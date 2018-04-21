Новости

08:00 МСК
Новости раздела

«Рахлинские сезоны»: «звездная пропасть» на пути к себе

07:00, 21.04.2018 15
«Рахлинские сезоны»: «звездная пропасть» на пути к себе Фото: Максим Платонов

Вчера в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева завершился Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», который проходит в Казани восьмой раз. Главная сенсация фестиваля — Люка Дебарг — выступил как раз в финальном концерте, лишние билеты на который спрашивали за квартал от концертного зала. Подробности в материале «Реального времени».

«Ветер шумит над Польшей…»

Люка Дебарг, главная сенсация XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, попал в Казань, выкроив полтора дня из напряженного гастрольного тура, конечно же, стараниями маэстро Сладковского. Имя Дебарга последние 3 года на слуху не только у меломанов, и кажется, что мы все-все про него знаем.

Да, студент-гуманитарий (учился на литературном факультете Парижского университета). Да, русские корни (бабушка — из семьи эмигрантов первой волны). Да, по гамбургскому счету, музыкальное образование в некотором роде далеко от классического. Самородок, уникум, феномен. Четвертое место на конкурсе им. П.И. Чайковского и приз критиков. Любит и часто исполняет русскую музыку. Дает 60—70 концертов в год. И да, пока не услышишь Дебарга, ты о нем ничего не знаешь.

Он вышел вчера на сцену как будто немного смущаясь — высокий, худой, с пышными волосами, в стильных очках. Не похож на «звезду». Еще бы шарф — и типичный обитатель Латинского квартала или квартир-студий в районе Бульмиша. Здесь с такими молодыми людьми сталкиваешься на каждом шагу. Они умны, ироничны и иногда кажутся беззащитными. Но Дебарг за роялем — это не просто «такой молодой человек». Он то «вещь в себе», то изумляет кларизмом.

Люка Дебарг — главная сенсация XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского

Вчера он солировал в первом концерте для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Ему сейчас 27, и он почти ровесник композитора той поры, когда писалось это сочинение. Три части концерта — три картины воспоминаний и размышлений Шопена об утраченной Польше. Три части, которые были написаны приблизительно в то же время, когда в Польше было жестоко подавлено восстание и одной надеждой на свободу стало меньше. Каким-то чудесным образом все это уловили и пианист, и дирижер.

Пожалуй, главное достоинство Дебарга — в его феноменальной интуиции, когда он, словно медиум, переживает во время игры череду превращений и ведет партию так, словно кто-то диктует ему свыше. Когда добивается звука небесных хрустальных колокольчиков, характерных для Шопена. Или когда вдруг проживает ту глубоко спрятанную композитором ноту тоски — той тоски, которая свойственна только польским романтикам, чей романтизм замешан на любви к Родине.

«Шопен серебристо-черный»

«Польша — это не страна, Польша — это край», — написал в одном из своих лучших произведений, новелле «Карнавал», еще один польский романтик, живший позже, в ХХ веке, — Станислав Дыгат. Первый концерт Шопена в трактовке Александра Сладковского об этом крае. Раздираемом противоречиями и более сильными соседями, задыхающемся от любви к Родине и от собственного гонора, с его «тремя пророками» — Словацким, Красиньским и Мицкевичем, с вечными поисками «алмаза в пепле». Все это подсознательно, провидчески есть в концерте у Шопена. Этот пласт просто надо было угадать, почувствовать, вытащить деликатно наружу. Маэстро это удалось.

Романтизм Сладковского во время исполнения концерта Шопена словно достиг апогея, за которым может быть лишь одно — та самая «звездная пропасть», «бездна пространства», столь любимая Адамом Мицкевичем и близким к нему художникам. Созерцательность первой части, переходящая в воспоминания об этом утраченном крае во второй части, с третьей энергичной частью, где слышны отзвуки народных мелодий.

Романтизм Сладковского во время исполнения концерта Шопена словно достиг апогея

И все вместе — как иллюстрация к строчкам неизвестного поэта: «Ветер шумит над Польшей — Шопен серебристо-черный». Эта «серебристо-черная» музыка не может быть веселой, в ней всегда будет заметен привкус слез. На секунду показалось, что слезы блеснули и на глазах маэстро, когда он повернулся в зал для поклона.

Удивительный получился дуэт двух романтиков, казалось, что пианист и дирижер понимают друг друга каким-то телепатическим образом, когда крайняя эмоциональность Сладковского оттенялась некоторой долей рассудительности, характерной для нового поколения, у Дебарга. Конечно, были и бисы — Люка Дебарг после исполнения концерта Шопена еще трижды выходил на сцену. В антракте к гримерной Дебарга выстроилась длинная очередь — публика проникла за кулисы и жаждала получить автограф пианиста.

К сияющей вершине

Второе отделение финального концерта фестиваля — «Органная» симфония Сен-Санса, партию органа исполнила Евгения Кривицкая. Маэстро собран и сосредоточен. Он выходит на сцену и, словно желая произвести водораздел, внутренне отойти от исполнения Шопена, замирает на десяток секунд. И только после этого дает знак оркестру.

А дальше следует его монолог — страстный, исповедальный, вдохновенный. Две части «Органной» симфонии — это размышления человека, его борьба с самим собой, эти метания подчеркивает и игра оркестра, и мощная партия органа. И, как всегда, лирический герой симфонии — дирижер.

Второе отделение финального концерта фестиваля — «Органная» симфония Сен-Санса, партию органа исполнила Евгения Кривицкая. Фото vk.com/tatarstan_symphony

Человек, этот венец творения, он ищет свое внутренне «я», он ищет истину, он не всегда доволен собой — такова первая часть симфонии, где, кажется, больше рефлексии, чем действия. И — ликующая вторая часть, она словно победа над сомнениями, когда герой наконец-то находит тот единственный нужный ему путь к самосовершенствованию. Путь к истине и добру.

Тернистый путь, но то, что легко дается, никогда не бывает прочным.

Когда публика выходила из концертного зала, над Казанью сиял молодой месяц. Он плыл в этой открывшейся взору бездне, полной звезд — манящей и казавшейся нереально близкой. Иллюстрация к финальному концерту фестиваля, дарованная Всевышним.

1/25
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Татьяна Мамаева, фото Максима Платонова
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Такой молодой и такой гениальный
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Красиво было? Кто ходил?
    Ответить
    Анонимно 21 апр
    Красиво конечно же
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    это не рецензия, это эссе! Спасибо!
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Какой вдохновенный слог, ясно, что концерт был необыкновенный!
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Когда он играет, у него такое интересное, сосредоточенное лицо
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Он на каком языке разговаривал?
    Ответить
    Анонимно 21 апр
    На языке музыки
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Романтично
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Потрясающий был концерт, Лука волшебник - Шопен был в зале, витал над ним и вдохновлял, Сен-Санс поразил своим минором:) Огромное спасибо за такое изумительное сочетание программы, за фестиваль и открытия! Статья интересная, но хотелось бы раскрытия подробностей о произведениях на бис, часто ли Лука их исполняет в этих случаях и др.
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Молодец-юнец!
    Ответить
    Анонимно 21 апр
    Не в годах талант выходит
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Люка, какой он молодец!
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Бирелеп китеп уйный
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    У нас красивый концертный зал
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости

08:00 МСК
Новости раздела