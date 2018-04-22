Куда пойти в Казани: построить дом, станцевать брейк и поболеть за синхронистов
Афиша мероприятий с 23 по 29 апреля
Международные конференции, бизнес-встречи, спортивные соревнования, лекции об искусстве — лишь немногочисленная часть того, что готовит нам финальная неделя апреля. Мы сможем проникнуться культурой Швейцарии в «Смене» и корейскими традициями в УНИКСе, посмотреть лучшие татарстанские фильмы на фестивале в «Мире», научиться рисовать граффити на городских площадках. В выходные есть возможность выпустить «пар» на автобоях. Распланируйте ближайшие 7 дней с обзором «Реального времени».
Спеть песню детства и отправиться на экскурсию (16+)
В Казани продолжается «Музейная весна». В ее рамках можно бесплатно посетить музеи Казанского Кремля, поучаствовать в интерактивных программах, экскурсиях, мастер-классах, научном шоу и лекциях.
23 апреля в Национальном музее РТ пройдет лекция «Как стать волонтером». Также в этот день можно будет принять участие в электронно-музыкальном мероприятии «Песни нашего детства», а также узнать больше о семье Льва Толстого. Желающих ждут на пешеходной экскурсии «Вокруг Гостиного двора» и на встрече с Ассамблеей арабских студентов.
24 апреля гостям покажут фильм «Заповедная Казань». 25 апреля в музее пройдет круглый стол о расширении рынка сувенирной продукции.
Завершится «Музейная весна Татарстана» 26 апреля торжественным мероприятием «Я — гражданин России! Мин — Татарстан баласы!» с вручением паспортов юным гражданам страны.
В «Смене» познакомят с швейцарской культурой (12+)
С 23 по 27 апреля в ЦСК «Смена» пройдут Дни швейцарской культуры. В рамках события пройдет выставка «Народный глас. Глас народа». Экспозиция будет состоять из швейцарских агитационных плакатов с 1918 года по сегодняшний день.
Также для посетителей центра организуют показ документальных лент, прочтут лекцию о швейцарском дизайне. Любителей швейцарской музыки приглашают на концерт «Вавилон».
Вход свободный, открытие в 19.00.
В «Корстоне» поделятся секретами долголетия (18+)
C 23 по 25 апреля в Казани пройдет международная конференция «Способы достижения активного долголетия». На площадке «Корстона» эксперты медицинской отрасли представят результаты исследований в области долголетия.
Среди ключевых тем международной конференции вопросы генетического механизма долголетия, фармакологического вмешательства и биомаркеров старения. Мероприятие откроет панельная дискуссия, которую будет модерировать российский журналист и телеведущий Борис Корчевников.
Строители представят новшества (16+)
С 24 по 27 апреля на «Казанской ярмарке» пройдет XXIII международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо». Экспозиция будет представлена в трех павильонах и на открытой площадке. Выставка охватит все сферы строительного комплекса. В программе — конференции, тематические семинары, круглые столы, презентации. На мероприятии также подведут итоги конкурса «Лучший продукт». Для представителей бизнес-сообщества будут организованы бизнес-встречи.
Вход свободный.
В Казани будут соревноваться синхронисты (12+)
С 25 по 27 апреля во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по синхронному плаванию. В первый день пройдет комбинированная программа, соло, техническая программа, группы, произвольная программа. 26 апреля спортсмены будут соревноваться в соло, произвольной программе, группе, технической программе, дуэтах. Завершится чемпионат выступлениями дуэтов и произвольной программой.
Открытие запланировано на 17.00, стоимость билетов — от 100 до 150 рублей на утреннюю сессию и от 200 до 250 рублей — на вечернюю.
В «Мире» покажут татарстанские фильмы (18+)
25 апреля в казанском кинотеатре «Мир» стартует «Неделя татарстанского кино». В рамках фестиваля пройдут кинопоказы и творческие встречи. Зрителям покажут как ретроспективу фильмов татарстанских режиссеров, так и картины молодых кинематографистов.
Также в рамках «Недели татарстанского кино» покажут фильм «Мулла», снятый по мотивам одноименного произведения татарского драматурга Туфана Миннулина. Кроме Казани «Неделя татарстанского кино» пройдет также в других городах и районах республики, регионах России и в странах тюркского мира, сообщает Министерство культуры РТ. Завершится фестиваль 30 апреля.
