Куда пойти в Казани: построить дом, станцевать брейк и поболеть за синхронистов

Афиша мероприятий с 23 по 29 апреля

Фото: Максим Платонов

Международные конференции, бизнес-встречи, спортивные соревнования, лекции об искусстве — лишь немногочисленная часть того, что готовит нам финальная неделя апреля. Мы сможем проникнуться культурой Швейцарии в «Смене» и корейскими традициями в УНИКСе, посмотреть лучшие татарстанские фильмы на фестивале в «Мире», научиться рисовать граффити на городских площадках. В выходные есть возможность выпустить «пар» на автобоях. Распланируйте ближайшие 7 дней с обзором «Реального времени».

Спеть песню детства и отправиться на экскурсию (16+)

В Казани продолжается «Музейная весна». В ее рамках можно бесплатно посетить музеи Казанского Кремля, поучаствовать в интерактивных программах, экскурсиях, мастер-классах, научном шоу и лекциях.

23 апреля в Национальном музее РТ пройдет лекция «Как стать волонтером». Также в этот день можно будет принять участие в электронно-музыкальном мероприятии «Песни нашего детства», а также узнать больше о семье Льва Толстого. Желающих ждут на пешеходной экскурсии «Вокруг Гостиного двора» и на встрече с Ассамблеей арабских студентов.

24 апреля гостям покажут фильм «Заповедная Казань». 25 апреля в музее пройдет круглый стол о расширении рынка сувенирной продукции.

Завершится «Музейная весна Татарстана» 26 апреля торжественным мероприятием «Я — гражданин России! Мин — Татарстан баласы!» с вручением паспортов юным гражданам страны.

В Национальном музее РТ пройдет лекция «Как стать волонтером». Фото Романа Хасаева



В «Смене» познакомят с швейцарской культурой (12+)

С 23 по 27 апреля в ЦСК «Смена» пройдут Дни швейцарской культуры. В рамках события пройдет выставка «Народный глас. Глас народа». Экспозиция будет состоять из швейцарских агитационных плакатов с 1918 года по сегодняшний день.

Также для посетителей центра организуют показ документальных лент, прочтут лекцию о швейцарском дизайне. Любителей швейцарской музыки приглашают на концерт «Вавилон».

Вход свободный, открытие в 19.00.

В «Корстоне» поделятся секретами долголетия (18+)

C 23 по 25 апреля в Казани пройдет международная конференция «Способы достижения активного долголетия». На площадке «Корстона» эксперты медицинской отрасли представят результаты исследований в области долголетия.

Среди ключевых тем международной конференции вопросы генетического механизма долголетия, фармакологического вмешательства и биомаркеров старения. Мероприятие откроет панельная дискуссия, которую будет модерировать российский журналист и телеведущий Борис Корчевников.

На «Казанской ярмарке» пройдет XXIII международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо». Фото Максима Платонова



Строители представят новшества (16+)

С 24 по 27 апреля на «Казанской ярмарке» пройдет XXIII международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо». Экспозиция будет представлена в трех павильонах и на открытой площадке. Выставка охватит все сферы строительного комплекса. В программе — конференции, тематические семинары, круглые столы, презентации. На мероприятии также подведут итоги конкурса «Лучший продукт». Для представителей бизнес-сообщества будут организованы бизнес-встречи.

Вход свободный.

В Казани будут соревноваться синхронисты (12+)

С 25 по 27 апреля во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по синхронному плаванию. В первый день пройдет комбинированная программа, соло, техническая программа, группы, произвольная программа. 26 апреля спортсмены будут соревноваться в соло, произвольной программе, группе, технической программе, дуэтах. Завершится чемпионат выступлениями дуэтов и произвольной программой.

Открытие запланировано на 17.00, стоимость билетов — от 100 до 150 рублей на утреннюю сессию и от 200 до 250 рублей — на вечернюю.

В «Мире» покажут татарстанские фильмы (18+)

25 апреля в казанском кинотеатре «Мир» стартует «Неделя татарстанского кино». В рамках фестиваля пройдут кинопоказы и творческие встречи. Зрителям покажут как ретроспективу фильмов татарстанских режиссеров, так и картины молодых кинематографистов.

Также в рамках «Недели татарстанского кино» покажут фильм «Мулла», снятый по мотивам одноименного произведения татарского драматурга Туфана Миннулина. Кроме Казани «Неделя татарстанского кино» пройдет также в других городах и районах республики, регионах России и в странах тюркского мира, сообщает Министерство культуры РТ. Завершится фестиваль 30 апреля.

