Кузница рабочих кадров: 80% выпускников Казанского нефтехимического колледжа работают на «Казаньоргсинтезе»

Самая востребованная специальность в Казанском нефтехимическом колледже — слесарь-ремонтник

Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова с 1961 года готовит квалифицированные рабочие кадры для ПАО «Казаньоргсинтез». За это время колледж выпустил около 16 тысяч специалистов. В прошлом году учебное учреждение окончило 68 рабочих и 44 специалиста среднего звена. Директор Казанского нефтехимического колледжа, кандидат педагогических наук Ильдар Шамсутдинов рассказал «Реальному времени» о спросе на рабочие специальности, географии учащихся и победе на региональном чемпионате WorldSkills.

За 57 лет колледж выпустил около 16 тысяч квалифицированных рабочих



— Ильдар Гилазетдинович, как сейчас построена работа Казанского нефтехимического колледжа с ПАО «Казаньоргсинтез»?

— «Казанский нефтехимический колледж» имени В.П. Лушникова готовит производственные кадры для «Казаньоргсинтеза» с 1961 года. Между предприятием и колледжем заключен договор о совместной деятельности на 2018—2022 годы. В рамках сотрудничества мы обеспечиваем предприятие высококвалифицированными кадрами. Рабочие и специалисты на базе колледжа могут пройти переподготовку и повышение квалификации. На «Казаньоргсинтезе» студенты проходят практику.

— Сколько всего за 57 лет существования колледжа было выпущено рабочих и специалистов?

— За 57 лет подготовлено порядка 16 тысяч квалифицированных рабочих и специалистов. В прошлом году колледж выпустил 68 рабочих и 44 специалиста среднего звена.

— Отслеживаете ли вы судьбу своих студентов? Какой процент выпускников идет работать на «Казаньоргсинтез», а сколько человек продолжает обучение в вузах?

— Конечно, отслеживаем. Большая часть наших выпускников идет работать на завод. Около 20% продолжает обучение в системе высшего профессионального образования, зачастую совмещая работу с учебой.

— Рабочих каких специальностей готовит колледж? Какой в колледже был конкурс на место в 2017 году?

— Колледж готовит рабочих по профессиям: аппаратчик-оператор производства неорганических веществ; машинист технологических насосов и компрессоров; лаборант химического анализа; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; слесарь (слесарь-ремонтник). Специалистов среднего звена колледж выпускает по специальностям: монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования; химическая технология органических веществ; автоматизация технологических процессов и производств; информационные системы и прикладная информатика.

С 2015 года колледж готовит специалистов по профессии лаборант-эколог. В их обязанности входит изучение источников загрязнения природной среды, контроль соблюдения правил и норм по охране окружающей среды.

— Какое направление пользуется большим спросом у абитуриентов?

— Конкурс на специальность «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» составляет два человека на место, по специальностям «монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» и «химическая технология органических веществ» — до трех человек на место. Наиболее востребована профессия слесаря-ремонтника.

«Экзамен по стандартам WorldSkills — эффективный инструмент включения учащихся в производство»



— Абитуриенты из каких регионов России для освоения профессии выбирают Казанский нефтехимический колледж? Изменилась ли с течением времени география учащихся?

— В прошлом году 58% студентов проживали в Казани, 31% — в районах Республики Татарстан, 9% — в регионах Российской Федерации: Кировской области, Республике Марий Эл, Чувашской Республике, Удмуртии, Республике Башкортостан, Челябинске, Ханты-Мансийске, Оренбургской области, 2% — иностранные граждане из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии.

— Известно, что у колледжа были трудности с общежитием для студентов. Решена ли эта проблема?

— В шаговой доступности от колледжа находится общежитие ООО «КГФ-групп», с которым сейчас заключен договор на проживание студентов.

— Как в образовательном процессе участвуют работники «Казаньоргсинтеза»? Поддерживает ли предприятие колледж в финансовом плане?

— В колледже преподают профильные междисциплинарные курсы восемь высококвалифицированных специалистов ПАО «Казаньоргсинтез». В 2007 году предприятие произвело капитальный ремонт здания колледжа на сумму 62,9 млн рублей, компьютерные классы были оснащены на сумму 6,2 млн рублей. Сотрудники «Казаньоргсинтеза» проводят плановый осмотр и техническое обслуживание оборудования колледжа.

— Казанский нефтехимический колледж переходит от традиционных экзаменов для выпускников колледжей и техникумов к демонстрационным экзаменам по стандартам WorldSkills. В чем плюсы экзаменов по стандартам WorldSkills?

— Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills является эффективным инструментом включения учащихся в производственную деятельность. Представители работодателя могут оценить уровень подготовки выпускников, имеют возможность на ранней стадии задать требования к персоналу, что значительно сокращает период адаптации молодого сотрудника на производстве и приближает его компетенции к реальным потребностям предприятия.

— В 2017 году колледж принимал участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан. О каких результатах чемпионата можно говорить?

— В 2017 году на региональном чемпионате WorldSkills, который проходил 27—29 ноября, наша студентка Наталья Полиевтова заняла третье место по компетенции «лабораторный химический анализ». Чемпионаты WorldSkills — это и есть та площадка, которую система среднего профессионального образования Республики Татарстан может и должна использовать для своего развития и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров промышленного предприятия.