В музее ИЗО расскажут об истории фарфора (12+)
26 апреля в главном здании музея ИЗО РТ пройдет «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». Сначала гостям расскажут об истории создания и бытования фарфора и стекла. Во втором отделении вечера состоится весенний концерт ансамбля скрипачей «Серебряные струны». В программе произведения Римского-Корсакова, Прокофьева, Шостаковича.
Начало в 18.00.
Бизнес научат считать эффективность рекламы (18+)
27 апреля в гостинице «Сафар отель» пройдет образовательный форум Branch Marketing. Мероприятие будет интересно специалистам, работающим в сфере интернет-торговли. В качестве спикеров заявлены практики из Москвы, Санкт-Петербурга, и Казани. Они расскажут о том, как работать с инструментами, направленными на увеличение продаж, познакомят и обучат считать эффективность рекламных каналов. Форум пройдет в игровой форме, сообщают организаторы.
Начало в 09.00.
В Казани научат рисовать граффити и танцевать брейк (16+)
С 27 по 29 апреля в Казани пройдут финальные встречи международного фестиваля по брейк-дансу и стрит-арту Combonation. На нескольких площадках города мастер-классы проведут атлеты, танцоры и художники. Уроки пройдут на фабрике Алафузова и арене спорткомплекса «Арыслан», завершится шоу в «Пирамиде».
В прошлом году участники Combonation в рамках конкурсной программы украсили граффити зал молодежного центра «Ак Барс». На этот раз холсты будут переносные. Художники создадут рисунки на фабрике Алафузова.
Кроме этого:
- 23 апреля в КРК «Пирамида» пройдет восьмое расширенное заседание Совета по предпринимательству под руководством президента Татарстана. Участие в заседании примут более 200 бизнесменов. (18+)
- С 24 по 27 апреля на «Казанской ярмарке» пройдет форум «Безопасность. Связь. Интернет». Запланирована насыщенная деловая программа, которая расскажет о последних разработках в области информационной безопасности. (18+)
- 25 апреля на Кремлевской набережной откроется Центр выдачи паспортов болельщика на чемпионат мира по футболу. (16+)
- 25 апреля в «Хазинэ» откроется выставка картин известного турецкого фотожурналиста Лютфи Кюпели «Татарстан: явь как сон». На выставке будут представлены фотографии не только с архитектурными и природными достопримечательностями Татарстана, но также и Аданы — древнейшего города на юге Турции. Выставка продлится до 15 мая. (12+)
- 26 апреля в музее изо РТ пройдет лекция искусствоведа Александры Салиенко «Искусство периода Великой Отечественной войны. Искусство оттепели. Другое искусство». Начало в 18.00, стоимость билета — 50 рублей. (16+)
- 26 апреля в казанском IT-парке пройдет лекция инвестиционного менеджера Джеффри Доненфелда. Спикер расскажет про масштабирование инвестиционного проекта на рынок США. Вход свободный. (18+)
- 26 апреля откроются прямые авиарейсы Минск — Казань — Минск. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. (18+)
- 27 апреля на площадке «Гранд отель Казань» пройдет бизнес-конференция FINPORT. Топ-менеджеры крупных компаний обсудят перспективы развития финансовых рынков с учетом общего макроэкономического фона и последних экономических событий в России. Начало в 11.00. (18+)
- 27 апреля в «Хазинэ» начнет работу выставка московского художника Александра Чаловского «Два гения танца». Работы будут посвящены Рудольфу Нуриеву и Михаилу Барышникову. Выставка продлится до 3 июня. (16+)
- С 27 по 28 апреля в Казани пройдет Smart Business Forum. Маркетинговое мероприятие предназначено для предпринимателей малого и среднего бизнеса, работающих на рынке В2С и В2В. Участие платное, начало в 10.00 в РК «Ривьера». Второй день пройдет в здании «Гранд отеля». (18+)
- 27 апреля в «Татнефть-Арене» пройдут бои по правилам TNA. Начало в 19.00, стоимость билетов от 200 до 600 рублей.
- 28 апреля в культурно-спортивном комплексе «УНИКС» пройдет VI всероссийский фестиваль «День корейской культуры». На Фестивале представят традиционные корейские танцы, K-pop песни и Cover Dance, постановки. Вход свободный, начало в 16.00. (16+)
- 28 апреля на площадке «Казань Арены» пройдут автобои «Восстание Машин» (АвтоДерби). Начало в 18.00, за билеты нужно заплатить от 500 до 1 тыс. рублей.
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