Гостям музея ИЗО расскажут об истории создания и бытования фарфора и стекла. Фото Максима Платонова



В музее ИЗО расскажут об истории фарфора (12+)

26 апреля в главном здании музея ИЗО РТ пройдет «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». Сначала гостям расскажут об истории создания и бытования фарфора и стекла. Во втором отделении вечера состоится весенний концерт ансамбля скрипачей «Серебряные струны». В программе произведения Римского-Корсакова, Прокофьева, Шостаковича.

Начало в 18.00.

Бизнес научат считать эффективность рекламы (18+)

27 апреля в гостинице «Сафар отель» пройдет образовательный форум Branch Marketing. Мероприятие будет интересно специалистам, работающим в сфере интернет-торговли. В качестве спикеров заявлены практики из Москвы, Санкт-Петербурга, и Казани. Они расскажут о том, как работать с инструментами, направленными на увеличение продаж, познакомят и обучат считать эффективность рекламных каналов. Форум пройдет в игровой форме, сообщают организаторы.

Начало в 09.00.

В Казани научат рисовать граффити и танцевать брейк (16+)

С 27 по 29 апреля в Казани пройдут финальные встречи международного фестиваля по брейк-дансу и стрит-арту Combonation. На нескольких площадках города мастер-классы проведут атлеты, танцоры и художники. Уроки пройдут на фабрике Алафузова и арене спорткомплекса «Арыслан», завершится шоу в «Пирамиде».

В прошлом году участники Combonation в рамках конкурсной программы украсили граффити зал молодежного центра «Ак Барс». На этот раз холсты будут переносные. Художники создадут рисунки на фабрике Алафузова.

На Кремлевской набережной откроется Центр выдачи паспортов болельщика на чемпионат мира по футболу



Кроме этого:

23 апреля в КРК «Пирамида» пройдет восьмое расширенное заседание Совета по предпринимательству под руководством президента Татарстана. Участие в заседании примут более 200 бизнесменов. (18+)

С 24 по 27 апреля на «Казанской ярмарке» пройдет форум «Безопасность. Связь. Интернет». Запланирована насыщенная деловая программа, которая расскажет о последних разработках в области информационной безопасности. (18+)

25 апреля на Кремлевской набережной откроется Центр выдачи паспортов болельщика на чемпионат мира по футболу. (16+)

25 апреля в «Хазинэ» откроется выставка картин известного турецкого фотожурналиста Лютфи Кюпели «Татарстан: явь как сон». На выставке будут представлены фотографии не только с архитектурными и природными достопримечательностями Татарстана, но также и Аданы — древнейшего города на юге Турции. Выставка продлится до 15 мая. (12+)

26 апреля в музее изо РТ пройдет лекция искусствоведа Александры Салиенко «Искусство периода Великой Отечественной войны. Искусство оттепели. Другое искусство». Начало в 18.00, стоимость билета — 50 рублей. (16+)

26 апреля в казанском IT-парке пройдет лекция инвестиционного менеджера Джеффри Доненфелда. Спикер расскажет про масштабирование инвестиционного проекта на рынок США. Вход свободный. (18+)

26 апреля откроются прямые авиарейсы Минск — Казань — Минск. Фото Максима Платонова

26 апреля откроются прямые авиарейсы Минск — Казань — Минск. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. (18+)

27 апреля на площадке «Гранд отель Казань» пройдет бизнес-конференция FINPORT. Топ-менеджеры крупных компаний обсудят перспективы развития финансовых рынков с учетом общего макроэкономического фона и последних экономических событий в России. Начало в 11.00. (18+)

27 апреля в «Хазинэ» начнет работу выставка московского художника Александра Чаловского «Два гения танца». Работы будут посвящены Рудольфу Нуриеву и Михаилу Барышникову. Выставка продлится до 3 июня. (16+)

С 27 по 28 апреля в Казани пройдет Smart Business Forum. Маркетинговое мероприятие предназначено для предпринимателей малого и среднего бизнеса, работающих на рынке В2С и В2В. Участие платное, начало в 10.00 в РК «Ривьера». Второй день пройдет в здании «Гранд отеля». (18+)

27 апреля в «Татнефть-Арене» пройдут бои по правилам TNA. Начало в 19.00, стоимость билетов от 200 до 600 рублей.

28 апреля в культурно-спортивном комплексе «УНИКС» пройдет VI всероссийский фестиваль «День корейской культуры». На Фестивале представят традиционные корейские танцы, K-pop песни и Cover Dance, постановки. Вход свободный, начало в 16.00. (16+)

28 апреля на площадке «Казань Арены» пройдут автобои «Восстание Машин» (АвтоДерби). Начало в 18.00, за билеты нужно заплатить от 500 до 1 тыс. рублей.