать у них очки, — сказал Газизов.

Москвичей после этого ожидают матчи с «Краснодаром», «Зенитом» и тульским «Арсеналом»



«Локомотив» в ожидании легкой жертвы

Справедливости ради стоит сказать, что у соперника «Уфы» с мотивацией было все в порядке. «Локомотиву» для завоевания чемпионского звания осталось одержать всего две победы в оставшихся четырех турах. Добыть одну из них в игре с уфимцами было делом принципиальным. Москвичей после этого ожидают матчи с «Краснодаром», «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Взять 3 очка с «Уфой», которая за сезон набрала в гостевых встречах лишь 11 очков и забила всего 9 мячей, подопечные Семина желали больше всего.

В связи с этим у хозяев на поле вышел максимально атакующий состав, но при этом с надежной и непроходимой опорной зоной, в которую тренер «Локомотива» отрядил связку Денисова с Тарасовым. Первый, кстати, рисковал пропустить встречу с уфимцами — к нему неожиданно возникли вопросы у антидопинговых служб, которые, как выяснилось позже, футболист совсем недавно успел оскорбить. Тем не менее клубу удалось доказать, что злого умысла у игрока не было, и в результате россиянин получил возможность выйти в стартовом составе.

А вот Сергей Семак не стал вносить кардинальные перемены в свой состав. По сравнению с матчем с ЦСКА на поле не появились защитники Живоглядов и Табидзе, на их позиции с первых минут встречи вышли Сухов и Аликин соответственно. Вновь отсутствовал в заявке казахстанец Сейдахмет. Еркош, как известно, получил травму, и его участие даже не обсуждалось.

Первый тайм прошел практически без ударов в створ. Всего два со стороны «Локомотива» и один от «Уфы» — вот и вся активность команд в стартовые 45 минут



Скучный первый тайм

Сама игра, как позже выяснилось, стала едва ли не самой скучной в проходящем туре. И не только по причине отсутствия забитых голов. Соперники выбрали на игру кардинально разные схемы и тактический рисунок. Если «Локомотив» с первых минут ринулся атаковать ворота Беленова, то «Уфа» стоически выжидала на своей половине поля возможность для контратак. Но все атакующие попытки хозяев пресекались еще в зародыше, а уфимцам просто не выпадало шанса убежать в отрыв.

В итоге первый тайм прошел практически без ударов в створ. Всего два со стороны «Локомотива» и один от «Уфы» — вот и вся активность команд в стартовые 45 минут. Из интересного можно вспомнить разве что действия Фернандеша. Португалец был единственным светлым пятном на поле: помимо нанесения опасных дальних выстрелов успевал вступать в перепалку с тренерским штабом гостей.

Во многом из-за характера встречи сразу после перерыва на поле появился Коломейцев, которого Семин выпустил вместо Тарасова. Держать оборонительный центр поля было уже неактуально, взламывать оборону уфимцев приходилось без грубой силы. Вариант с Коломейцевым вряд ли выглядел очень перспективным, но это хотя бы было не так очевидно, как в случае с Тарасовым. Семин хотел выиграть, однако «Уфа» оборонялась безошибочно.

«Локомотиву» же осталось набрать 5 очков до чемпионства. Только вот сможет ли коллектив Юрия Семина сделать это — вопрос



Зона стыковых стала ближе

После перерыва уфимцы немного взбодрились, но продлилось это недолго — начало второго тайма запомнилось лишь грубостью со стороны Ведрана Чорлуки. Вначале хорватский защитник «Локомотива», выкатившись за пределы поля вместе со Слаем, немного пнул того в лицо, а спустя минуту в борьбе за мяч двинул локтем в лицо… все тому же Слаю. Судья первую грубость защитнику хозяев простил, а вторую уже не стал, показав-таки желтую карточку.

После этого на поле нарисовалась все та же картина: «Локомотив» атаковал, но как-то без задоринки, «Уфа» же, в соответствии с «установкой» генерального директора, отчаянно цеплялась за очки. Гости со своей задачей справлялись на ура и от этого страдали прежде всего зрители, собравшиеся на эту игру в количестве более 10 тысяч.

Финальный свисток судьи Галимова зафиксировал итоговую нулевую ничью. Благодаря ей команды сохранили свои позиции, однако легче от этого никому не стало. Уфимцы продолжают занимать 6-ю строчку, но теперь ее приходится делить сразу с двумя клубами. «Локомотиву» же осталось набрать 5 очков до чемпионства. Только вот сможет ли коллектив Юрия Семина сделать это — вопрос. «Уфу» же ничья приблизила к зоне стыков — до нее все те же 5 баллов.

Зульфат Шафигуллин, фото fclm.ru