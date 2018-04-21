«Рахлинские сезоны»: «звездная пропасть» на пути к себе

Фото: Максим Платонов

Вчера в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева завершился Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», который проходит в Казани восьмой раз. Главная сенсация фестиваля — Люка Дебарг — выступил как раз в финальном концерте, лишние билеты на который спрашивали за квартал от концертного зала. Подробности в материале «Реального времени».

«Ветер шумит над Польшей…»

Люка Дебарг, главная сенсация XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, попал в Казань, выкроив полтора дня из напряженного гастрольного тура, конечно же, стараниями маэстро Сладковского. Имя Дебарга последние 3 года на слуху не только у меломанов, и кажется, что мы все-все про него знаем.

Да, студент-гуманитарий (учился на литературном факультете Парижского университета). Да, русские корни (бабушка — из семьи эмигрантов первой волны). Да, по гамбургскому счету, музыкальное образование в некотором роде далеко от классического. Самородок, уникум, феномен. Четвертое место на конкурсе им. П.И. Чайковского и приз критиков. Любит и часто исполняет русскую музыку. Дает 60—70 концертов в год. И да, пока не услышишь Дебарга, ты о нем ничего не знаешь.

Он вышел вчера на сцену как будто немного смущаясь — высокий, худой, с пышными волосами, в стильных очках. Не похож на «звезду». Еще бы шарф — и типичный обитатель Латинского квартала или квартир-студий в районе Бульмиша. Здесь с такими молодыми людьми сталкиваешься на каждом шагу. Они умны, ироничны и иногда кажутся беззащитными. Но Дебарг за роялем — это не просто «такой молодой человек». Он то «вещь в себе», то изумляет кларизмом.

Люка Дебарг — главная сенсация XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского



Вчера он солировал в первом концерте для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Ему сейчас 27, и он почти ровесник композитора той поры, когда писалось это сочинение. Три части концерта — три картины воспоминаний и размышлений Шопена об утраченной Польше. Три части, которые были написаны приблизительно в то же время, когда в Польше было жестоко подавлено восстание и одной надеждой на свободу стало меньше. Каким-то чудесным образом все это уловили и пианист, и дирижер.

Пожалуй, главное достоинство Дебарга — в его феноменальной интуиции, когда он, словно медиум, переживает во время игры череду превращений и ведет партию так, словно кто-то диктует ему свыше. Когда добивается звука небесных хрустальных колокольчиков, характерных для Шопена. Или когда вдруг проживает ту глубоко спрятанную композитором ноту тоски — той тоски, которая свойственна только польским романтикам, чей романтизм замешан на любви к Родине.

«Шопен серебристо-черный»

«Польша — это не страна, Польша — это край», — написал в одном из своих лучших произведений, новелле «Карнавал», еще один польский романтик, живший позже, в ХХ веке, — Станислав Дыгат. Первый концерт Шопена в трактовке Александра Сладковского об этом крае. Раздираемом противоречиями и более сильными соседями, задыхающемся от любви к Родине и от собственного гонора, с его «тремя пророками» — Словацким, Красиньским и Мицкевичем, с вечными поисками «алмаза в пепле». Все это подсознательно, провидчески есть в концерте у Шопена. Этот пласт просто надо было угадать, почувствовать, вытащить деликатно наружу. Маэстро это удалось.

Романтизм Сладковского во время исполнения концерта Шопена словно достиг апогея, за которым может быть лишь одно — та самая «звездная пропасть», «бездна пространства», столь любимая Адамом Мицкевичем и близким к нему художникам. Созерцательность первой части, переходящая в воспоминания об этом утраченном крае во второй части, с третьей энергичной частью, где слышны отзвуки народных мелодий.

Романтизм Сладковского во время исполнения концерта Шопена словно достиг апогея



И все вместе — как иллюстрация к строчкам неизвестного поэта: «Ветер шумит над Польшей — Шопен серебристо-черный». Эта «серебристо-черная» музыка не может быть веселой, в ней всегда будет заметен привкус слез. На секунду показалось, что слезы блеснули и на глазах маэстро, когда он повернулся в зал для поклона.

Удивительный получился дуэт двух романтиков, казалось, что пианист и дирижер понимают друг друга каким-то телепатическим образом, когда крайняя эмоциональность Сладковского оттенялась некоторой долей рассудительности, характерной для нового поколения, у Дебарга. Конечно, были и бисы — Люка Дебарг после исполнения концерта Шопена еще трижды выходил на сцену. В антракте к гримерной Дебарга выстроилась длинная очередь — публика проникла за кулисы и жаждала получить автограф пианиста.

К сияющей вершине

Второе отделение финального концерта фестиваля — «Органная» симфония Сен-Санса, партию органа исполнила Евгения Кривицкая. Маэстро собран и сосредоточен. Он выходит на сцену и, словно желая произвести водораздел, внутренне отойти от исполнения Шопена, замирает на десяток секунд. И только после этого дает знак оркестру.

А дальше следует его монолог — страстный, исповедальный, вдохновенный. Две части «Органной» симфонии — это размышления человека, его борьба с самим собой, эти метания подчеркивает и игра оркестра, и мощная партия органа. И, как всегда, лирический герой симфонии — дирижер.

Второе отделение финального концерта фестиваля — «Органная» симфония Сен-Санса, партию органа исполнила Евгения Кривицкая. Фото vk.com/tatarstan_symphony



Человек, этот венец творения, он ищет свое внутренне «я», он ищет истину, он не всегда доволен собой — такова первая часть симфонии, где, кажется, больше рефлексии, чем действия. И — ликующая вторая часть, она словно победа над сомнениями, когда герой наконец-то находит тот единственный нужный ему путь к самосовершенствованию. Путь к истине и добру.

Тернистый путь, но то, что легко дается, никогда не бывает прочным.

Когда публика выходила из концертного зала, над Казанью сиял молодой месяц. Он плыл в этой открывшейся взору бездне, полной звезд — манящей и казавшейся нереально близкой. Иллюстрация к финальному концерту фестиваля, дарованная Всевышним.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов